5 đội xuất sắc giành giải nhất Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

5 đội xuất sắc giành giải nhất Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics

Yến Anh

(NLĐO)- Vượt qua gần 3.000 thí sinh tại vòng chung kết, 5 đội xuất sắc nhất đã giành giải nhất Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026.

Ngày 10-5, tại tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Hà Nội đã diễn ra Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025–2026.

5 đội xuất sắc giành giải nhất Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics - Ảnh 1.

Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025–2026 diễn ra ngày 10-5

Tại vòng chung kết, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất nội dung Robotics và Tên lửa nước cho các đội thi đến từ: Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (Hà Nội) - Nhất bảng A; Trường Tiểu học và THCS Yên Vượng (Lạng Sơn) - Nhất bảng B; nhóm học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm và THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) - Nhất bảng C; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (Hà Nội) giành Nhất bảng D và E.

Mỗi đội đạt giải Nhất được nhận bảng danh vị, cúp, bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, phần thưởng tiền mặt 5 triệu đồng, một bộ Robotics trị giá gần 5 triệu đồng cùng túi quà gồm sách, vở, sổ, bút… Các thành viên trong đội cũng được trao huy chương Vàng.

5 đội xuất sắc giành giải nhất Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao 5 giải Nhất nội dung Robotics và Tên lửa nước cho các đội thi

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết phát động vào tháng 11-2025, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các địa phương, nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh trên cả nước với hơn 5.000 thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ loại. Trong đó, 2.930 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.

Đáng chú ý, cuộc thi ghi nhận sự tham gia rộng khắp của học sinh từ nhiều vùng miền, bao gồm cả khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và các trường phổ thông dân tộc nội trú.

5 đội xuất sắc giành giải nhất Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics - Ảnh 3.

Đội thi đoạt giải Nhất

Với chủ đề "Năng lượng cho tương lai", cuộc thi năm nay không chỉ nói về năng lượng xanh, công nghệ bền vững hay những mô hình sáng tạo của thời đại mới. Sâu xa hơn, đó còn là hành trình đánh thức nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất của một quốc gia: Năng lượng của tri thức, của khát vọng chinh phục khoa học, của tinh thần đổi mới sáng tạo và của niềm tin vào một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, tự tin bước vào tương lai bằng chính trí tuệ của mình.

5 đội xuất sắc giành giải nhất Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics - Ảnh 4.

Đội thi đoạt giải Nhất

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics hướng tới xây dựng một sân chơi học thuật, sáng tạo và công nghệ quy mô quốc gia dành cho học sinh các cấp. Hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cuộc thi do Báo Tiền Phong, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

5 đội xuất sắc giành giải nhất Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics - Ảnh 5.

Cuộc thi năm nay có chủ đề "Năng lượng cho tương lai"

Tin liên quan

Trường học Việt ghi dấu ấn quốc tế về phát triển giáo dục STEM bền vững

Trường học Việt ghi dấu ấn quốc tế về phát triển giáo dục STEM bền vững

(NLĐO)-Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý ghi dấu ấn tại VEX Robotics World Championship 2026 (Mỹ)-giải đấu về phát triển giáo dục STEM bền vững.

AI STEM - Robotics STEM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo