5 nhóm vấn đề kiến nghị với Quốc hội

Sáng 20-10, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội (QH) đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới.

Khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nêu rõ thời gian qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Dự kiến tại kỳ họp kéo dài khoảng 40 ngày này, QH sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết. Các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của đất nước như đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản… "Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp QH, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách" - Chủ tịch QH nêu rõ.

Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị các vị đại biểu tập trung cao độ, phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 2-9-2025 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử: Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của QH sau đó, Chủ tịch QH nhấn mạnh QH khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt; khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Trước tình hình đó, QH đã khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như các hoạt động ngoại giao nghị viện, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ảnh: LÂM HIỂN

Cử tri phấn khởi, tin tưởng

Báo cáo một số nội dung chủ yếu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cho biết cử tri và nhân dân vui mừng, đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân. Qua hơn 3 tháng hoạt động, cấp xã được phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, các công việc của nhân dân tốt hơn.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước 5 nhóm vấn đề, trong đó đề nghị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai…; giải quyết cắt giảm các thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực của đời sống nhân dân; sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế tương ứng; thực hiện chính sách tiền lương mới, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; quan tâm lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lựa chọn được những người xứng đáng "đủ sức, đủ đức, đủ tài" gánh vác công việc của đất nước, của địa phương, thật sự vì nước, vì dân.

Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng giả danh cơ quan nhà nước, lợi dụng không gian mạng để đe dọa, lừa đảo gây tâm trạng hoang mang trong đời sống xã hội; nghiên cứu có các giải pháp tổng thể, căn cơ, đồng bộ, khả thi về quy hoạch, về nguồn lực, về quản trị để chủ động ngăn ngừa, phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai, bão lũ, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thể hiện khát vọng cống hiến Theo Chủ tịch QH, nhiệm kỳ QH khóa XVI là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. QH khóa XV kiến nghị QH khóa XVI và các khóa tiếp theo một số vấn đề, trong đó tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động lập pháp cần xác định là công tác "đột phá của đột phá", phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho sự phát triển của đất nước. Mỗi đại biểu QH cần thể hiện khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.



