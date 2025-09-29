Ngày 29-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo bất động sản liên quan đến bị cáo Võ Minh (SN 1991, trú xã Krông Ana, Đắk Lắk).

Minh từng là môi giới nhà đất nhưng lại lợi dụng lòng tin của khách hàng để dàn dựng màn kịch chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, đầu năm 2017, anh Lê Nguyễn Bảo Quốc (SN 1990, trú Đà Nẵng) quen biết Minh qua các giao dịch bất động sản. Sau một thương vụ thành công, Minh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Quốc.

Đến tháng 12-2018, Minh bịa chuyện có lô đất tại khu đô thị sinh thái, công viên văn hóa Hòa Quý đang cần bán gấp. Để tăng độ tin cậy, Minh nhờ Trần Văn Nam (SN 1989, trú cùng địa phương) đóng giả chủ đất.

Ngày 10-1-2019, tại văn phòng Công ty bất động sản Sunland, Minh dàn dựng cho anh Quốc gặp Nam và ký hợp đồng đặt cọc. Vợ chồng anh Quốc đã giao cho Nam 2,29 tỉ đồng bằng tiền mặt. Ngay sau đó, Nam chuyển toàn bộ số tiền cho Minh.

Để che giấu hành vi lừa đảo, Minh còn thuê làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa cho anh Quốc. Với số tiền chiếm đoạt, Minh dùng 1,8 tỉ đồng trả nợ, mua sắm nội thất 200 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân. Đến năm 2020, lô đất này tiếp tục được Minh bán lại cho người khác với giá 2 tỉ đồng rồi nhiều lần chuyển nhượng.

Vụ việc chỉ bị phát hiện vào tháng 9-2023, khi vợ chồng anh Quốc mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giả) đi làm thủ tục vay vốn thì công chứng viên nhận thấy có dấu hiệu bất thường. Anh Quốc lập tức trình báo Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vào cuộc, xác định Võ Minh là kẻ chủ mưu, dàn dựng kịch bản lừa đảo và làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản của anh Quốc.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Võ Minh 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 1 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Trần Văn Nam nhận mức án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".