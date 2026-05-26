49 dự án khu đô thị, nhà ở đang gọi đầu tư ở Tây Ninh, chi tiết xem tại đây

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Tây Ninh công bố 49 dự án khu đô thị, nhà ở ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, nhiều dự án rộng hàng trăm đến hàng ngàn ha

UBND tỉnh Tây Ninh vừa công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 với tổng cộng 187 dự án thuộc 8 lĩnh vực trọng điểm. Trong đó, lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở chiếm số lượng lớn với 49 dự án trải rộng tại nhiều địa phương.

Khu đô thị mới Long Hựu rộng 2.610 ha lớn nhất danh mục kêu gọi đầu tư của Tây Ninh.

Các dự án tập trung tại những khu vực đang có tốc độ đô thị hóa nhanh như Bến Lức, Hậu Nghĩa, Cần Giuộc, Long Hựu, Hòa Thành, Ninh Thạnh, Lương Hòa, Phước Lý… Phần lớn dự án hiện vẫn chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo danh mục công bố, tổng mức đầu tư của đa số dự án được xác định trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện thông qua đấu thầu theo quy định, thời gian dự kiến triển khai từ năm 2026.

Danh sách 49 dự án khu đô thị, nhà ở quy mô lớn tại Tây Ninh.

Đáng chú ý, Khu đô thị mới Long Hựu tại xã Long Hựu có diện tích lên tới 2.610 ha, trở thành dự án lớn nhất trong nhóm khu đô thị, nhà ở được Tây Ninh kêu gọi đầu tư giai đoạn này.

Ngoài ra, hàng loạt dự án quy mô lớn khác cũng xuất hiện trong danh mục như Khu đô thị mới Phước Lại tại xã Cần Giuộc rộng 709 ha; Khu đô thị động lực Lương Hòa rộng 505 ha; Khu đô thị động lực Vành đai 3 rộng 410 ha; Khu đô thị, thương mại dịch vụ tại xã An Thạnh rộng 405 ha và Khu đô thị sinh thái Cần Giuộc rộng 290 ha.

Việc đưa nhiều dự án quy mô lớn vào danh mục ưu tiên cho thấy Tây Ninh đang chuẩn bị quỹ đất lớn nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị trong giai đoạn tới. Định hướng phát triển không chỉ tập trung vào các khu dân cư đơn lẻ mà còn hướng đến hình thành các khu đô thị động lực, đô thị sinh thái, đô thị gắn với thương mại - dịch vụ, giáo dục, công nghệ và nhà ở xã hội.

Tây Ninh công bố loạt dự án đầu tư quy mô cực lớn

(NLĐO)- Tây Ninh công bố 187 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, tập trung công nghiệp, đô thị và logistics

Cận cảnh hơn 2 km cuối cùng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh chờ hoàn thiện

(NLĐO)- Dù phần lớn đã thảm nhựa nhưng hơn 2 km đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh vẫn bề bộn nên chưa thể thông toàn tuyến

Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

(NLĐO) - Tuyến đường 4.800 tỉ đồng nối TPHCM - Tây Ninh đã nối thông hơn 14 km, sắp đưa vào khai thác, tăng kết nối liên vùng

