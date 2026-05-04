Giáo dục

Trường Phổ thông Năng khiếu mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10

Huế Xuân - Huy Lân

(NLĐO) - Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM sẽ mở đến 17 giờ ngày 10-5.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc với 595 chỉ tiêu.

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi, trong đó 3 bài thi môn không chuyên (toán, ngữ văn, tiếng Anh) và 1 bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn sau: Toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên.

Phụ huynh và thí sinh quan tâm có thể đăng ký bằng 2 cách: Truy cập trực tiếp vào địa chỉ https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/ từ ngày 4-5 đến trước 17 giờ ngày 10-5; truy cập vào website Trường Phổ thông Năng khiếu tại địa chỉ https://ptnk.edu.vn/, sau đó nhấn vào biểu tượng "ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH LỚP 10" ở góc trên, bên phải màn hình (nếu sử dụng máy vi tính, laptop) hoặc ở ngay giữa màn hình (nếu sử dụng điện thoại).

Trường Phổ thông Năng khiếu mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: Fanpage nhà trường

Sau khi kết thúc thời hạn nêu trên, các thí sinh chưa hoàn tất việc đăng ký, bao gồm việc chưa thanh toán thành công sẽ không được tham dự Kỳ thi và xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 của trường.

Nhà trường lưu ý sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email đã nhập tại cổng đăng ký trong vòng 48 giờ. Thí sinh nên thực hiện việc đăng ký với sự đồng thuận và tư vấn từ phía phụ huynh để tránh những sai sót trong việc điền các thông tin.

Sau khi đã thanh toán thành công, thí sinh sẽ không thể thay đổi bất kỳ thông tin nào khác và sẽ không được nhận hoàn tiền trong mọi trường hợp. Trường hợp muốn điều chỉnh thông tin đăng ký, thí sinh phải thực hiện hồ sơ đăng ký mới.

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Phổ thông Năng khiếu

1. Cơ sở An Đông (153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TPHCM). Tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày, không có bán trú). Có 7 lớp chuyên gồm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh và ngữ văn. Tổng chỉ tiêu là 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

2. Cơ sở Đông Hòa (Khu đô thị ĐHQG TPHCM) tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày, có bán trú. Cơ sở có 10 lớp chuyên, trong đó môn toán, ngữ văn và tiếng Anh mỗi môn có 2 lớp chuyên, các môn còn lại là hóa học, sinh học, vật lý và tin học đều có 1 lớp. Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở này không quá 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.


Hôm nay, TPHCM công bố số lượng đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 ở từng trường THPT

(NLĐO)- Sở GD-ĐT sẽ công bố số liệu đăng ký nguyện vọng, kỳ thi lớp 10 năm 2026. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh giữ nguyên hoặc điều chỉnh nguyện vọng.

Lưu ý trước hạn chót đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

(NLĐO)- 17 giờ ngày 5-5 là hạn cuối để các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Mô hình đào tạo theo "đặt hàng" tại Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Mô hình này cũng góp phần giải quyết bài toán về nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL.

