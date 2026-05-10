5 đội xuất sắc giành giải nhất Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics

Ngày 10-5, tại tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Hà Nội đã diễn ra Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025–2026.

Tại vòng chung kết, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất nội dung Robotics và Tên lửa nước cho các đội thi đến từ: Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (Hà Nội) - Nhất bảng A; Trường Tiểu học và THCS Yên Vượng (Lạng Sơn) - Nhất bảng B; nhóm học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm và THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) - Nhất bảng C; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (Hà Nội) giành Nhất bảng D và E.

Mỗi đội đạt giải Nhất được nhận bảng danh vị, cúp, bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, phần thưởng tiền mặt 5 triệu đồng, một bộ Robotics trị giá gần 5 triệu đồng cùng túi quà gồm sách, vở, sổ, bút… Các thành viên trong đội cũng được trao huy chương Vàng.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết phát động vào tháng 11-2025, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các địa phương, nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh trên cả nước với hơn 5.000 thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ loại. Trong đó, 2.930 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.

Đáng chú ý, cuộc thi ghi nhận sự tham gia rộng khắp của học sinh từ nhiều vùng miền, bao gồm cả khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Với chủ đề "Năng lượng cho tương lai", cuộc thi năm nay không chỉ nói về năng lượng xanh, công nghệ bền vững hay những mô hình sáng tạo của thời đại mới. Sâu xa hơn, đó còn là hành trình đánh thức nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất của một quốc gia: Năng lượng của tri thức, của khát vọng chinh phục khoa học, của tinh thần đổi mới sáng tạo và của niềm tin vào một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, tự tin bước vào tương lai bằng chính trí tuệ của mình.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics hướng tới xây dựng một sân chơi học thuật, sáng tạo và công nghệ quy mô quốc gia dành cho học sinh các cấp. Hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cuộc thi do Báo Tiền Phong, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.