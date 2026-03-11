HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

50 suất diễn Sân khấu học đường - đưa nghệ thuật truyền thống đến gần học sinh TP HCM

Tin-ảnh: T.Hiệp

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, cùng các đơn vị nghệ thuật và CLB Sân khấu Lạc Long Quân.

Chào mừng năm học mới, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức chương trình Sân khấu học đường với 50 suất diễn tại 50 trường tiểu học và trung học, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 4-2026. 

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, cùng các đơn vị nghệ thuật và CLB Sân khấu Lạc Long Quân.

Được dàn dựng phù hợp với tiêu chí của chương trình giáo dục địa phương, chương trình giới thiệu đến học sinh âm nhạc dân tộc và các loại hình sân khấu truyền thống như chèo, tuồng, cải lương, hát bội, đồng thời tái hiện những câu chuyện lịch sử và truyền thuyết Việt Nam qua hình thức biểu diễn sinh động. Các tiết mục gồm trích đoạn kịch lịch sử, đờn ca tài tử, ca khúc truyền thống được trình diễn ngay tại sân trường, tạo nên không gian nghệ thuật gần gũi với học sinh.

50 suất diễn Sân khấu học đường - đưa nghệ thuật truyền thống đến gần học sinh TP HCM - Ảnh 1.

Chương trình Sân khấu học đường 2026 tại Trường THPT Bình Tân sáng 9-3

Một điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu - tương tác giữa nghệ sĩ và học sinh. Các em được đặt câu hỏi, tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn, nhạc cụ dân tộc, cũng như chia sẻ cảm nhận sau khi xem các tiết mục. Không khí hào hứng tại nhiều trường cho thấy sự hưởng ứng nồng nhiệt của học sinh khi được tiếp cận trực tiếp với nghệ thuật truyền thống.

Thông qua hoạt động ngoại khóa này, kiến thức về nhân vật lịch sử, truyền thuyết, phong tục tập quán và văn hóa vùng miền được truyền tải bằng nghệ thuật sân khấu, giúp bài học trở nên sinh động và dễ tiếp nhận hơn.

Chương trình Sân khấu học đường gắn với giáo dục địa phương góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào về lịch sử dân tộc, nâng cao thẩm mỹ và kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời giúp gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

