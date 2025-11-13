HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nghiên cứu Nhật: Môn thể dục giúp sống thọ thêm nhiều năm

Anh Thư

(NLĐO) - Công trình từ Đại học Tsukuba cho thấy cơ hội sống thọ và khỏe mạnh trong 10 năm tiếp theo ở người lớn tuổi tăng cao nhờ một điều đơn giản.

Viết trên tạp chí khoa học Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, các nhà nghiên cứu của Đại học Tsukuba (Nhật Bản) chỉ ra rằng duy trì thói quen đạp xe sẽ giúp người lớn tuổi tăng cơ hội sống thọ mà không cần đến sự chăm sóc đặc biệt.

Nghiên cứu Nhật: Môn thể dục giúp sống thọ thêm nhiều năm - Ảnh 1.

Đạp xe giúp người cao tuổi tăng cơ hội sống thọ mà không cần phải chăm sóc đặc biệt trong nhiều năm tiếp theo - Minh họa AI: Thu Anh

Kết quả này đến từ 2 cuộc phân tích khác nhau dựa trên các tình nguyện viên cao tuổi.

Trong phân tích thứ nhất, các tình nguyện viên được theo dõi trong vòng 10 năm. Các nhà khoa học nhận thấy những người lớn tuổi thường xuyên đạp xe có nguy cơ cần chăm sóc dài hạn và tử vong trong thời gian này thấp hơn đáng kể so với những người không đạp xe.

Sau thời gian này, nhóm nghiên cứu tiếp tục xem xét những người tiếp tục đạp xe trong 4 năm tiếp theo. Phân tích thứ hai này cho thấy những người tiếp tục đạp xe này có nguy cơ cần chăm sóc dài hạn và tử vong thấp hơn trong 6 năm so với những người từ bỏ việc đạp xe.

Trong cả 2 phân tích, các tác giả cũng chỉ ra rằng những người trước đó không sử dụng xe đạp nhưng bắt đầu đạp xe trong thời gian nghiên cứu vẫn nhận được lợi ích rõ ràng.

Điều này cho thấy bạn có thể bắt đầu tập môn thể dục "trường sinh" này bất kỳ lúc nào.

Đặc biệt hơn, tác dụng bảo vệ tuổi thọ và sức khỏe của những giờ đạp xe thể dục phát huy rõ ràng nhất ở những người lớn tuổi không còn lái xe khi cần di chuyển hàng ngày.

"Những phát hiện này cho thấy việc đạp xe ở người cao tuổi giúp cải thiện sức khỏe và tuổi thọ, đặc biệt là ở những người không lái xe, đóng vai trò như một “người bạn đồng hành trong lối sống” góp phần duy trì và cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần" - tờ SciTech Daily dẫn lời nhóm tác giả.

Tin liên quan

Đi bộ bao nhiêu bước ở tuổi 72 để thọ thêm 10 năm?

Đi bộ bao nhiêu bước ở tuổi 72 để thọ thêm 10 năm?

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên việc đi bộ của 13.600 người Mỹ đã chỉ ra những cột mốc "dễ chịu" hơn suy nghĩ thông thường để giữ sức khỏe.

Có 7 tính cách này, tuổi thọ sẽ tăng

(NLĐO) - Một nghiên cứu tâm lý học cho thấy không chỉ thể chất mà các đặc điểm về tính cách cũng tác động mạnh mẽ đến tuổi thọ.

Cách tăng tuổi thọ nhờ cà phê, trà và nước

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy tiêu thụ đồng thời nước lọc, cà phê và trà trong ngày đủ lượng và đúng tỉ lệ sẽ mang lại lợi ích lớn về tuổi thọ.

