Pháp luật

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo bán đất công tại Phú Quốc

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) - Phát hiện mình bị lừa đảo mua nhầm đất do nhà nước quản lý nên một người đàn ông ở Phú Quốc đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an

Chiều 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ (SN 1984; cư trú đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo bán đất công tại Phú Quốc- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sỹ

Theo kết quả điều tra, năm 2017, Sỹ quen biết ông N.M.D tại Phú Quốc. Sỹ nói với ông D. rằng mình có 2 thửa đất tại xã Cửa Cạn cần bán và cam kết đất hợp pháp, không tranh chấp, nếu ông D. mua thì Sỹ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông D. đứng tên.

Thực tế, Sỹ không biết đất này của ai và tình trạng pháp lý như thế nào nhưng vẫn cam kết với ông D. là sẽ làm các thủ tục đo đạc và ra "sổ đỏ" cho ông D.

Để tạo lòng tin, Sỹ yêu cầu ông D. làm 2 tờ đơn xin xác nhận nguồn gốc đất cho 2 thửa đất rồi đưa cho Sỹ đi xác nhận, làm thủ tục cấp "sổ đỏ". Lúc này, Sỹ nhờ người lên mạng làm giả xác nhận của UBND xã Cửa Cạn vào phía sau của 2 tờ đơn xác nhận để đưa cho ông D. làm tin.

Ngoài ra, Sỹ còn đưa cho ông D. một bản photo biên nhận kiểm tra đất mang tên ông D. có chữ ký, đóng dấu xác nhận của lãnh đạo UBND xã Cửa Cạn.

Từ những loại giấy tờ này, ông D. tin tưởng những cam kết của Sỹ là đúng và đồng ý mua 2 thửa đất trên với giá 2,3 tỉ đồng.

Trên thực tế, 2 thửa đất mà Sỹ bán cho ông D. là đất nằm trong ranh giới Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Đến năm 2023, ông D. phát hiện bị Sỹ lừa đảo nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

