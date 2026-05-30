Thông tin mới vụ 64 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Ngày 30-5, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ tiệm bánh mì tại xã Diễn Châu với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 3 tháng hai cơ sở bánh mì gây ngộ độc khiến nhiều 64 người nhập viện.

Lãnh đạo Sở Y tế thăm các bệnh nhân bị ngộ độc điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Theo Cổng thông tin Sở Y tế Nghệ An

Theo cơ quan chức năng kết luận, bà N.T.Q., trú tại xóm 5, xã Diễn Châu (chủ 2 cơ sở bánh mì tại khối 4 và Cơ sở 2 tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu) đã có hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm gây ra vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn.

Do vi phạm có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội, UBND tỉnh Nghệ An đã áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc, phạt 80 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời gian 3 tháng đối với cả hai cơ sở của Tiệm bánh mì Quỳnh. Ngoài ra, bà N.T.Q. buộc phải chi trả toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc, bao gồm tiền khám, điều trị và chăm sóc y tế cho tất cả các nạn nhân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 16 đến 24-4, sau khi ăn bánh mì tại quan tiệm bánh mì Quỳnh (xã Diễn Châu), 64 người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 5/7 mẫu thực phẩm được lấy tại cơ sở dương tính với vi khuẩn Salmonella - loại vi khuẩn thường gây ngộ độc đường ruột.

Nguồn nhiễm ban đầu được xác định nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo sang các món khác như xúc xích, ruốc bông và củ cải muối.