HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

5 năm tù cho chiêu lừa bất động sản tiền tỉ của Võ Minh

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Lợi dụng lòng tin sau những thương vụ làm ăn, Võ Minh dàn dựng kịch bản lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hàng tỉ đồng rồi phải trả giá đắt.

Ngày 29-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo bất động sản liên quan đến bị cáo Võ Minh (SN 1991, trú xã Krông Ana, Đắk Lắk).

Minh từng là môi giới nhà đất nhưng lại lợi dụng lòng tin của khách hàng để dàn dựng màn kịch chiếm đoạt tài sản.

15 năm tù cho Võ Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bất động sản - Ảnh 1.

Hai bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, đầu năm 2017, anh Lê Nguyễn Bảo Quốc (SN 1990, trú Đà Nẵng) quen biết Minh qua các giao dịch bất động sản. Sau một thương vụ thành công, Minh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Quốc.

Đến tháng 12-2018, Minh bịa chuyện có lô đất tại khu đô thị sinh thái, công viên văn hóa Hòa Quý đang cần bán gấp. Để tăng độ tin cậy, Minh nhờ Trần Văn Nam (SN 1989, trú cùng địa phương) đóng giả chủ đất.

Ngày 10-1-2019, tại văn phòng Công ty bất động sản Sunland, Minh dàn dựng cho anh Quốc gặp Nam và ký hợp đồng đặt cọc. Vợ chồng anh Quốc đã giao cho Nam 2,29 tỉ đồng bằng tiền mặt. Ngay sau đó, Nam chuyển toàn bộ số tiền cho Minh.

Để che giấu hành vi lừa đảo, Minh còn thuê làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa cho anh Quốc. Với số tiền chiếm đoạt, Minh dùng 1,8 tỉ đồng trả nợ, mua sắm nội thất 200 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân. Đến năm 2020, lô đất này tiếp tục được Minh bán lại cho người khác với giá 2 tỉ đồng rồi nhiều lần chuyển nhượng.

Vụ việc chỉ bị phát hiện vào tháng 9-2023, khi vợ chồng anh Quốc mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giả) đi làm thủ tục vay vốn thì công chứng viên nhận thấy có dấu hiệu bất thường. Anh Quốc lập tức trình báo Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vào cuộc, xác định Võ Minh là kẻ chủ mưu, dàn dựng kịch bản lừa đảo và làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản của anh Quốc.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Võ Minh 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 1 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Trần Văn Nam nhận mức án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tin liên quan

4 cựu lãnh đạo Casumina lãnh án vì tuỳ tiện chuyển nhượng đất công

4 cựu lãnh đạo Casumina lãnh án vì tuỳ tiện chuyển nhượng đất công

(NLĐO) - Casumina tự ý thoái vốn khi chưa có ý kiến của chủ sở hữu, bán dự án với giá thấp hơn thị trường, thậm chí ghi nhận “chi phí ngoại giao” mờ ám.

Vụ Đinh Trường Chinh hưởng lợi 970 tỉ đồng: Số phận 4 khu đất vàng ở phường Sài Gòn ra sao?

(NLĐO) - TAND TP HCM xác định bị cáo Đinh Trường Chinh đã hưởng lợi bất chính 970 tỉ đồng từ các thương vụ chuyển nhượng trái pháp luật.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo bán đất công tại Phú Quốc

(NLĐO) - Phát hiện mình bị lừa đảo mua nhầm đất do nhà nước quản lý nên một người đàn ông ở Phú Quốc đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an

bất động sản chiếm đoạt tài sản khu đô thị phiên tòa xét xử công viên văn hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo