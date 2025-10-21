Sáng 20-10, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 tổ chức phiên đấu giá theo Quyết định số 2559 và 2560 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Kết quả, 5 thương nhân trúng đấu giá tổng cộng 100.000 tấn đường trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu công bố năm 2025 là 133.000 tấn, tổng trị giá thu được 225 tỉ đồng. Cụ thể, các doanh nghiệp gồm: Công ty CP Đường Việt Nam, Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa, Công ty CP Agris Tây Ninh, Công ty CP Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa, mỗi đơn vị trúng đấu giá 20.000 tấn.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường là hoạt động thường niên của Bộ Công Thương, nhằm thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế và bảo đảm cân đối cung cầu thị trường trong nước. Kết quả đấu giá là cơ sở để cơ quan quản lý điều hành nhập khẩu đường trong năm tới, góp phần ổn định thị trường trong nước, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Bình luận (0)