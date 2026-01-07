HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

4 "vùng xanh" nơi con người dễ dàng sống thọ hơn 90 tuổi

Anh Thư

(NLĐO) - Các "vùng xanh" được ví như phòng thí nghiệm tự nhiên giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cách để mọi người sống thọ và khỏe mạnh hơn.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí The Gerontologist đã giúp giải đáp những tranh cãi gần đây về "vùng xanh", những khu vực trên thế giới nổi tiếng với mật độ người sống thọ và khỏe mạnh cao bất thường.

Theo News Medical, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Steven N. Austad, Giám đốc khoa học Liên đoàn Nghiên cứu lão khoa Mỹ và giáo sư - bác sĩ Giovanni M. Pes từ Đại học Sassari - Ý đã trình bày chi tiết qua hàng thập kỷ nghiên cứu nhân khẩu học.

Họ đã xác định được 4 "vùng xanh" nổi bật trên thế giới: Sardinia - Ý, Okinawa - Nhật Bản, Ikaria - Hy Lạp, bán đảo Nicoya - Costa Rica.

4 "vùng xanh" nơi con người dễ dàng sống thọ hơn 90 tuổi - Ảnh 1.

Người dân ở các "vùng xanh" sống thọ và khỏe mạnh hơn hẳn những nơi khác trên thế giới - Minh họa AI: Thu Anh

Mỗi khu vực đều cho thấy xác suất sống thọ đến 90 tuổi trở lên cao bất thường, được xác nhận thông qua các hệ thống nhân khẩu học độc lập và hồ sơ lưu trữ.

Điều quan trọng là các vùng xanh về tuổi thọ không bao giờ được định nghĩa bởi một số ít trường hợp ngoại lệ cực đoan, mà bởi các mô hình sống thọ ở cấp độ dân số, có tính thống kê vững chắc.

Họ cũng lưu ý rằng các vùng xanh này không phải là vĩnh viễn. Hiện đại hóa, di cư và thay đổi lối sống có thể làm suy yếu hoặc xóa bỏ các mô hình tuổi thọ đặc biệt cao trước đây, như đã thấy ở Okinawa và một số vùng của Nicoya.

Ngược lại, các vùng xanh tiềm năng mới đã bắt đầu xuất hiện ở những nơi khác trên thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác nhận liên tục.

Bằng cách khẳng định lại tính hợp lệ của dữ liệu nhân khẩu học về các vùng xanh, các tác giả lập luận rằng những khu vực này vẫn là một trong những phòng thí nghiệm tự nhiên quý giá nhất để hiểu về quá trình lão hóa lành mạnh.

Mặc dù yếu tố di truyền có thể đóng một vai trò nào đó, nhưng bằng chứng ngày càng chỉ ra rằng lối sống, chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và kết nối xã hội là những yếu tố chính góp phần vào tuổi thọ cao với tỉ lệ mắc bệnh mạn tính thấp.

Trong bối cảnh sự già hóa dân số đang bao trùm thế giới, các vùng xanh về khả năng sống thọ sẽ cung cấp những hiểu biết thực tế về cách để gia tăng tuổi thọ và đạt được sự lão hóa khỏe mạnh, tức lão hóa nhưng ít bị ảnh hưởng bởi bệnh tật.

sống thọ bệnh mạn tính lão hóa khỏe mạnh vùng xanh về tuổi thọ
