Sức khỏe

5 điều bác sĩ khuyên làm khi tỉnh giấc để cả ngày toả sáng

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Buổi sáng đối với chúng ta không cần trở thành một “nghi thức hoàn hảo”. Cơ thể không cần bạn làm thật nhiều điều tốt, mà cần được khởi động đúng.

Trong thực hành lâm sàng, có những thói quen rất nhỏ vào buổi sáng nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến giấc ngủ, nội tiết, sự tỉnh táo và cả khả năng tập trung trong ngày.

ThS-BSCKI Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu Bệnh viện An Bình TPHCM có 5 lời khuyên:

5 điều bác sĩ thường khuyên người bệnh làm vào buổi sáng - Ảnh 1.

Đừng mở tin tức tiêu cực hay mạng xã hội ngay khi vừa thức dậy. Não bộ cũng cần thời gian khởi động, giống như cơ thể.Khi ngày mới bắt đầu bằng căng thẳng, hệ thần kinh sẽ mang trạng thái đó theo suốt nhiều giờ sau

1. Tiếp xúc ánh sáng sớm càng đơn giản càng tốt

Mở cửa sổ, ra ban công, hoặc đi bộ vài phút ngoài trời. Ánh sáng buổi sáng là tín hiệu mạnh nhất giúp cơ thể đặt lại đồng hồ sinh học.Khi tín hiệu này bị thiếu hoặc đến quá trễ, rất nhiều rối loạn xảy ra sau đó: Ngủ không sâu, mệt buổi sáng, tỉnh táo về đêm, rối loạn hormone và cảm giác "lệch nhịp" cả ngày.

2. Uống nước trước khi nghĩ đến cà phê

Sau một đêm dài, cơ thể luôn ở trạng thái thiếu nước nhẹ. Một cốc nước giúp hệ tuần hoàn và tiêu hóa khởi động lại.Cà phê không sai nhưng đừng để nó là tín hiệu đầu tiên mà cơ thể nhận được.

3. Vận động nhẹ để báo hiệu "ngày mới đã bắt đầu"

Không cần tập nặng, không cần đốt calo. Chỉ vài động tác giãn cơ, đi bộ hoặc chuyển động nhẹ là đủ.Mục tiêu không phải là rèn luyện thi đấu, mà là giúp hệ thần kinh nhận ra rằng cơ thể đã thoát khỏi trạng thái nghỉ ngơi.

4. Ăn sáng vừa phải, đừng kéo dài việc bỏ bữa một cách vô thức

Không cầu kỳ nhưng việc bỏ bữa sáng kéo dài không có kế hoạch, đặc biệt ở người hay mệt, giảm tập trung hoặc rối loạn chuyển hóa, thường không vô hại như nhiều người nghĩ. Cơ thể thích sự đều đặn hơn là nay đây mai đó.

5. Giữ đầu óc yên tĩnh trong những phút đầu ngày

Đừng mở tin tức tiêu cực hay mạng xã hội ngay khi vừa thức dậy. Não bộ cũng cần thời gian khởi động, giống như cơ thể. Khi ngày mới bắt đầu bằng căng thẳng, hệ thần kinh sẽ mang trạng thái đó theo suốt nhiều giờ sau.

Buổi sáng không cần bạn gồng mình từng phút. Chỉ cần tránh những điều khiến cơ thể khởi động sai nhịp. Đa phần mệt mỏi không đến từ việc bạn thiếu động lực, mà đến từ việc cơ thể đã bị đặt vào một trạng thái sinh lý không phù hợp ngay từ đầu ngày.

