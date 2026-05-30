HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới vụ 64 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Đức Ngọc

(NLĐO) - Chủ tiệm bánh mì Quỳnh bị phạt 80 triệu đồng khi 64 người phải nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Ngày 30-5, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ tiệm bánh mì tại xã Diễn Châu với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 3 tháng hai cơ sở bánh mì gây ngộ độc khiến nhiều 64 người nhập viện.

Thông tin mới vụ 64 người nhập viện sau khi ăn bánh mì - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế thăm các bệnh nhân bị ngộ độc điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Theo Cổng thông tin Sở Y tế Nghệ An

Theo cơ quan chức năng kết luận, bà N.T.Q., trú tại xóm 5, xã Diễn Châu (chủ 2 cơ sở bánh mì tại khối 4 và Cơ sở 2 tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu) đã có hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm gây ra vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn. 

Do vi phạm có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội, UBND tỉnh Nghệ An đã áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc, phạt 80 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời gian 3 tháng đối với cả hai cơ sở của Tiệm bánh mì Quỳnh. Ngoài ra, bà N.T.Q. buộc phải chi trả toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc, bao gồm tiền khám, điều trị và chăm sóc y tế cho tất cả các nạn nhân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 16 đến 24-4, sau khi ăn bánh mì tại quan tiệm bánh mì Quỳnh (xã Diễn Châu), 64 người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 5/7 mẫu thực phẩm được lấy tại cơ sở dương tính với vi khuẩn Salmonella - loại vi khuẩn thường gây ngộ độc đường ruột.

Nguồn nhiễm ban đầu được xác định nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo sang các món khác như xúc xích, ruốc bông và củ cải muối.

Tin liên quan

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì

(NLĐO) – Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở Gia Lai, hiện có 89 người nhập viện điều trị.

Chủ tiệm bánh mì bị phạt 80 triệu đồng vì khiến 86 người bị ngộ độc

(NLĐO) - Bán bánh mì nhiễm khuẩn khiến 86 người nhập viện, chủ tiệm bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng, chi trả viện phí cho các nạn nhân.

Kết quả xét nghiệm vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân nhiều người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính quyết định xử phạt cơ quan chức năng ngộ độc thực phẩm bánh mì sở y tế bệnh nhân bị ngộ độc Vi khuẩn salmonella
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo