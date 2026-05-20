Lao động

Trợ cấp hưu trí xã hội - “tấm lưới an sinh” cho người không có lương hưu

Nhóm phóng viên - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Ngoài các quy định mới về chế độ hưu trí, Luật BHXH 2024 còn bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người cao tuổi không có lương hưu.

Sáng 19-5, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến "Lương hưu - Bài toán an sinh cho người lao động".

Trong chương trình giao lưu, nhiều bạn đọc đã gửi các câu hỏi thể hiện mối quan tâm về các chính sách BHXH mới. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng các chính sách mới sẽ giúp ngày càng nhiều người có cơ hội hưởng lương hưu, giảm áp lực an sinh khi tuổi già.

Trợ cấp hưu trí xã hội - "tấm lưới an sinh" cho người không có lương hưu - Ảnh 1.

Các chuyên gia BHXH TPHCM trả lời những câu hỏi của bạn đọc tại buổi giao lưu trực tuyến.

Ngoài các quy định mới về chế độ hưu trí, Luật BHXH 2024 còn bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người cao tuổi không có lương hưu. Nội dung này cũng nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc tại chương trình. Theo các chuyên gia BHXH TP HCM, chính sách này góp phần hỗ trợ người cao tuổi không có lương hưu giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, bảo đảm an sinh khi tuổi cao, sức yếu.

Người từ 75 tuổi không có lương hưu sẽ được trợ cấp

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Trưởng Phòng Chế độ BHXH TPHCM, trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm cho người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định của Luật BHXH 2024.

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng và có văn bản đề nghị sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ngoài ra, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được xem xét hưởng.

Trợ cấp hưu trí xã hội - "tấm lưới an sinh" cho người không có lương hưu - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Trưởng Phòng Chế độ BHXH TPHCM (bên trái) trả lời câu hỏi của bạn đọc tại chương trình.

Bà Thảo cho rằng, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội góp phần mở rộng mạng lưới an sinh cho người cao tuổi không có lương hưu.

Bà cũng cho biết, hiện nay theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1-7-2025 là 500.000 đồng/tháng. Riêng tại TPHCM, Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND đã nâng mức trợ cấp lên 650.000 đồng/tháng từ tháng 9-2025 cho người hưởng trên địa bàn thành phố.

Không được hưởng đồng thời lương hưu và trợ cấp hưu trí xã hội?

Giải đáp câu hỏi của bạn đọc, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo cho biết điều kiện để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là người đó không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng. Do đó, bà Thảo khẳng định, không được hưởng đồng thời lương hưu và trợ cấp hưu trí xã hội.

Bà Thảo cũng thông tin thêm, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi qua đời thì tổ chức, cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định pháp luật.

Trợ cấp hưu trí xã hội - "tấm lưới an sinh" cho người không có lương hưu - Ảnh 3.

Ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TPHCM (bên phải) trả lời câu hỏi của bạn đọc tại chương trình.

Theo ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TPHCM người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội còn được ngân sách nhà nước đóng BHYT với mức hưởng 100%. Ngoài ra, thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hiện được thực hiện tại UBND xã, phường, đặc khu nơi cư trú.

Theo các chuyên gia BHXH TPHCM, việc bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội trong Luật BHXH 2024 góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh cho nhóm người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng.

Trợ cấp hưu trí xã hội - "tấm lưới an sinh" cho người không có lương hưu - Ảnh 4.

Bà Tô Thị Thanh Hà - Phó Trưởng Phòng Quản lý Thu và Phát triển người tham gia BHXH TPHCM trả lời câu hỏi của bạn đọc tại chương trình.

Thông tin thêm tại buổi giao lưu, bà Tô Thị Thanh Hà - Phó Trưởng Phòng Quản lý Thu và Phát triển người tham gia BHXH TPHCM cho biết Luật BHXH 2024 đã bổ sung quy định về "mức tham chiếu" dùng để tính mức đóng và mức hưởng một số chế độ BHXH. Theo quy định hiện hành, nếu lương cơ sở chưa được bãi bỏ thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Thay đổi đáng chú ý về số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa

Thay đổi đáng chú ý về số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa

(NLĐO) - Từ năm 2026, cách tính lương hưu theo Luật BHXH sẽ có nhiều thay đổi, trong đó lao động nam và nữ cần số năm đóng khác nhau để hưởng mức tối đa 75%.

Có được đóng đồng thời BHXH bắt buộc và tự nguyện để tăng lương hưu?

(NLĐO) - Nhiều người lao động băn khoăn liệu đang tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để tăng lương hưu hay không?

Đóng đủ BHXH nhưng nghỉ trước tuổi có được nhận lương hưu?

(NLĐO) - Nhiều người lao động đã đóng đủ 20 năm BHXH nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu băn khoăn có được nhận lương hưu sớm hay hưởng BHXH một lần.

