Chuông vàng vọng cổ đã trở thành điểm hẹn văn hóa và thương hiệu của HTV





Lúc 21 giờ tối nay (14-9), tại Nhà hát Truyền hình HTV, đêm Chung kết 2 "Chuông vàng vọng cổ" (CVVC) 2025 sẽ diễn ra, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

Đây là thời khắc để 7 gương mặt xuất sắc nhất mùa giải thứ 20 tỏa sáng, mang đến khán giả những bài ca vọng cổ nồng nàn tình yêu quê hương, đất nước.

Chuông vàng vọng cổ - Sắc màu quê hương qua lời ca vọng cổ

Sau đêm chung kết 1 đầy cảm xúc, top 7 đã lộ diện: Hà Như, Mỹ Duyên, Phú Yên, Vương Quan Trí, Ngọc Như, Thùy Dương, Tấn Đạt.

Thí sinh Vuwng Quan Trí được khán giả yêu mến qua từng đêm tranh tài từ vòng tuyển chọn đến nay

Mỗi thí sinh đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho phần thi đặc biệt – thể hiện một bài ca gắn liền với vùng đất quê hương, hoặc một miền đất khác để mở rộng tầm nhìn và cảm xúc.

Đặc biệt năm nay, trong bối cảnh cả nước hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thí sinh sẽ có dịp cất tiếng ca về những miền đất không phải nơi mình sinh ra, qua đó gửi gắm tinh thần gắn kết, sẻ chia và lòng tự hào về dải đất hình chữ S.

Thí sinh Đặng Thị Thùy Dương (TP HCM) bộc bạch: "Được hát về An Giang với em là điều mới mẻ. Qua từng lời ca, em học thêm về quê hương bạn bè, biết thêm địa danh, phong tục và cảm nhận vẻ đẹp của mảnh đất mới".

Chuông vàng vọng cổ với hành trình tiếp sức và tỏa sáng

Như truyền thống, các thí sinh không chỉ đơn độc trên sân khấu. Họ sẽ có phần kết hợp cùng những "chuông vàng, chuông bạc" qua các mùa giải, như: Võ Thành Phê (CV 2008), Bùi Trung Đẳng (CV 2010), Thanh Nhường (giải Ba 2011), Trịnh Ngọc Huyền (CB 2016), Nguyễn Văn Khởi (CV 2017), Phương Cẩm Ngọc (CV 2019), Như Ý (CV 2023).

Đây là dịp để lớp trẻ học hỏi từ những đàn anh, đàn chị, đồng thời tạo nên sự giao hòa giữa các thế hệ nghệ sĩ cải lương. Bên cạnh đó, sự đồng hành và huấn luyện tận tâm từ NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Ngọc Đợi tiếp thêm bản lĩnh sân khấu, giúp các thí sinh tự tin hơn trong cách ca, luyến láy, nhả chữ, cũng như khả năng hòa quyện cùng bạn diễn.

Các thí sinh vào Chung kết năm nay đều thể hiện tốt kỹ năng và tham gia trải nghiệm các cuộc giao lưu do HTV tổ chức

Chuông vàng vọng cổ - Dấu ấn tuổi trẻ và khát vọng vươn xa

Trong số 7 gương mặt, Vương Quan Trí (sinh năm 2009, An Giang) gây ấn tượng khi là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Từ vòng Tuyển chọn, đến chung kết 1, Trí đều chứng minh bản lĩnh.

Với giọng ca trầm ấm và phong thái tự tin, màn trình diễn trích đoạn "Nhớ Trường Sa" đã giúp em đạt điểm số cao nhất top 9. Dù còn trẻ, Quan Trí đã sớm gặt hái thành tích ở nhiều sân chơi như: Quán quân Tài tử miệt vườn – phiên bản song ca 2024 hay Giải nhất "Tiếng hát Ca cổ phát thanh đặc khu Côn Đảo 2025".

NSND Hồ Ngọc Trinh hướng dẫn thí sinh thể hiện bài thi trong vai trò Ban huấn luyện

Chính sự bền bỉ ấy khiến em trở thành niềm hy vọng mới của CVVC năm nay. Chia sẻ sau đêm thi, Vương Quan Trí nói: "Em đã dốc toàn bộ sức mình để mang đến phần thi xúc động. Nếu được đi sâu hơn, em mong học hỏi thêm từ các anh chị nghệ sĩ để trưởng thành hơn trong nghệ thuật".

20 mùa giải đã đi qua, "Chuông vàng vọng cổ" đã nỗ lực tìm kiếm và tôn vinh những giọng ca mới, đồng thời khẳng định là chiếc cầu nối đưa nghệ thuật cải lương – đờn ca tài tử và bài vọng cổ của nghệ thuật sân khấu cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tối nay, khán giả cả nước sẽ được đồng hành cùng hành trình tỏa sáng của top 7 thí sinh. Mỗi phần thi một bài ca kể về câu chuyện chan chứa tình đất, tình người, gửi gắm niềm tự hào quê hương.

"Đừng bỏ lỡ đêm Chung kết 2 "Chuông vàng vọng cổ" 2025 được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ hôm nay, 14-9, trên HTV9. Hãy cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh cho những giọng ca trẻ" – NSND Trọng Phúc nói.



