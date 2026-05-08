Cấp thiết chuyển từ "Nghị quyết thí điểm" sang đạo luật bền vững cho TPHCM

Sáng 8-5, HĐND TPHCM phối hợp Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học "Luật Đô thị đặc biệt - đột phá thể chế cho TPHCM".

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Kiến tạo khung thể chế ổn định, linh hoạt

Hội thảo với sự tham gia của các chủ tọa: ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; PGS-TS Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM; TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM; GS-TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Hội thảo khoa học "Luật Đô thị đặc biệt - đột phá thể chế cho TPHCM"

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho thành phố phát triển, đặc biệt là việc thông qua các cơ chế thí điểm tại các Nghị quyết số 54/2017/QH14, số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15.

Những chính sách này đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề khai thác hiệu quả tiềm năng của TPHCM. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các cơ chế thí điểm thường bị giới hạn về thời gian và đôi khi thiếu tính đồng bộ với hệ thống pháp luật chung.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân (ngoài cùng bên phải) tặng quà của HĐND TPHCM cho đại diện lãnh đạo Trường Đại học Luật TPHCM

"Việc chuyển từ "Nghị quyết thí điểm" sang một đạo luật có tính bền vững như Luật đô thị đặc biệt là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn" - bà Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết thông qua hội thảo, Thường trực HĐND thành phố mong muốn tiếp tục được lắng nghe ý kiến từ các vị đại biểu dân cử, lãnh đạo các sở, ngành và đặc biệt là tiếng nói từ phía các chuyên gia pháp lý, các doanh nghiệp để đề xuất các nội dung cụ thể trong dự thảo Luật.

5 nội dung cốt lõi

Theo bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vào ngày 27-4-2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thành phố xây dựng Luật đô thị đặc biệt "phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TPHCM; tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị".

Do đó, thông qua hội thảo này, HĐND TPHCM mong muốn cùng các chuyên gia, các nhà khoa học tập trung thảo luận sâu, đề xuất các điều khoản trong dự thảo Luật với các nội dung cốt lõi.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu khai mạc hội thảo

Cụ thể, từ kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến nghị các điều khoản nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền TPHCM phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại, linh hoạt, hiệu quả. Trong đó, phù hợp với phương châm "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Kiến nghị các điều, khoản trong dự thảo Luật để huy động, khai thác hiệu quả nhất các nguồn lực của thành phố, như nguồn lực đất đai, tài chính, giải pháp huy động nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đề xuất các điều khoản có tính chất kiến tạo phục vụ cho các lĩnh vực mới, có tính đột phá về tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các đề xuất này cần xuất phát từ những vướng mắc đã, đang xảy ra khi triển khai các cơ chế thí điểm tại các Nghị quyết quy định chính sách đặc thù cho TPHCM.

Cạnh đó, đề xuất các cơ chế đột phá trong thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; các cơ chế nhằm đảm bảo thu nhập hợp lý của cán bộ, công chức, viên chức vừa gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ vừa bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, trên cơ sở kết quả thực hiện các chính sách đặc thù tại các Nghị quyết số 54/2017/QH14, số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15, kiến nghị các điều khoản chung để đảm bảo việc áp dụng thống nhất, thực chất các ưu đãi, vượt trội trong nội dung của Luật, nhất là trong triển khai các mô hình, các chính sách thí điểm.

Chuyên gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo

"Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi bài tham luận tại Hội thảo hôm nay sẽ là nguồn luận cứ khoa học và thực tiễn vô cùng quý giá. Thường trực HĐND TPHCM cam kết sẽ lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các đề xuất để báo cáo Thành ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng Luật và các cơ quan Trung ương. Các bài viết sẽ được kết tinh vào Kỷ yếu Hội thảo, phục vụ trực tiếp cho quá trình soạn thảo dự án Luật trình Quốc hội trong thời gian tới" - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nói.

