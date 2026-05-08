HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

4 tháng đầu năm 2026, TPHCM bứt phá mạnh mẽ

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương nỗ lực của giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường

Chiều 8-5, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5-2026. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì phiên họp.

Khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật là thu ngân sách đạt hơn 40%, thu hút vốn FDI tăng 127%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, trong 4 tháng đầu năm, TPHCM đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỉ đồng, xấp xỉ 20 tỉ USD.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương nỗ lực của giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường. Ông đánh giá các sở, ngành và địa phương đã "làm việc với tốc độ tên lửa".

"Chỉ mấy tháng mà chúng ta đã khởi công, động thổ hàng loạt dự án. Qua đó, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược. Các doanh nghiệp có niềm tin TPHCM có thể giải quyết nhanh, thậm chí rất nhanh, đối với các thủ tục hành chính, góp phần vào tăng trưởng của thành phố trong năm nay" - ông Hoàng Nguyên Dinh khẳng định.

TPHCM làm việc "với tốc độ tên lửa" trong 4 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu kết luận phiên họp

Cao điểm cải cách thủ tục hành chính

Ông Hoàng Nguyên Dinh nhắc lại 2 nhiệm vụ quan trọng của TPHCM trong năm 2026, đó là thu ngân sách 1.000.000 tỉ đồng và tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số.

Do đó, trong thời gian tới, ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I; các Chỉ thị của Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa qua.

Các địa phương, đơn vị tập trung khơi thông các nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Trong đó, các thủ tục về hành chính, việc giải phóng mặt bằng phải đi trước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở Tài chính xây dựng các kịch bản về điều hành tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026. Sở Xây dựng tập trung xây dựng đề án di dời 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, trong đó lưu ý việc chuẩn bị tái định cư phải đi trước một bước.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn tất thủ tục, đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, TPHCM xác định quý II là cao điểm cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện 8 Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

TPHCM tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động, chiến lược phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế, chuẩn bị điều kiện về hạ tầng, cơ chế vận hành, cơ quan giám sát, sản phẩm tài chính, nhà đầu tư.

Thành phố sẽ đẩy nhanh đề án Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, hệ thống logictics, cảng biển, dịch vụ quốc tế và liên kết vùng. "Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của TPHCM" - ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

TPHCM sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; đồng thời chuẩn bị chu đáo các nội dung chương trình kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân, nâng cao năng lực y tế cơ sở; kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Tin liên quan

TPHCM: Phường Tân Hải kiến nghị đầu tư ba dự án trọng điểm gần 5.000 tỉ đồng

TPHCM: Phường Tân Hải kiến nghị đầu tư ba dự án trọng điểm gần 5.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Tại buổi làm việc, phường Tân Hải kiến nghị nhiều nội dung quan trọng về hạ tầng giao thông, tái định cư, phát triển đô thị để tháo gỡ các "điểm nghẽn"

Thành ủy TPHCM ra "mệnh lệnh tăng trưởng 2 con số" cho toàn hệ thống

(NLĐO)- Thành ủy TPHCM yêu cầu toàn hệ thống hành động quyết liệt, rõ người, rõ việc, tháo điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để đạt tăng trưởng 2 con số

Cấp thiết chuyển từ "Nghị quyết thí điểm" sang đạo luật bền vững cho TPHCM

(NLĐO) - Luật Đô thị đặc biệt là khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của TPHCM

TPHCM phó chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo