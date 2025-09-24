4 quả bom "khủng" chôn vùi hàng chục năm được phát hiện ở Quảng Trị

Các lực lượng tham gia xử lý thành công các quả bom được phát hiện

Ngày 24-9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Dự án Peace Trees Việt Nam (PTVN), Tổ chức MAG và các lực lượng chức năng xử lý thành công 4 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, phát hiện tại xã biên giới Dân Hóa.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra tình hình sạt lở đất đá sau mưa lũ, Tổ trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện 3 quả bom lớn lộ thiên, nằm lẫn trong đất đá. Ngay sau đó, thông tin được báo về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đồng Lê và Ban Chỉ huy quân sự xã Dân Hóa nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lập hàng rào bảo vệ, cắt cử canh gác nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người dân.

Các quả bom được phát hiện tại địa bàn xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị

Đến ngày 24-9, lực lượng công binh cùng chuyên gia PTVN, MAG tiếp tục rà soát hiện trường và phát hiện thêm 1 quả bom khác nằm ngay gần 3 quả bom phát hiện trước đó. Cả 4 quả bom đều mang ký hiệu MK 117, nặng khoảng 340 kg/quả.

Sau khi xử lý kỹ thuật, toàn bộ số bom được di dời về thao trường T92 để hủy nổ tập trung, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Quảng Trị là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, với khoảng 82% diện tích đất bị ô nhiễm. Hàng năm, các lực lượng công binh và tổ chức quốc tế vẫn tiếp tục phối hợp rà phá, xử lý bom mìn nhằm giảm thiểu nguy cơ cho người dân.