Lãnh đạo Đà Nẵng thăm Báo Người Lao Động nhân ngày 21-6

Ngày 16-6, đoàn công tác của Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Người Lao Động tại Văn phòng Đại diện (VPĐD) khu vực miền Trung nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng Báo Người Lao Động nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Anh Tuấn gửi lời cảm ơn những đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ phóng viên Báo Người Lao Động đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời gian qua.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội từ các cơ chế, chính sách đặc thù, song cũng đối mặt với không ít thách thức trong quản lý đô thị, thu hút đầu tư, bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao những đóng góp của Báo Người Lao Động vào sự phát triển của thành phố thời gian qua

Lãnh đạo thành phố cho biết với tinh thần đổi mới, cầu thị, Đà Nẵng luôn mong muốn lắng nghe các ý kiến phản biện, hiến kế và góp ý thẳng thắn từ đội ngũ phóng viên, nhà báo. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả.

Thay mặt đội ngũ cán bộ, phóng viên, ông Đặng Hoàng Dũng, Trưởng VPĐD Báo Người Lao Động khu vực miền Trung cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các sở, ngành, đơn vị đối với hoạt động của báo thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.