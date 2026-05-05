Giáo dục

4.500 đoàn viên, thanh niên TPHCM sẽ được đào tạo "thực chiến" về trí tuệ nhân tạo

Huế Xuân

(NLĐO) - Chương trình đặt mục tiêu bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên tại 168 phường, xã, đặc khu và các cơ sở trực thuộc.

Sáng 5-5, tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TPHCM, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Thành Đoàn khai giảng và tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn "Nâng cao năng lực số và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho đoàn viên, thanh niên".

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ TPHCM, nhấn mạnh chuyển đổi số không còn là một khái niệm trừu tượng mà đã trở thành yêu cầu tự thân trong mọi hoạt động quản lý hành chính và chuyên môn. AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc về năng suất lao động.

TS Nguyễn Hồng Bửu Long, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin-Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM), chia sẻ về ứng dụng AI phục vụ công tác Đoàn.

"Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ; yếu tố quyết định hiệu quả vẫn là năng lực làm chủ, tư duy vận dụng và đạo đức công vụ của người sử dụng" - ông Yên khẳng định.

Với chương trình tập huấn này, đội ngũ giảng viên tập trung hướng dẫn học viên xử lý các tình huống nghiệp vụ thực tế, đảm bảo tính ứng dụng ngay sau khóa học. Nội dung tập huấn được xây dựng đặc thù phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở thành phố.

Với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường, xã, đặc khu và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang, chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị.

Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên là sinh viên các trường ĐH ở TPHCM tham gia

Theo ông Yên, chương trình được triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5-5 làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đó, ban tổ chức sẽ đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9-2026.

ứng dụng AI chuyển đổi số AI sinh viên năng lực số
