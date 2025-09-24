4 quả bom "khủng" chôn vùi hàng chục năm được phát hiện ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

4 quả bom "khủng" chôn vùi hàng chục năm được phát hiện ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tại một xã biên giới ở Quảng Trị, lực lượng chức năng khi đi kiểm tra tình hình sạt lở đã phát hiện tới 4 quả bom cùng lúc, mỗi quả nặng khoảng 340 kg.

Bí mật "chôn vùi hàng chục năm" vừa phát lộ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Các lực lượng tham gia xử lý thành công các quả bom được phát hiện

Ngày 24-9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Dự án Peace Trees Việt Nam (PTVN), Tổ chức MAG và các lực lượng chức năng xử lý thành công 4 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, phát hiện tại xã biên giới Dân Hóa.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra tình hình sạt lở đất đá sau mưa lũ, Tổ trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện 3 quả bom lớn lộ thiên, nằm lẫn trong đất đá. Ngay sau đó, thông tin được báo về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đồng Lê và Ban Chỉ huy quân sự xã Dân Hóa nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lập hàng rào bảo vệ, cắt cử canh gác nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bí mật "chôn vùi hàng chục năm" vừa phát lộ ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Các quả bom được phát hiện tại địa bàn xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị

Đến ngày 24-9, lực lượng công binh cùng chuyên gia PTVN, MAG tiếp tục rà soát hiện trường và phát hiện thêm 1 quả bom khác nằm ngay gần 3 quả bom phát hiện trước đó. Cả 4 quả bom đều mang ký hiệu MK 117, nặng khoảng 340 kg/quả.

Sau khi xử lý kỹ thuật, toàn bộ số bom được di dời về thao trường T92 để hủy nổ tập trung, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Quảng Trị là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, với khoảng 82% diện tích đất bị ô nhiễm. Hàng năm, các lực lượng công binh và tổ chức quốc tế vẫn tiếp tục phối hợp rà phá, xử lý bom mìn nhằm giảm thiểu nguy cơ cho người dân.

Tin liên quan

Hai thợ lặn biển ở Quảng Trị: Một người tử vong, một nguy kịch

Hai thợ lặn biển ở Quảng Trị: Một người tử vong, một nguy kịch

(NLĐO) - Hai thợ lặn ở Quảng Trị gặp sự cố giảm áp khi lặn sâu khoảng 15-20m dưới biển, khiến một thợ lặn tử vong, người còn lại nguy kịch.

Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôn tạo Thành cổ Quảng Trị, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ

(NLĐO) - Trong quá trình tôn tạo Thành cổ Quảng Trị, đơn vị thi công đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội và qua tìm kiếm đã quy tập 6 hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị phát hiện bom Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Trị xử lý khẩn cấp Peace Trees Việt Nam xã Dân Hoá phát lộ sau mưa lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo