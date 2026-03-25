Văn hóa - Văn nghệ

50 văn nghệ sĩ nổi tiếng về thăm Chiến khu Đ

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Chuyến đi nhiều ý nghĩa của văn nghệ sĩ TP HCM, về nguồn để nghĩ sâu, làm thật cho nghệ thuật.

Thật nhiều cảm xúc đối với chuyến về nguồn của văn nghệ sĩ TP HCM do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức ngày 25-3 tại Chiến khu Đ - một hành trình tri ân lịch sử, đồng thời là một cuộc "soi chiếu" nghiêm túc đối với đời sống sân khấu hôm nay, nơi nghệ sĩ được đặt lại câu hỏi về trách nhiệm, bản lĩnh và giá trị nghề.

50 văn nghệ sĩ nổi tiếng về thăm Chiến khu Đ - Ảnh 1.

Các văn nghệ sĩ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Chuyến đi trở về cội nguồn của văn nghệ sĩ TP HCM tại Chiến khu Đ do bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - TP HCM làm trưởng đoàn. 

Tham gia chuyến đi còn có bà Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM; ông Tôn Thất Cần, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM.

50 văn nghệ sĩ nổi tiếng về thăm Chiến khu Đ - Ảnh 2.

Các văn nghệ sĩ xem trưng bày hình ảnh tư liệu tại nhà truyền thống Thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ

Chuyến về nguồn tại Chiến khu Đ còn là cuộc gặp gỡ của nhiều thế hệ nghệ sĩ sân khấu TP HCM, từ những tên tuổi gạo cội như: NSND Kim Xuân, NSND Hữu Quốc đến lớp nghệ sĩ đang sung sức sáng tạo như: NSƯT Tú Sương, NSƯT Lam Tuyền, đạo diễn Quốc Thảo, nghệ sĩ Bình Tinh… tất cả cùng hội tụ trong một hành trình mang đậm chiều sâu lịch sử.

50 văn nghệ sĩ nổi tiếng về thăm Chiến khu Đ - Ảnh 3.

NSND Hữu Quốc, NSUT Tú Sương, NSUT Việt Hà xem hình ảnh tư liệu tại nhà truyền thống Thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ

Nhiều gương mặt đạt giải thưởng lớn trong các liên hoan sân khấu toàn quốc và quốc tế góp mặt, như: NSƯT Lê Nguyên Đạt, NSƯT Lê Trung Thảo, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Việt Hà… 

50 văn nghệ sĩ nổi tiếng về thăm Chiến khu Đ - Ảnh 4.

Từ trái sang: NSUT Tú Sương, NSND Kim Xuân và bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Phó trưởng Phòng Văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chụp trước di ảnh Thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ

Ngoài ra, còn có sự tham gia của các đơn vị xã hội hóa như Nhà hát IDECAF có ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, Sân khấu Thế Giới Trẻ, Nhà hát Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM, sân khấu Thiên Đăng, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM… cùng các nghệ sĩ trẻ như: Minh Dự, ca sĩ Tiêu Minh Phụng… Tham gia còn có nghệ sĩ Quốc Thịnh, tác giả Lê Thu Hạnh, Ngọc Trúc, Trần Kim Khôi, diễn viên Mai Quyên…

Các văn nghệ sĩ TP HCM đã có những trao đổi về nghề rất sâu sắc như trách nhiệm của người nghệ sĩ, về ranh giới giữa sáng tạo và chuẩn mực, về cách giữ gìn giá trị cốt lõi của sân khấu trong dòng chảy công nghiệp văn hóa…

50 văn nghệ sĩ nổi tiếng về thăm Chiến khu Đ - Ảnh 5.

Các văn nghệ sĩ TP HCM phấn khởi tham gia chuyến về nguồn ý nghĩa

NSND Kim Xuân bày tỏ: "Qua hoạt động cụ thể này, đã cho thấy một cách tiếp cận đáng suy ngẫm: không chỉ quản lý hay định hướng bằng văn bản, mà tạo ra không gian để giới nghệ sĩ tự đối thoại, tự điều chỉnh. Đó là cách làm mềm, nhưng lại chạm đến chiều sâu".

Tại Khu tưởng niệm Chiến khu Đ, vùng đất từng ghi dấu những năm tháng kháng chiến gian khổ của miền Đông Nam Bộ - đoàn văn nghệ sĩ đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. 

50 văn nghệ sĩ nổi tiếng về thăm Chiến khu Đ - Ảnh 6.

Các văn nghệ sĩ chụp ảnh tại tượng đài trung tâm Khu chiến Đ

Tin liên quan

Hơn 100 nghệ sĩ TP HCM về nguồn

Hơn 100 văn nghệ sĩ tham gia hành trình về nguồn năm 2024 chủ đề "Điện Biên Phủ - Bản anh hùng ca thế kỷ".

Khởi công công trình ý nghĩa - Dấu ấn thiết thực từ hành trình về nguồn

(NLĐO) - “Theo dấu chân Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975” là cuộc hành trình về nguồn ý nghĩa của văn nghệ sĩ TP HCM.

Về nguồn "Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại Hàng Dương - Côn Đảo"

(NLĐO) - Hành trình Về nguồn "Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, diễn ra tối 9-11 tại Di tích Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc bởi ý nghĩa và cảm xúc của tinh thần uống nước nhớ nguồn.

