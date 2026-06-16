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Sức khỏe

43 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đà Nẵng

Tr.Thường

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đang điều trị 43 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 16-6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều trị cho 43 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn phường Điện Bàn.

Theo thông tin từ bệnh viện, từ ngày 13 đến 15-6, đơn vị tiếp nhận 21 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn ói.

Từ tối 15-6 đến sáng 16-6, thêm 22 trường hợp khác được đưa đến cấp cứu và điều trị, nâng tổng số ca nghi ngộ độc lên 43 người.

43 Người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhi nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Qua khai thác yếu tố dịch tễ, các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì thịt chả tại cùng một cơ sở ở phường Điện Bàn vào ngày 13-6. Trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng và nhập viện vào khoảng 20 giờ cùng ngày.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 22 trường hợp là trẻ em được theo dõi tại khoa nhi. Các bệnh nhân còn lại được điều trị tại khoa truyền nhiễm, khoa nội tiêu hóa và khoa cấp cứu với các biểu hiện chủ yếu như đau bụng, sốt cao và tiêu chảy.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, cho biết bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm nói trên.

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Đà Nẵng ngộ độc bánh mì
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