450 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 24-9, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng của năm 2025.

Chủ trì họp báo có ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết từ nhiều tháng nay, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội 99 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đảm bảo đúng quy trình, nội dung, chất lượng. Theo đó, Đồng Nai là một trong những đơn vị hoàn thành đại hội cấp cơ sở sớm nhất cả nước.

Thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Thị Loan cho hay đại hội thực hiện 2 nội dung gồm tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng Trang phát biểu tại buổi họp báo

Đáng chú ý, đại hội không tiến hành bầu cử khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên mà sẽ công bố các quyết định của Trung ương về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I; báo cáo về Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Phương châm đại hội: “Đoàn kết - tiên phong - đột phá - hội nhập - phát triển”.

Đại hội đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Mai Xuân Tuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai thông tin về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Đồng thời, xác định 29 chỉ tiêu lớn về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa xã hội, tài nguyên môi trường, quốc phòng - an ninh sát theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Trong đó, đề ra tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 10%/năm trở lên; 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể và 3 đột phá chiến lược.

Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, trong đó có 65 đại biểu là các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đương nhiệm và 385 đại biểu được chỉ định. Tại đại hội, chia 5 tổ để thảo luận sâu từng chủ đề liên quan đến đại hội. Đại hội lần này sẽ áp dụng công nghệ số trong việc cung cấp thông tin tại đại hội.