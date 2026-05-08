Giáo dục

Trường học Việt ghi dấu ấn quốc tế về phát triển giáo dục STEM bền vững

B.T.Th

(NLĐO)-Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý ghi dấu ấn tại VEX Robotics World Championship 2026 (Mỹ)-giải đấu về phát triển giáo dục STEM bền vững.

Tại VEX Robotics World Championship 2026-giải đấu Robotics lớn nhất thế giới vừa tổ chức tại Mỹ từ ngày 21 đến 30-4 với hơn 2.400 đội đến từ hơn 60 quốc gia tham gia, các đội tuyển của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (LSTS) ghi dấu ấn nổi bật, khẳng định năng lực và bản lĩnh của học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trường học Việt ghi dấu ấn quốc tế về phát triển giáo dục STEM bền vững - Ảnh 1.

Đội tuyển Robotics của Trường Đinh Thiện Lý tại VEX Robotics World Championship 2026 (Mỹ)

Năm 2026, LSTS có 3 đội tham gia gồm 50922T, 50922S (High School) và 27908V (Middle School)-tiếp nối lộ trình phát triển từ 1 đội năm 2024 lên 2 đội năm 2025. Sự gia tăng ổn định này phản ánh rõ định hướng đầu tư bài bản và chiến lược dài hạn của nhà trường trong giáo dục STEM.

Trường học Việt ghi dấu ấn quốc tế về phát triển giáo dục STEM bền vững - Ảnh 2.

Đội 50922T trong trận thi đấu tại bảng Design

Nổi bật nhất, đội 27908V đã xuất sắc giành Design Award tại bảng Math – giải thưởng danh giá thứ hai của bảng đấu, ghi nhận sự xuất sắc toàn diện về thiết kế kỹ thuật, tư duy giải quyết vấn đề và quy trình kỹ thuật. Đội đồng thời lọt top 16 và tham gia vòng Alliance Selection.

Ở khối High School, đội 50922T đã đạt hạng 32/86 tại bảng Design và xếp hạng 21/511 ở nội dung Robot Skills, tiếp tục khẳng định năng lực thi đấu ổn định và kỹ thuật vượt trội.

Đội 50922S lần đầu tiên được tham gia giải đấu thế giới nhưng đã thi đấu rất bản lĩnh, duy trì phong độ đến những trận cuối cùng và ghi nhận nhiều tiến bộ rõ rệt.

Trường học Việt ghi dấu ấn quốc tế về phát triển giáo dục STEM bền vững - Ảnh 3.

Đội 50922S thi đấu và hoàn thiện chiến thuật

Không chỉ dừng lại ở thành tích, hành trình tại VEX Worlds còn mang lại cho học sinh những trải nghiệm học tập thực tiễn quý giá: Tiếp cận môi trường STEM toàn cầu, giao lưu với bạn bè quốc tế, tham gia các hoạt động trải nghiệm và phát triển toàn diện các kỹ năng thế kỷ 21.

Trường học Việt ghi dấu ấn quốc tế về phát triển giáo dục STEM bền vững - Ảnh 4.

Học sinh Việt Nam tham gia thi đấu trên đấu trường quốc tế

Đặc biệt, bên cạnh việc tham gia thi đấu, đoàn LSTS còn tích cực hỗ trợ cho sự kiện. 2 giáo viên và 6 học sinh LSTS đã chủ động đăng ký tham gia tình nguyện viên tại giải đấu. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ công tác tổ chức mà còn thể hiện rõ nét giá trị "Phục vụ"– một trong 6 giá trị cốt lõi mà nhà trường luôn chú trọng giáo dục. Qua đó, học sinh được rèn luyện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và ý thức công dân toàn cầu trong môi trường quốc tế.

Đại diện nhà trường cho biết việc tham gia các sân chơi quốc tế như VEX Worlds là một phần trong chiến lược đưa học sinh tiếp cận các hệ sinh thái giáo dục STEM tiên tiến trên thế giới. Qua đó, học sinh không chỉ được "đo năng lực" trong môi trường cạnh tranh toàn cầu mà còn hình thành tư duy đổi mới, sáng tạo và năng lực hội nhập.

Nhìn ra thế giới, hướng tới tương lai

Những kết quả tại VEX Robotics World Championship 2026 không chỉ là thành tích đáng tự hào mà còn là minh chứng cho hiệu quả của định hướng giáo dục STEM tại LSTS – một lộ trình phát triển bền vững, hướng đến đào tạo thế hệ học sinh sẵn sàng cho tương lai toàn cầu. Đó cũng chính là tinh thần mà nhà trường luôn theo đuổi: "Nhìn ra thế giới – Hướng tới tương lai".

90 chương trình STEM tham gia đề án nhân lực công nghệ cao

(NLĐO)- 90 chương trình STEM của 23 trường ĐH được Bộ GD-ĐT phê duyệt tham gia đề án nhân lực công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045.

Khởi động cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics cho học sinh

(NLĐO)- Cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và robotics năm nay kỳ vọng lan tỏa nguồn năng lượng tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

Bốn hình thức dạy học STEM áp dụng tại TP HCM gồm nội dung gì?

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM quy định 4 hình thức dạy học STEM ở các trường trung học, áp dụng từ năm học 2025-2026

Cuộc thi giáo dục STEM - Robotics học sinh
