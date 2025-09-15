Mỹ Linh khai màn tour châu Á tại Nhật Bản: Hành trình mới của âm nhạc Việt

Sân khấu ấm áp của âm nhạc và gia đình

Ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh trên sân khấu

Tối 14-9, tại thành phố cảng Yokohama, ca sĩ Mỹ Linh chính thức mở màn tour diễn châu Á đầu tiên trong sự nghiệp - "Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025".

Chương trình mở màn tại Nhật Bản mang đậm dấu ấn gia đình - nơi ba thế hệ cùng hội tụ trên sân khấu: nhạc sĩ Anh Quân - người đồng hành sáng tạo cùng Mỹ Linh suốt ba thập kỷ; nữ ca sĩ - giọng ca đã trở thành một trong những biểu tượng của nhạc nhẹ Việt Nam; và Mỹ Anh - ca sĩ trẻ đang dần khẳng định vị trí trong dòng chảy âm nhạc hiện đại.

Khán phòng càng trở nên gần gũi và xúc động hơn khi có sự hiện diện của Anna - con gái lớn của Mỹ Linh bay từ Mỹ về, cùng mẹ chồng của nữ ca sĩ - thân mẫu của nhạc sĩ Anh Quân.

Những hình ảnh đời thường, giản dị ấy đã khiến đêm nhạc vượt qua khuôn khổ một buổi biểu diễn, trở thành không gian nghệ thuật mang tính kết nối và sẻ chia sâu sắc.

30 năm trong 2 giờ: một hành trình âm nhạc đậm dấu ấn

Trong hơn hai giờ đồng hồ, Mỹ Linh không chỉ biểu diễn - chị kể chuyện. Không cần MC, không cần kịch bản hào nhoáng, chính giọng hát và những lời dẫn mộc mạc, sâu sắc của chị đã đưa khán giả qua một hành trình âm nhạc đậm chất ký ức với hơn 20 ca khúc: từ "Trưa vắng", "Trên đỉnh Phù Vân", "Giọt nắng bên thềm", cho đến những thử nghiệm âm thanh mới lạ.

Có những giây phút chị nghẹn ngào khi khán phòng đồng loạt ngân vang theo giai điệu quen thuộc - đó không chỉ là tiếng hát, mà là hồi đáp từ trái tim khán giả xa xứ và bạn bè quốc tế.

Mỹ Anh- đại diễn thế hệ mới, tự tin hội nhập quốc tế

Một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là phần trình diễn của ca sĩ Mỹ Anh - con gái út của Mỹ Linh và Anh Quân. Với phong cách âm nhạc cá tính, tư duy sáng tạo và bản lĩnh sân khấu quốc tế, Mỹ Anh thể hiện loạt sáng tác cá nhân, thể hiện rõ thông điệp: nghệ sĩ trẻ Việt Nam không chỉ hội nhập mà còn đủ sức định hình bản sắc riêng trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Khoảnh khắc hai mẹ con cùng hòa giọng trong ca khúc "Hương ngọc lan" đã trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của đêm diễn. Bên cạnh đó, việc Mỹ Linh thể hiện một bản ballad Nhật Bản kinh điển - "Trời còn làm mưa mãi" - bằng tiếng Nhật đã tạo nên sự đồng điệu sâu sắc giữa nghệ sĩ Việt và công chúng nước bạn.

Phát biểu sau đêm diễn, Mỹ Anh chia sẻ: "Được đứng trên sân khấu cùng mẹ là một kỷ niệm mà tôi sẽ mang theo mãi. Tôi tin rằng nghệ sĩ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể mang màu sắc quốc tế, mà vẫn giữ vững cội rễ Việt Nam trong từng giai điệu".

Một lời chào từ Việt Nam gởi đến thế giới

Đạo diễn chương trình - KiKi Trần cho biết liveshow được xây dựng dựa trên ba trục chính: Tôn vinh hành trình 30 năm âm nhạc của ca sĩ Mỹ Linh; Giới thiệu những nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng của Việt Nam ra thế giới; Gửi đi thông điệp văn hóa rõ ràng: "Xin Chào - Lời chào từ Việt Nam đến bạn bè năm châu".

Ca sĩ Mỹ Linh nói: "Tôi vẫn luôn tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung - có thể kết nối những con người xa lạ. Khi cả khán phòng cùng ngân nga những giai điệu tôi đã hát suốt nhiều năm qua, đó là phần thưởng quý giá nhất".

Bước ra thế giới bằng chính giai điệu quê hương

Tour diễn sẽ tiếp tục đến Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á khác. Thành công tại Yokohama không chỉ là dấu ấn cá nhân của một nghệ sĩ kỳ cựu, mà còn là minh chứng cho sức sống của âm nhạc Việt - khi được đầu tư chỉn chu, kể bằng ngôn ngữ đương đại và mang theo tinh thần văn hóa dân tộc.

"Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025" không chỉ là một tour diễn, mà là lời mời gọi đầy tự hào của âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế: chân thành, tự tin và sẵn sàng hội nhập.