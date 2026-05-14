Thời sự Đô thị

Cận cảnh hơn 2 km cuối cùng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh chờ hoàn thiện

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dù phần lớn đã thảm nhựa nhưng hơn 2 km đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh vẫn bề bộn nên chưa thể thông toàn tuyến

Video: Cận cảnh đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh.

Hơn 2 km trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa qua địa bàn Tây Ninh vẫn chưa hoàn thiện mặt đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn dù phần lớn dự án đã được thảm nhựa.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa là công trình trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 2.292 tỉ đồng, chiều dài 72,75 km.

Theo ghi nhận, nhiều đoạn tuyến qua Tây Ninh đã cơ bản hoàn thiện và phương tiện bắt đầu lưu thông tạm dù dự án chưa chính thức thông xe. Tuy nhiên, tại khu vực phường Gia Lộc, giáp Quốc lộ 22 và đoạn đi qua Khu Công nghiệp Thành Thành Công, hơn 2 km mặt đường vẫn còn dang dở.

Sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều đoạn trở nên sình lầy, việc lưu thông gặp không ít trở ngại. Dù vậy, nhiều người dân vẫn chấp nhận đi qua để rút ngắn quãng đường. “Đường lầy lội nhưng đi tuyến này gần hơn. Nếu vòng đường khác phải xa thêm gần 10 km” - ông Tư (45 tuổi, người dân địa phương) cho biết.

Những cơn mưa đầu mùa khiến nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh trở nên sình lầy, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tại phường Gia Lộc, công trường hiện chỉ có một số công nhân vận hành máy móc lu nền, gia cố mép đường.

Trong khi đó, đoạn đường dẫn vào Khu Công nghiệp Thành Thành Công được thi công nhộn nhịp hơn nhưng vẫn chủ yếu ở giai đoạn san lấp, chờ đổ đá cấp phối.

Tại giao lộ đường Hồ Chí Minh với đường Tỉnh 782, đoạn qua phường Gia Lộc, nhiều tài xế đã tận dụng khu vực này làm nơi đậu xe container do dự án chưa được triển khai đồng bộ.

Đoạn từ đường Tỉnh 782 đến khu vực giáp Quốc lộ 22 hiện mới chỉ được đổ đất san lấp mặt bằng. Công trình đã tạm ngưng gần một tháng nay và chưa thi công trở lại, khiến mặt đường lầy lội, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, biến động giá nhiên liệu thời gian qua đã tác động lớn đến tiến độ thi công dự án đoạn qua Tây Ninh.

Hiện dự án còn hơn 7 km chưa thảm nhựa và hơn 2 km chưa hoàn thiện phần móng đường. Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết với đoạn đường này đã được gia hạn đến tháng 6 và đang huy động nhân lực, phương tiện để tăng tốc thi công, quyết tâm hoàn thành dự án đúng kế hoạch nếu thời tiết thuận lợi.

Ông Nguyễn Hòa (43 tuổi, ngụ phường Gia Lộc) cho hay gia đình ông đã bàn giao mặt bằng từ năm 2009 để phục vụ dự án. “Dự án từng thi công rồi tạm dừng nhiều năm, nay mới làm trở lại. Người dân ai cũng mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn” - ông Hòa nói.

Đường Hồ Chí Minh đi xuyên qua Khu Công nghiệp Thành Thành Công, nơi các cầu vượt đã được hoàn thành. Nhà thầu đang thi công đường dẫn.

Trên tuyến, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thiện, trong đó có Cầu Tây Long.

Dù chưa chính thức khai thác, khu vực này hiện trở thành nơi người dân tập trung đi dạo, hóng mát vào mỗi buổi chiều.

Đoạn từ cầu Tây Long đến điểm cuối giao Quốc lộ N2 tại xã Hậu Nghĩa đã cơ bản hoàn thiện mặt đường, nhiều phương tiện lưu thông thường xuyên. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được thông xe chính thức và một số giao lộ chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Tuyến đường Hồ Chí Minh được kỳ vọng mở rộng kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam.


