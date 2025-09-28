HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Buổi sáng ở bệnh viện Nhi Đồng 2 ý nghĩa của trưởng nhóm Fband

Thùy Trang

(NLĐO) - Sáng 28-9, trưởng nhóm Fband - Nguyễn Thanh Nhật Minh - ôm đàn guitar, hát cho bệnh nhi ở bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM nghe.

Sân khấu nhỏ, âm nhạc lớn: buổi diễn cho bệnh nhi gây sốt

Buổi sáng ở bệnh viện Nhi Đồng 2 ý nghĩa của trưởng nhóm Fband- Ảnh 1.

Trưởng nhóm Fband Nguyễn Thanh Nhật Minh biểu diễn phục vụ khán giả đặc biệt

Buổi diễn đơn giản với sân khấu nhỏ, được trang trí bằng những trái bong bóng, "khán giả" đặc biệt được bố/ mẹ ôm trong lòng, ngồi trên "ghế nhựa xúp" vỗ tay theo nhạc và hát theo. Ca nhạc sĩ Nguyễn Thanh Nhật Minh (trưởng nhóm Fband) ôm guitar hát mộc những bản nhạc thiếu nhi quen thuộc.

Có lúc người quản trò mời các khán giả đặc biệt lên sân khấu nhảy múa theo nhạc, nhạc sĩ Nhật Minh ôm đàn nép về phía sau, nở nụ cười mãn nguyện.

Anh nói: "Hôm nay chỉ có mình chú nên hát ít thôi nhỉ nhưng lần sau, chú lại mời tất cả các thành viên của nhóm Fband đến đây, để hát với các con nhé". Sự tán dương của các khán giả đặc biệt trở thành phần thưởng khích lệ đầy ý nghĩa với Nhật Minh và cả ê-kíp thực hiện chương trình.

Có lẽ, đây là buổi diễn thiếu thốn nhất so với chuẩn mực cần thiết của một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng là một trong những buổi diễn ý nghĩa nhất của ca sĩ. Nụ cười vui vẻ của khán giả nhí chính là phần thưởng to lớn.

Chương trình biểu diễn này với tên gọi "Thương nhiều" có chủ đề "Giải cứu mặt trăng", do Quỹ Mặt Trởi tổ chức, với mong muốn mang đến món quà trung thu ý nghĩa cho các khán giả nhí đang điều trị trong bệnh viện Nhi Đồng 2. Ngày hội "Thương nhiều" được xây dựng trên sứ mệnh "Lan Tỏa tình yêu thương - Vì ai cũng có một mặt trời nhỏ trong tim".

Chương trình mong muốn mang những sẻ chia chân thành từ cộng đồng để xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm sức mạnh, và thắp lên hy vọng cho các em. Chúng tôi tin rằng, mỗi khoảnh khắc được yêu thương là thêm một ngày các em được khỏe mạnh hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày hội trung thu ý nghĩa

Buổi sáng ở bệnh viện Nhi Đồng 2 ý nghĩa của trưởng nhóm Fband- Ảnh 2.

Chương trình đã lấy nước mắt nhiều người

Ngoài chương trình văn nghệ giao lưu, chương trình còn có chuỗi các hoạt động vui chơi và sáng tạo độc đáo gồm: xưởng lồng đèn (nơi các bé tự tay làm chiếc lồng đèn cho riêng mình), xưởng quạt mo xinh (thỏa sức tô vẽ lên chiếc quạt truyền thống), xưởng bánh trung thu (tự làm những chiếc bánh xinh xắn), xưởng buffet màu sắc (khơi dậy đam mê hội họa), xưởng bowling (vui chơi thể thao giải trí), xưởng sách mặt trăng (nghe kể chuyện cổ tích và sáng tạo cùng sách).

Hơn 300 phần quà bao gồm gấu bông, đồ chơi, sách truyện và túi quà bánh kẹo được trao tận tay các em, đi kèm những lời chúc yêu thương từ cộng đồng.

Chị Thái Thanh Mai, nhà sáng lập Quỹ Mặt Trời, chia sẻ: "Với châm ngôn "Ai cũng có một mặt trời nhỏ trong tim" - chúng tôi mong muốn chung tay thắp lên ánh sáng của lòng nhân ái, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho các em nhỏ kém may mắn. Ngày hội này là minh chứng cho sự sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương của cộng đồng đối với thế hệ tương lai".

Buổi sáng ở bệnh viện Nhi Đồng 2 ý nghĩa của trưởng nhóm Fband- Ảnh 3.

Các bé thiếu nhi đã có một ngày hội rộn ràng đúng ý

Họa sĩ Cúc Cu, người sáng lập "Cuc Cu's Dream Factory" bày tỏ: "Nghệ thuật có sức mạnh chữa lành. Qua các hoạt động sáng tạo, chúng tôi muốn tạo ra một không gian nơi các em được tự do biểu đạt cảm xúc, biến những nỗi sợ hãi thành những tác phẩm đầy màu sắc và hy vọng. Chúng tôi tin rằng, mỗi ngày đến bệnh viện không chỉ là điều trị mà còn là những khoảnh khắc của sự ấm áp và hy vọng".

