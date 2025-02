5 nhiệm vụ mới của Công an TP Huế tiếp nhận từ các sở, ngành

Ngày 27-2, Công an TP Huế đã tổ chức hội nghị chuyển giao và tiếp nhận chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành của địa phương này.

Công an TP Huế tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý.

Theo đó, Công an TP Huế tiếp nhận 5 nhiệm vụ đó là quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở LĐ – TB và XH; lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT; an toàn thông tin mạng từ Sở TT-TT; quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng vụ Hàng không miền Trung.

Khai giảng lớp tập huấn, cấp thẻ sát hạch viên cho CSGT Huế.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, trước đó, Công an TP Huế đã chủ động phối hợp với các sở, ngành khẩn trương tiến hành khảo sát, thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, hồ sơ liên quan.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế khẳng định đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng của lực lượng công an. Chủ trương chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ các sở về Công an TP Huế thể hiện sự tin cậy, giao nhiệm vụ của Đảng, nhà nước đối với lực lượng công an các cấp. Đồng thời đặt ra trách nhiệm, thách thức rất lớn đòi hỏi lực lượng công an phải hết sức chủ động trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình tiếp nhận, chuyển giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đề nghị các sở, ngành chỉ đạo các đơn vị có liên quan tạo điều kiện, phối hợp với các đơn vị chức năng công an để chuyển giao, hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ, cách thức vận hành hệ thống phần mềm, hạ tầng kỹ thuật… để lực lượng công an tiếp cận, thực hiện nhiệm vụ.