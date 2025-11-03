HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn khuấy động chương trình "Sân khấu học đường"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Sân trường THPT Trần Quang Khải sáng 3-11 sôi động khi có sự tham gia của ca sĩ Phạm Anh Tuấn trong chương trình "Sân khấu học đường"

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn khuấy động chương trình "Sân khấu học đường" - Ảnh 1.

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn biểu diễn tại Trường THPT Trần Quang Khải


Sáng 3-11, sân trường THPT Trần Quang Khải (TP HCM) rộn ràng trong không khí của chương trình "Sân khấu học đường – chào mừng năm học mới 2025-2026" do CLB Sân khấu Lạc Long Quân phối hợp với Đoàn văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn" tổ chức.

Chương trình mang đến cho học sinh những phút giây đầy cảm xúc với âm nhạc, sân khấu và tinh thần yêu quê hương đất nước thông qua những sáng tác của NSƯT nhạc sĩ Bắc Sơn và những bài nhạc trẻ do nhóm TDB sáng tác.

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn khuấy động chương trình "Sân khấu học đường" - Ảnh 2.

Nhóm hát TDB biểu diễn bài hát "Mưa" tạo được sức hút với khán giả học sinh

Sức nóng từ ca sĩ Phạm Anh Tuấn

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu cùng ca sĩ Phạm Anh Tuấn, người đã làm bùng nổ không khí sân trường bằng hai ca khúc sôi động và gần gũi.

Giọng hát truyền cảm, phong cách biểu diễn thân thiện của anh đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của hàng trăm học sinh.

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn khuấy động chương trình "Sân khấu học đường" - Ảnh 3.

Ca sĩ Hạ Châu (áo dài) và ca sĩ Phạm Anh Tuấn (ôm hoa) và các diễn viên CLB Sân khấu Lạc Long Quân

Các em cùng hát, vỗ tay theo từng nhịp nhạc, biến sân trường thành một "sân khấu mở" đúng nghĩa. 

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi thấy các em học sinh đón nhận âm nhạc bằng sự hồn nhiên và tràn đầy năng lượng. Những chương trình này giúp nghệ sĩ và thế hệ trẻ xích lại gần nhau hơn qua tình yêu nghệ thuật và niềm tự hào dân tộc".

Phạm Anh Tuấn - Cảm hứng từ "Tình ca Bắc Sơn"

Chương trình do MC Tấn Lũ dẫn dắt, mở đầu bằng tiết mục "Giai điệu tự hào" do Huy Trương, Hoàng Trung Anh, Châu Nhật Tín, Thu Thảo và Yến Phương biểu diễn, lan tỏa tinh thần yêu nước. 

Tiếp đó, loạt tiết mục đặc sắc tôn vinh nhạc sĩ Bắc Sơn như "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (Bích Thủy, Khánh Tuấn), "Em đi trên cỏ non" (Hạ Châu), "Về thăm quê ngoại" (Bình Chinh) cùng liên khúc "Vinh danh nhạc sĩ Bắc Sơn" do Đoàn "Tình ca Bắc Sơn" thể hiện đã đưa các em học sinh trở về với mạch cảm xúc của âm nhạc mang âm hưởng dân ca. 

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn xúc động nói: "Tôi rất thích dòng nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn, những ca khúc của ông cho tôi nhiều cảm xúc để từ đó có hứng thú tham gia các chương trình âm nhạc mang âm hưởng dân ca".

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn khuấy động chương trình "Sân khấu học đường" - Ảnh 4.

Từ trái sang: ca sĩ Bích Thủy, Bình Chinh, Khánh Tuấn trong chương trình "Sân khấu học đường"

Phần cuối chương trình, khán giả trẻ như được "tiếp lửa" với những ca khúc đương đại mang tinh thần yêu nước qua những ca khúc: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Hãy là chiến binh" (nhóm White Heart), "Cappuchino" và "Mưa" (nhóm TDB), khép lại bằng tiết mục "Việt Nam ơi" do các ca sĩ, diễn viên của CLB Sân khấu Lạc Long Quân biểu diễn.

"Những ca khúc là lời nhắn gửi về niềm tự hào và trách nhiệm công dân. Sân khấu học đường thật sự là nơi gieo mầm yêu nghệ thuật. 

Đây là mô hình nghệ thuật giáo dục vừa giải trí, vừa quảng bá những sáng tác mới nhằm đưa sân khấu, âm nhạc đến gần học sinh, khơi dậy cảm xúc nhân văn và thẩm mỹ trong nhà trường.

Các tiết mục không chỉ mang tính biểu diễn mà còn truyền đi thông điệp về lòng yêu nước, tình yêu quê hương và niềm tin vào thế hệ trẻ.

Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là ca sĩ Phạm Anh Tuấn – người đã mang đến năng lượng tích cực và sự kết nối mạnh mẽ với khán giả trẻ.

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn khuấy động chương trình "Sân khấu học đường" - Ảnh 5.

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn được học sinh cổ vũ khi anh hát những ca khúc mang lại không khí sinh động

"Chương trình "Sân khấu học đường" tại Trường THPT Trần Quang Khải thực sự trở thành một buổi sáng đầy ý nghĩa, khẳng định vai trò của nghệ thuật trong giáo dục và nuôi dưỡng tâm hồn học sinh hôm nay" – thầy hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải Nguyễn Tấn Tài nói.


Phạm Anh Tuấn
