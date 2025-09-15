HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

5 thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" đến thăm NSƯT nhạc sĩ Hoàng Thành

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Nghĩa cử "uống nước nhớ nguồn" của thí sinh "Chuông vàng vọng cổ 2025" làm ấm lòng nghệ sĩ về chiều

5 thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" đến thăm NSƯT nhạc sĩ Hoàng Thành - Ảnh 1.

Từ trái sang: Phú Yên, Vương Quan Trí, Thùy Dương, NSƯT Hoàng Thành, Mỹ Duyên và Hà Như

Trưa 15-9, 5 gương mặt xuất sắc bước vào Chung kết 3: Vương Quan Trí, Hà Như, Mỹ Duyên, Phú Yên và Thùy Dương, ngay sau khi vượt qua những giây phút căng thẳng trên sân khấu, top 5 đã cùng Ban tổ chức và nhà tài trợ Sài Gòn Công thương Ngân hàng (SAIGONBANK) đã thực hiện nghĩa cử đẹp: đến thăm NSƯT – nhạc sĩ Hoàng Thành tại nhà riêng của ông (chung cư Nhà hát Trần Hữu Trang – TP HCM).

Sau đêm Chung kết 2 "Chuông vàng vọng cổ" 2025, khán giả đã không khỏi tiếc nuối khi phải chia tay hai giọng ca đầy tiềm năng Ngọc Như và Tấn Đạt. Tuy nhiên, cuộc hành trình vẫn tiếp tục với chuyến đi thật ý nghĩa.

5 thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" đến thăm NSƯT nhạc sĩ Hoàng Thành - Ảnh 2.

Từ trái sang: Đạo diễn Trần Hiền Phương - Phó Trưởng Ban Văn nghệ HTV, thí sinh Vương Quan Trí, Thùy Dương, NSƯT Hoàng Thành và ông Phạm Hoàng Hồng Thịnh - Phó Tổng Giám đốc SAIGONBANK

Hoàng Thành - Người thầy thầm lặng

NSƯT – nhạc sĩ Hoàng Thành là gương mặt quen thuộc với những người yêu cải lương. Ông đã sáng tác hàng trăm bài vọng cổ, nhiều kịch bản cải lương giá trị, đồng thời là Trưởng ban nhạc của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. 

Ông còn là cha đẻ của Lý Mỹ Trà và Lý Hạ Thương, hai điệu lý được nhiều tác giả, nghệ sĩ sử dụng trong các vở tuồng cải lương. Ông cũng là người sáng chế ra dây đàn Mỹ Châu trứ danh (hò tư). Ông kể: "Để chơi guitar ở "dây hò tư", các nhạc công chỉ cần thêm một cây chặn là được, nhưng giọng của NSƯT Mỹ Châu "lỡ ba, lỡ tư", thật chẳng biết đờn thế nào cho đúng, nên tôi đã nghiền ngẫm và chế ra "dây Mỹ Châu" ở giọng hò tư nhưng lại nằm ở tông Đô. Việc hạ dây xuống thấp đã giúp cho tiếng đờn của Hoàng Thành và giọng ca của NSƯT Mỹ Châu trở nên mùi mẫn, đồng điệu".

5 thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" đến thăm NSƯT nhạc sĩ Hoàng Thành - Ảnh 3.

Ông Phạm Hoàng Hồng Thịnh - Phó Tổng Giám đốc SAIGONBANK trao tặng quà cho NSƯT Hoàng Thành

Đặc biệt, từ mùa giải đầu tiên năm 2006 cho đến 2023, ông là người thầy đàn, người bạn đồng hành lặng lẽ nhưng vô cùng quan trọng trong hành trình "Chuông vàng vọng cổ".

Hai mươi năm gắn bó, nghệ sĩ Hoàng Thành không chỉ là nhạc sĩ đệm đàn, mà còn là "người giữ nhịp" cho bao thế hệ thí sinh bước lên sân khấu, giúp họ tự tin cất lên tiếng ca ngọt ngào trong sự nghiệp nghệ thuật. Với nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ, ông là ký ức, là điểm tựa tinh thần, là minh chứng sống cho một hành trình gìn giữ và trao truyền hơi thở vọng cổ.

Hoàng Thành được top 5 tri ân

Trong buổi gặp gỡ, các thí sinh xúc động bày tỏ sự ngưỡng mộ và biết ơn đối với người nhạc sĩ đã dành cả đời cho nghệ thuật cải lương. Những câu chuyện giản dị nhưng thấm đẫm tình yêu nghề mà NSƯT Hoàng Thành chia sẻ đã giúp các bạn trẻ thêm niềm tin và động lực trước chặng đường phía trước. 

"Chúng tôi cảm nhận rõ rằng, để có được một cuộc thi vững vàng như hôm nay, ngoài ánh hào quang sân khấu còn có biết bao mồ hôi, tâm huyết thầm lặng từ những người nghệ sĩ như chú" – Vương Quan Trí thay mặt cả đoàn xúc động nói lời tri ân.

5 thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" đến thăm NSƯT nhạc sĩ Hoàng Thành - Ảnh 4.

Đạo diễn Trần Hiền Phương - Phó Trưởng Ban Văn nghệ HTV trao tặng quà cho NSƯT Hoàng Thành

Ban Tổ chức và nhà tài trợ cũng trao tặng món quà kỷ niệm, như một lời cảm ơn chân thành đến người nghệ sĩ đã 20 năm đồng hành cùng cuộc thi. Ông Phạm Hoàng Hồng Thịnh – Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Công thương Ngân hàng (SAIGONBANK) đã chúc NSƯT Hoàng Thành dồi dào sức khỏe, mãi là điểm tựa để thế hệ nhạc sĩ, nhạc công và các thí sinh tranh tài "Chuông vàng vọng cổ" noi theo, làm rạng danh bộ môn nghệ thuật cải lương Nước nhà.

"Uống nước nhớ nguồn" – giá trị lan tỏa

Trong đời sống nghệ thuật, nhất là sân khấu cải lương, việc tri ân thế hệ đi trước là nghi lễ và là mạch nguồn để các thế hệ nghệ sĩ nối tiếp nhau. Hoạt động thăm hỏi NSƯT Hoàng Thành của top 5 thí sinh chuẩn bị vào chung kết 3 vì thế mang ý nghĩa sâu xa: nhắc nhớ rằng, thành công hôm nay của bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng được nuôi dưỡng từ tình yêu, sự hy sinh và cống hiến bền bỉ của những thế hệ tiền bối. Để từ đó được truyền thêm động lực, niềm tin để dấn thân vào con đường nghệ thuật.

5 thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" đến thăm NSƯT nhạc sĩ Hoàng Thành - Ảnh 5.

Cuộc giao lưu thật nhiều cảm xúc và ý nghĩa

Đó chính là bài học lớn nhất mà "Chuông vàng vọng cổ" 2025 gửi gắm: Giữ gìn bản sắc cải lương không chỉ bằng giọng ca, mà còn bằng đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "tôn sư trọng đạo".

Cuộc tranh tài vẫn còn phía trước, nhưng nghĩa cử của các thí sinh trong ngày 15-9 sẽ mãi đọng lại như một dấu ấn đẹp, cho thấy "Chuông vàng vọng cổ", khẳng định vị thế là sân chơi tìm kiếm tài năng, là chiếc cầu nối giữa truyền thống và tương lai của nghệ thuật cải lương.

"Chuông vàng vọng cổ" hướng về đêm chung kết 3

Cuộc tranh tài vẫn còn phía trước, nhưng nghĩa cử của các thí sinh trong ngày 15-9 sẽ mãi đọng lại như một dấu ấn đẹp, cho thấy "Chuông vàng vọng cổ" sẽ mãi là là sân chơi tìm kiếm tài năng và sự chuẩn mực của bài vọng cổ, từ đó tôn tạo bền vững chiếc cầu nối giữa truyền thống và tương lai để nghệ thuật cải lương bước vào kỷ nguyên mới với tầm vóc nổi bật, góp phần thúc đẩy sự phát triển Công nghiệp Văn hóa của TP HCM.

5 thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" đến thăm NSƯT nhạc sĩ Hoàng Thành - Ảnh 6.

Thí sinh Thùy Dương đại diện 5 bạn thí sinh vào chung kết 3 trao tặng quà cho NSƯT Hoàng Thành

Và giờ đây, khán giả yêu mến vọng cổ hãy tiếp tục đồng hành, cổ vũ cho top 5 trong đêm Chung kết 3 sắp tới – nơi những tiếng ca đầy cảm xúc sẽ cất lên, viết tiếp hành trình giữ gìn và lan tỏa hồn cốt của cải lương đến với công chúng hôm nay và mai sau.

Trong đêm chung kết 3 họ sẽ tranh tài với 5 trích đoạn được ban huấn luyện dàn dựng. Hy vọng họ sẽ tỏa sáng, tạo bất ngờ cho khán giả đã yêu mến họ.

"Các thầy đờn cả đời cống hiến cho cải lương như NSƯT Hoàng Thành chính là người "gieo nhịp" đồng hành cùng với "Chuông vàng vọng cổ" bền bỉ, thăng hoa" – đạo diễn Trần Hiền Phương, Phó Trưởng Ban Văn nghệ HTV, nói.


Hoàng Thành Chuông vàng vọng cổ Uống nước nhớ nguồn
