NSƯT Võ Minh Lâm mang cải lương đến với "Sân khấu học đường"

NSƯT Võ Minh Lâm hát bài tân cổ "Hướng về đất Tổ"





Chiều 22-9, sân trường THPT Nguyễn Thái Bình, TP HCM rộn vang tiếng reo hò của hàng trăm học sinh trong chương trình sân khấu học đường "Chào mừng năm học mới 2025-2026" do CLB Sân khấu Lạc Long Quân tổ chức theo chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM. Dù buổi chiều còn vương mây đen do ảnh hưởng cơn bão, nhưng đến khi chương trình bắt đầu thì trời quang, không khí trong trẻo như càng tiếp thêm sức sống cho những tiết mục nghệ thuật truyền thống.

Võ Minh Lâm được học sinh yêu mến

Điểm nhấn khiến sân khấu bùng nổ là phần biểu diễn của NSƯT Võ Minh Lâm với bài tân cổ giao duyên "Hướng về đất Tổ". Giọng ca truyền cảm, phong thái gần gũi của anh đã chinh phục khán giả trẻ, khiến các em học sinh đồng loạt vỗ tay, reo hò cổ vũ, tạo nên một khoảnh khắc giao hòa giữa nghệ sĩ và đông đảo học sinh.

Chương trình do CLB Sân khấu Lạc Long Quân và Đoàn văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn" phối hợp cùng Trường THPT Nguyễn Thái Bình tổ chức, là một trong chuỗi 10 suất diễn đã thực hiện trên địa bàn TP HCM và dự kiến sẽ còn 20 suất diễn nữa ở nhiều trường học khác. Sáng cùng ngày, chương trình đã diễn tại Trường THPT Trung Phú, Củ Chi.

Với mục tiêu đưa cải lương, dân ca, nhạc truyền thống đến gần hơn với học đường, chương trình đã xây dựng nội dung phong phú: từ ca cổ, trích đoạn lịch sử đến những ca khúc mang âm hưởng dân ca.

Võ Minh Lâm biết ơn nhạc sĩ Bắc Sơn

Anh cho biết trong khi chờ đợi biểu diễn, anh đã nghe lại nhiều ca khúc hay của nhạc sĩ – NSƯT Bắc Sơn – người con của vùng đất Nam Bộ và được biết ngày 23-9 là ngày giỗ của vợ ông – nhà thơ Ngọc Bích – người sáng tác bài thơ "Tháng mấy em về", để ông phổ nhạc thành ca khúc rất trữ tình, duyên dáng.

"Tôi và nhiều thế hệ nghệ sĩ, ca sĩ đều nhớ ơn ông Bắc Sơn, ông đã viết cho đời nhiều bài hát hay và nhiều vở kịch sâu sắc, ý nghĩa. Sân khấu học đường tăng thêm giá trị khi đưa những bài hát mang âm hưởng dân ca, những giá trị cốt lõi từ cội nguồn văn hóa của dân tộc. Tôi yêu thích: "Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Sa mưa giông", "Về thăm quê ngoại", "Em đi trên cỏ non"…những bài hát không bao giờ phai mờ trong lòng công chúng đã được vang lên trong các chương trình "Sân khấu học đường"- NSƯT Võ Minh Lâm nói.

Võ Minh Lâm cảm kích trước tấm lòng nghệ sĩ

Tham gia chương trình "Sân khấu học đường" còn có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được học sinh yêu mến như: Bích Thủy, Hạ Châu, Khánh Tuấn, Bình Mập, Bình Chinh, người mẫu La Trần Đức Thiện, Hoàng Trung Anh, Châu Nhật Tín, Huy Trương, Yến Phương, Thu Thảo, Minh Trâm, Tô Kim Ngân, Thành Hiếu, Ngọc Trang, Vương Quỳnh Anh, Bảo Kiệt, Quang Đại…

Phát biểu sau buổi diễn, NSƯT Võ Minh Lâm xúc động: "Tôi rất vui khi thấy các em học sinh cổ vũ nồng nhiệt cho cải lương. Điều đó chứng tỏ nghệ thuật truyền thống vẫn có sức sống mạnh mẽ trong lòng thế hệ trẻ. Tôi mong những chương trình như thế này sẽ ngày càng lan tỏa, để học sinh vừa giải trí, vừa bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc. Tôi cảm kích khi chương trình qui tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ hết lòng vì sự nghiệp giáo dục âm nhạc – truyền thống văn hóa đến giới trẻ, và tôi luôn đồng hành với CLB Sân khấu Lạc Long Quân".

Ca sĩ Hạ Châu, người tham gia nhiều suất diễn trong chuỗi chương trình, chia sẻ: "Điều làm tôi hạnh phúc là khi thấy ánh mắt các em học sinh sáng lên khi nghe một câu vọng cổ, một giai điệu dân ca. Các em không chỉ nghe mà còn cùng hát theo, vỗ tay, hòa nhịp. Đó là niềm động viên lớn cho chúng tôi".

Được khán giả học sinh yêu thích vì nét diễn hài duyên dáng và giọng ca ngọt ngào, nghệ sĩ hài Bình Mập dí dỏm nhưng đầy tâm huyết đã phát biểu: "Tôi vốn quen diễn hài ở sân khấu lớn, nay được đến trường giao lưu, diễn phục vụ các em học sinh thì lại thấy khác lạ và thú vị. Các em đón nhận rất chân thành. Điều này chứng minh rằng nghệ sĩ chỉ cần gần gũi, chân tình thì nghệ thuật nào cũng dễ dàng chạm đến trái tim khán giả trẻ, nhất là khi vở kịch nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác kịch được lồng ghép vào bài hát nổi tiếng của ông".

Với sự đồng hành của các nghệ sĩ tên tuổi và sự đón nhận nồng nhiệt từ học sinh, chương trình sân khấu học đường "Chào mừng năm học mới 2025-2026" đã góp phần khởi động một năm học mới nhiều hứng khởi và tiếp tục hành trình gìn giữ, phát huy nghệ thuật dân tộc ngay từ môi trường giáo dục phổ thông. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho việc nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước.

"Võ Minh Lâm là một nghệ sĩ luôn hướng đến những việc làm có ích cho cộng đồng, cho xã hội, đó là tấm gương của nghệ sĩ đương đại" – ca sĩ Hạ Châu nói.



