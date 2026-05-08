Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Tân Hải kiến nghị đầu tư ba dự án trọng điểm gần 5.000 tỉ đồng

Ngọc Giang

(NLĐO)- Tại buổi làm việc, phường Tân Hải kiến nghị nhiều nội dung quan trọng về hạ tầng giao thông, tái định cư, phát triển đô thị để tháo gỡ các "điểm nghẽn"

Sáng 8-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với phường Tân Hải để lắng nghe tình hình hoạt động, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trịnh Hàng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải, cho biết sau sáp nhập, địa phương từng bước ổn định tổ chức bộ máy, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh trật tự được giữ vững. Tuy nhiên, phường vẫn còn nhiều khó khăn do được hình thành từ hai xã nông thôn mới trước đây nên hạ tầng đô thị chưa đồng bộ, đời sống người dân còn nhiều hạn chế.

TPHCM và phường Tân Hải đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông với ba dự án trọng điể - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND phường Tân Hải Huỳnh Hữu Nghĩa kiến nghị với đoàn công tác nhiều nội dung quan trọng

Theo ông Trịnh Hàng, hệ thống giao thông kết nối nội bộ phường hiện chưa hoàn chỉnh. Người dân muốn di chuyển trong khu vực chủ yếu phải đi qua Quốc lộ 51 và tuyến tránh Quốc lộ 56, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Ngoài ra, phường chưa có khu tái định cư nên gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án. Một số quy hoạch cũ hiện cũng không còn phù hợp sau khi sáp nhập địa giới hành chính, cần sớm được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Tân Hải Huỳnh Hữu Nghĩa kiến nghị TPHCM xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 ba dự án trọng điểm với tổng vốn gần 5.000 tỉ đồng.

TPHCM và phường Tân Hải đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông với ba dự án trọng điể - Ảnh 2.

Địa phương nêu lên các vướng mắc về hạ tầng đô thị

Cụ thể, dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư kết hợp nhà ở xã hội với vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng; dự án đường quy hoạch N17 khoảng 1.500 tỉ đồng và đường quy hoạch N20 khoảng 1.457 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo phường, đây đều là các dự án cấp thiết nhằm giải quyết nhu cầu tái định cư, mở rộng không gian đô thị và giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 51. Bên cạnh đó, phường cũng đề xuất hỗ trợ bổ sung nguồn vốn đầu tư từ 500 đến 1.000 tỉ đồng mỗi năm để hoàn thiện hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

TPHCM và phường Tân Hải đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông với ba dự án trọng điể - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành gợi mở các giải pháp tháo gỡ cho địa phương

Một nội dung đáng chú ý là kiến nghị điều chỉnh quy hoạch khu vực phía Tây Quốc lộ 51. Địa phương đề xuất giảm diện tích đất cây xanh và đất dự trữ để chuyển sang đất phát triển đô thị, tạo động lực phát triển khu vực liền kề các khu công nghiệp lớn như Vạn Thương và Phú Mỹ. Trong đó, ưu tiên khai thác quỹ đất dọc tuyến đường sắt quy hoạch để phát triển các dự án TOD.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TPHCM và đại diện các sở, ban, ngành đã gợi mở nhiều giải pháp để địa phương tháo gỡ vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đề nghị địa phương chủ động rà soát, cân đối nguồn lực và nghiên cứu phương thức đầu tư BT đối với một số công trình hạ tầng.

TPHCM và phường Tân Hải đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông với ba dự án trọng điể - Ảnh 4.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá cao những nỗ lực của phường Tân Hải trong việc ổn định tổ chức sau sáp nhập và duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Ông đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, sớm tham mưu UBND TPHCM giải quyết các kiến nghị chính đáng của phường.

Đối với dự án đường N17, ông Võ Văn Minh cho rằng đây là tuyến giao thông rất cần thiết vì có vai trò kết nối liên phường, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, từ đó tạo động lực phát triển khu vực phía Đông TPHCM trong thời gian tới.

Ông Trịnh Hàng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Hải, TP HCM ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, ông Trịnh Hàng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường

đầu tư tái định cư hạ tầng giao thông kiến nghị hạ tầng Võ Văn Minh Tân Hải Chủ tịch HĐND TPHCM
