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Lao động

5 tỉnh, thành nâng trợ cấp hưu trí, cao nhất 700.000 đồng/tháng

D.Thu

(NLĐO) - Ngoài 5 địa phương nâng trợ cấp hưu trí xã hội lên tối đa 700.000 đồng/tháng, dự thảo Luật BHXH cũng đề xuất giảm dần tuổi hưởng xuống còn 70.

Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật BHXH năm 2024 của Bộ Nội vụ, hiện có 5 tỉnh, thành phố áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn quy định chung, trong đó mức cao nhất là 700.000 đồng/người/tháng.

5 tỉnh, thành nâng trợ cấp hưu trí, cao nhất 700.000 đồng/tháng - Ảnh 1.

Người cao tuổi là nhóm thụ hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh minh họa

Báo cáo cho biết công tác giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

Năm 2025, cơ quan BHXH đã giải quyết chế độ hưu trí cho hơn 175.700 người, tăng 93% so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do phát sinh số người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 177/2024 và Nghị định 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025).

Đáng chú ý, Nghị định 178 cho phép một số người lao động nghỉ hưu trước tuổi tối đa 10 năm mà không bị giảm trừ tỉ lệ hưởng lương hưu, được đánh giá là chính sách đột phá trong năm 2025.

Trong khi đó, số người hưởng BHXH một lần có xu hướng giảm. Sau nhiều năm liên tục tăng, năm 2024 số người nhận BHXH một lần giảm 1,53% so với năm trước; năm 2025 tiếp tục giảm 24,43% và trong quý I/2026 vẫn duy trì đà giảm mạnh so với cùng kỳ.

Đến hết quý 1-2026, cả nước có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, tăng 3,01% so với năm 2024. Dự kiến đến cuối năm 2026, con số này đạt hơn 3,54 triệu người.

Luật BHXH năm 2024 lần đầu bổ sung chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Từ ngày 1-7-2025 đến hết quý 1-2026, cơ quan BHXH đã giải quyết trợ cấp thai sản cho 5.193 người tham gia BHXH tự nguyện từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Nội vụ, kết quả bước đầu cho thấy chính sách đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của BHXH tự nguyện.

Đối với trợ cấp hưu trí xã hội, hiện cả nước có khoảng 2,5 triệu người đang được hưởng với tổng kinh phí gần 7.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

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5 tỉnh, thành phố nâng trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh minh hoạ

Hiện có 5 địa phương nâng mức trợ cấp cao hơn quy định tại Nghị định 176/2025, gồm: Hà Nội và TPHCM hỗ trợ 650.000 đồng/người/tháng; Hải Phòng và Quảng Ninh hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng - mức cao nhất cả nước; Tuyên Quang hỗ trợ 530.000 đồng/người/tháng.

Theo các chuyên gia, việc nâng mức trợ cấp đã từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, 100% người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được hưởng.

Đáng chú ý, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH đang đề xuất giao Chính phủ quyết định giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, thay vì 75 tuổi như hiện nay, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ.

Khi đủ điều kiện cần thiết, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xuống dưới 70 tuổi.

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