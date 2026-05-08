Cấp thiết chuyển từ "Nghị quyết thí điểm" sang đạo luật bền vững cho TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cấp thiết chuyển từ "Nghị quyết thí điểm" sang đạo luật bền vững cho TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Luật Đô thị đặc biệt là khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của TPHCM

Sáng 8-5, HĐND TPHCM phối hợp Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học "Luật Đô thị đặc biệt - đột phá thể chế cho TPHCM".

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Kiến tạo khung thể chế ổn định, linh hoạt

Hội thảo với sự tham gia của các chủ tọa: ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; PGS-TS Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM; TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM; GS-TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Cấp thiết xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM năm 2026 - Ảnh 1.

Hội thảo khoa học "Luật Đô thị đặc biệt - đột phá thể chế cho TPHCM"

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho thành phố phát triển, đặc biệt là việc thông qua các cơ chế thí điểm tại các Nghị quyết số 54/2017/QH14, số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15.

Những chính sách này đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề khai thác hiệu quả tiềm năng của TPHCM. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các cơ chế thí điểm thường bị giới hạn về thời gian và đôi khi thiếu tính đồng bộ với hệ thống pháp luật chung.

Cấp thiết xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM năm 2026 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân (ngoài cùng bên phải) tặng quà của HĐND TPHCM cho đại diện lãnh đạo Trường Đại học Luật TPHCM

"Việc chuyển từ "Nghị quyết thí điểm" sang một đạo luật có tính bền vững như Luật đô thị đặc biệt là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn" - bà Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết thông qua hội thảo, Thường trực HĐND thành phố mong muốn tiếp tục được lắng nghe ý kiến từ các vị đại biểu dân cử, lãnh đạo các sở, ngành và đặc biệt là tiếng nói từ phía các chuyên gia pháp lý, các doanh nghiệp để đề xuất các nội dung cụ thể trong dự thảo Luật.

5 nội dung cốt lõi

Theo bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vào ngày 27-4-2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thành phố xây dựng Luật đô thị đặc biệt "phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TPHCM; tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị".

Do đó, thông qua hội thảo này, HĐND TPHCM mong muốn cùng các chuyên gia, các nhà khoa học tập trung thảo luận sâu, đề xuất các điều khoản trong dự thảo Luật với các nội dung cốt lõi.

Cấp thiết xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM năm 2026 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu khai mạc hội thảo

Cụ thể, từ kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến nghị các điều khoản nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền TPHCM phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại, linh hoạt, hiệu quả. Trong đó, phù hợp với phương châm "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Kiến nghị các điều, khoản trong dự thảo Luật để huy động, khai thác hiệu quả nhất các nguồn lực của thành phố, như nguồn lực đất đai, tài chính, giải pháp huy động nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Cấp thiết xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM năm 2026 - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đề xuất các điều khoản có tính chất kiến tạo phục vụ cho các lĩnh vực mới, có tính đột phá về tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các đề xuất này cần xuất phát từ những vướng mắc đã, đang xảy ra khi triển khai các cơ chế thí điểm tại các Nghị quyết quy định chính sách đặc thù cho TPHCM.

TIN LIÊN QUAN

Cạnh đó, đề xuất các cơ chế đột phá trong thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; các cơ chế nhằm đảm bảo thu nhập hợp lý của cán bộ, công chức, viên chức vừa gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ vừa bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, trên cơ sở kết quả thực hiện các chính sách đặc thù tại các Nghị quyết số 54/2017/QH14, số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15, kiến nghị các điều khoản chung để đảm bảo việc áp dụng thống nhất, thực chất các ưu đãi, vượt trội trong nội dung của Luật, nhất là trong triển khai các mô hình, các chính sách thí điểm.

Cấp thiết xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM năm 2026 - Ảnh 6.

Chuyên gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo

"Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi bài tham luận tại Hội thảo hôm nay sẽ là nguồn luận cứ khoa học và thực tiễn vô cùng quý giá. Thường trực HĐND TPHCM cam kết sẽ lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các đề xuất để báo cáo Thành ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng Luật và các cơ quan Trung ương. Các bài viết sẽ được kết tinh vào Kỷ yếu Hội thảo, phục vụ trực tiếp cho quá trình soạn thảo dự án Luật trình Quốc hội trong thời gian tới" - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nói.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội thông tin về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM

Chủ tịch Quốc hội thông tin về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những việc TPHCM đã xung phong, đi tắt đón đầu để thực hiện trong thời gian qua

TPHCM lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người dân về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

(NLĐO)- Việc này nhằm nắm bắt mức độ quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người dân đối với việc nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt dành cho TPHCM

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: MỞ ĐƯỜNG ĐỂ TP HCM BỨT PHÁ: Cú hích lớn thúc đẩy sự phát triển

Trong quá trình xây dựng luật riêng cho TP HCM, cần có những điều khoản chuyển tiếp để triển khai các nghị quyết chiến lược

hội thảo khoa học Luật đô thị đặc biệt HĐND TPHCM TPHCM nghị quyết thí điểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo