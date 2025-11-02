HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tin tức giá xe ngày 2-11: Các hãng xe tung cú "nước rút" cuối cùng của năm

(NLĐO) – Dù thị trường đang bước vào mùa mua sắm cuối năm nhưng sức tiêu thụ ô tô vẫn yếu, buộc các hãng phải tung ưu đãi mạnh để kích cầu.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 11, các hãng ô tô đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi bằng việc hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100%.

Ông Chu Văn Đức, phụ trách kinh doanh một showroom ô tô tại TP HCM, cho biết mức hỗ trợ hiện dao động từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ, tùy theo tình trạng tồn kho của từng mẫu xe. “Các đại lý được phép linh hoạt, đưa khoản hỗ trợ này vào giá bán để giảm trực tiếp cho khách hàng. Một số nơi thậm chí còn giảm thêm, chấp nhận cắt toàn bộ phần chiết khấu để bán hàng nhanh hơn” - ông Đức nói.

Điển hình như Ford Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi lớn cho khách mua xe trong tháng 11, với mức giảm tương đương 50% – 100% lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, hãng còn tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng tổng giá trị 7 tỉ đồng, gồm 3 giải đặc biệt trị giá 75 triệu đồng/giải, 50 giải nhất 30 triệu đồng, và hàng trăm giải phụ khác.

- Ảnh 1.

Xe giảm giá để giải phóng hàng tồn

Toyota Việt Nam cũng nhập cuộc với gói hỗ trợ 50% – 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe mới. Đồng thời, hãng triển khai chương trình “Tháng vàng dịch vụ – Vạn lời tri ân” dành cho khách hàng bảo dưỡng hoặc sửa chữa xe, với cơ hội trúng thưởng 83 iPad, 166 tai nghe AirPods và hơn 400 bơm lốp điện tử.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, Honda Việt Nam phối hợp cùng hệ thống phân phối triển khai chương trình tri ân khách hàng tháng 11, với nhiều ưu đãi cho cả người mua xe mới và người đổi xe cũ. Cụ thể, khách hàng bán lại xe Honda đã qua sử dụng và “lên đời” các mẫu CR-V, Civic hoặc BR-V sẽ được hỗ trợ 20 – 30 triệu đồng. 

Ngoài ra, người mua xe mới các dòng City, Civic, BR-V, HR-V được tặng tiền mặt tương đương 50% – 100% lệ phí trước bạ, kèm một năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí. Riêng mẫu CR-V được tặng trực tiếp 80 triệu đồng tiền mặt.

Giới kinh doanh nhận định đây là đợt khuyến mãi mạnh tay nhất từ đầu năm, cho thấy các hãng xe đang nỗ lực đẩy hàng tồn kho và giành lại thị phần trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn còn thận trọng, thu nhập chưa phục hồi mạnh sau dịch. 

Nếu sức mua không cải thiện trong tháng này, thị trường ô tô Việt Nam có thể khép lại năm 2025 với doanh số thấp hơn kỳ vọng.

lệ phí trước bạ gói hỗ trợ Toyota giảm giá xe Honda ford xe ô tô bảo hiểm thân vỏ
