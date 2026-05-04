Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Tuyến đường 4.800 tỉ đồng nối TPHCM - Tây Ninh đã nối thông hơn 14 km, sắp đưa vào khai thác, tăng kết nối liên vùng

Tuyến đường 4 . 800 Tỉ đồng: Đầu tư hạ tầng kết nối TPHCM - Tây Ninh - Ảnh 1.

Sau nhiều năm triển khai, dự án đường tỉnh 823D – trục giao thông quan trọng kết nối khu vực Tây Bắc TPHCM với các địa bàn Tây Ninh – đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Tuyến đường 4 . 800 Tỉ đồng: Đầu tư hạ tầng kết nối TPHCM - Tây Ninh - Ảnh 2.

Tuyến chính dài hơn 14 km đã được nối thông, dự kiến sớm đưa vào khai thác.

Tuyến đường 4 . 800 Tỉ đồng: Đầu tư hạ tầng kết nối TPHCM - Tây Ninh - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, trên công trường, các nhà thầu đang tập trung thi công những hạng mục cuối như thảm nhựa mặt đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hoàn thiện an toàn giao thông.

Tuyến đường 4 . 800 Tỉ đồng: Đầu tư hạ tầng kết nối TPHCM - Tây Ninh - Ảnh 4.

Tại các đoạn qua xã Đức Hòa, nhiều vị trí đã hoàn tất các hạng mục cuối cùng.

Tuyến đường 4 . 800 Tỉ đồng: Đầu tư hạ tầng kết nối TPHCM - Tây Ninh - Ảnh 5.

Dự án được khởi công cuối năm 2021, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm phần lớn. Quá trình thi công gặp không ít khó khăn do thời tiết bất lợi và thiếu nguồn vật liệu, song tiến độ hiện nay đang được đẩy nhanh để kịp kế hoạch đề ra.

Tuyến đường 4 . 800 Tỉ đồng: Đầu tư hạ tầng kết nối TPHCM - Tây Ninh - Ảnh 6.

Đường tỉnh 823D được thiết kế quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng 14 m, kèm hai tuyến song hành mỗi bên rộng 7 m; nền đường toàn tuyến từ 32 m đến 40 m.

Tuyến đường 4 . 800 Tỉ đồng: Đầu tư hạ tầng kết nối TPHCM - Tây Ninh - Ảnh 7.

Tuyến này kết nối với các trục giao thông lớn như Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ N2 và các tuyến vành đai gồm Vành đai 3 TPHCM, Vành đai 4 TPHCM.

Tuyến đường 4 . 800 Tỉ đồng: Đầu tư hạ tầng kết nối TPHCM - Tây Ninh - Ảnh 8.

Theo quy hoạch, điểm cuối tuyến sẽ được kéo dài, bắc qua kênh Thanh Niên để kết nối trực tiếp với Vành đai 3 TPHCM, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Tuyến đường 4 . 800 Tỉ đồng: Đầu tư hạ tầng kết nối TPHCM - Tây Ninh - Ảnh 9.

Không chỉ giảm áp lực giao thông cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, tuyến đường còn mở ra dư địa phát triển kinh tế khi đi qua nhiều khu, cụm công nghiệp tại Đức Hòa, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư.

Tuyến đường 4 . 800 Tỉ đồng: Đầu tư hạ tầng kết nối TPHCM - Tây Ninh - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện trục giao thông này còn góp phần tăng cường kết nối với Tây Ninh - địa phương có đường biên giới dài giáp Campuchia - qua đó thúc đẩy giao thương, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng - an ninh khu vực.

Tin liên quan

Tây Ninh thay thế cán bộ nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

Tây Ninh thay thế cán bộ nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO)- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp, Tây Ninh yêu cầu tăng tốc, siết kỷ luật, xử lý trách nhiệm để đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026

Diện mạo mới của Quốc lộ 50 hướng về Tây Ninh

(NLĐO)- Sau hơn 3 năm thi công, Quốc lộ 50 diện "áo mới", thông thoáng hơn, người dân đi lại thuận tiện, phấn khởi rõ rệt

Mở hành lang kinh tế Mộc Bài - TPHCM, Tây Ninh bứt phá vai trò trung chuyển

(NLĐO)- Quy hoạch đến 2050 mở tầm nhìn mới, đưa Tây Ninh thành cực tăng trưởng và trung tâm logistics phía Nam.

Tây Ninh đường Hồ Chí Minh Vành đai 3 tổng mức đầu tư công trình giao thông vành đai 4 dt823
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo