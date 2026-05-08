4 tháng đầu năm 2026, TPHCM bứt phá mạnh mẽ

Chiều 8-5, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5-2026. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì phiên họp.

Khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật là thu ngân sách đạt hơn 40%, thu hút vốn FDI tăng 127%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, trong 4 tháng đầu năm, TPHCM đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỉ đồng, xấp xỉ 20 tỉ USD.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương nỗ lực của giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường. Ông đánh giá các sở, ngành và địa phương đã "làm việc với tốc độ tên lửa".

"Chỉ mấy tháng mà chúng ta đã khởi công, động thổ hàng loạt dự án. Qua đó, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược. Các doanh nghiệp có niềm tin TPHCM có thể giải quyết nhanh, thậm chí rất nhanh, đối với các thủ tục hành chính, góp phần vào tăng trưởng của thành phố trong năm nay" - ông Hoàng Nguyên Dinh khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu kết luận phiên họp



Cao điểm cải cách thủ tục hành chính

Ông Hoàng Nguyên Dinh nhắc lại 2 nhiệm vụ quan trọng của TPHCM trong năm 2026, đó là thu ngân sách 1.000.000 tỉ đồng và tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số.

Do đó, trong thời gian tới, ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I; các Chỉ thị của Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa qua.

Các địa phương, đơn vị tập trung khơi thông các nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Trong đó, các thủ tục về hành chính, việc giải phóng mặt bằng phải đi trước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở Tài chính xây dựng các kịch bản về điều hành tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026. Sở Xây dựng tập trung xây dựng đề án di dời 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, trong đó lưu ý việc chuẩn bị tái định cư phải đi trước một bước.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn tất thủ tục, đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, TPHCM xác định quý II là cao điểm cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện 8 Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

TPHCM tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động, chiến lược phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế, chuẩn bị điều kiện về hạ tầng, cơ chế vận hành, cơ quan giám sát, sản phẩm tài chính, nhà đầu tư.

Thành phố sẽ đẩy nhanh đề án Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, hệ thống logictics, cảng biển, dịch vụ quốc tế và liên kết vùng. "Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của TPHCM" - ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

TPHCM sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; đồng thời chuẩn bị chu đáo các nội dung chương trình kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân, nâng cao năng lực y tế cơ sở; kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng giả, hàng kém chất lượng...