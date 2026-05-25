Kinh tế

Tây Ninh công bố loạt dự án đầu tư quy mô cực lớn

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Tây Ninh công bố 187 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, tập trung công nghiệp, đô thị và logistics

Trong bối cảnh làn sóng dịch chuyển đầu tư về khu vực phía Nam tiếp tục tăng mạnh, Tây Ninh vừa công bố danh mục 187 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 với hàng loạt dự án quy mô lớn về công nghiệp, đô thị, logistics và năng lượng tái tạo, kỳ vọng tạo cú hích tăng trưởng mới cho địa phương cửa ngõ kết nối TPHCM với Campuchia.

Theo danh mục được ban hành, hạ tầng công nghiệp là lĩnh vực chiếm số lượng lớn nhất với 83 dự án. Nhiều khu công nghiệp quy mô lớn được đưa vào kế hoạch kêu gọi đầu tư như Khu Công nghiệp Thạnh Lợi 1, Thạnh Đức 1, Cầu Khởi giai đoạn 1, Tân Long 1 với diện tích khoảng 500 ha mỗi dự án; Khu Công nghiệp Đức Huệ 2 rộng 450 ha và Khu Công nghiệp Thành Thành Công mở rộng gần 479 ha.

Đáng chú ý, Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng trọng điểm của tỉnh với loạt dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ quy mô lớn. Trong đó, dự án 4-1 rộng 360 ha, dự án 4-2 rộng 454 ha và dự án 4-3 rộng 206 ha được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái công nghiệp, đô thị và dịch vụ đồng bộ tại khu vực cửa ngõ giao thương quốc tế.

Tây Ninh đầu tư 187 dự án lớn giai đoạn 2026 - 2030 thúc đẩy Kinh tế địa phương - Ảnh 1.

Tây Ninh ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đô thị và logistics giai đoạn 2026-2030. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ở lĩnh vực đô thị và nhà ở, Tây Ninh kêu gọi đầu tư 49 dự án. Nổi bật có Khu đô thị mới Long Hựu quy mô hơn 2.610 ha, Khu đô thị mới Phước Lại 709 ha, Khu đô thị động lực Lương Hòa 505 ha cùng nhiều khu dân cư tại các địa bàn phát triển công nghiệp và logistics.

Lĩnh vực giao thông vận tải - logistics cũng được ưu tiên với 27 dự án. Trong đó, có Trung tâm logistics Mộc Bài rộng 150 ha, Trung tâm logistics ven sông Sài Gòn 260 ha và Trung tâm tập kết, phân phối hàng hóa tại xã Vàm Cỏ rộng 130 ha. Ngoài ra, tỉnh cũng định hướng phát triển hệ thống cảng thủy nội địa nhằm phục vụ vận chuyển hàng hóa và kết nối các khu công nghiệp.

Trong lĩnh vực năng lượng, Tây Ninh đưa vào danh mục 12 dự án điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối. Nhiều dự án điện mặt trời quy mô lớn tại khu vực Đức Huệ như Solar Park 9, Solar Park 10 có diện tích khoảng 150 ha mỗi dự án. Bên cạnh đó là dự án nhà máy năng lượng gió Châu Thành và nhà máy điện sinh khối Long An.

Tỉnh cũng tiếp tục định hướng phát triển du lịch - văn hóa - thể thao với 6 dự án trọng điểm. Một số dự án đáng chú ý gồm Khu du lịch sinh thái làng mai Tân Tây rộng 460 ha; dự án trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái, dịch vụ y khoa quy mô 1.200 ha tại xã Hòa Hội; cùng khu công viên chuyên đề dọc tuyến đường bộ lên đỉnh núi tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen.

Ngoài các lĩnh vực trên, danh mục còn có 5 dự án thương mại - dịch vụ, 3 dự án môi trường và 2 dự án thuộc lĩnh vực y tế.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc công bố danh mục dự án ưu tiên nhằm tạo cơ sở cho hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, nghiên cứu dự án và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

