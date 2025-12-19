Hành trình về nguồn đáng nhớ của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hành trình về nguồn đáng nhớ của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM

QUỐC ANH

(NLĐO) - Khép lại hành trình, đoàn đại biểu "Dân vận khéo" TPHCM làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Ngày 19-12, tại tỉnh Đồng Tháp, đoàn cán bộ Dân vận tiêu biểu TPHCM đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Di tích Quốc gia đặc biệt.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 1.

Đoàn làm lễ dâng hương tại Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 2.

Đoàn cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM làm lễ dâng hương, dâng hoa tại mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 3.

Khi nhắc về Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mọi người càng kính trọng và biết ơn một nhân cách lớn. Người đã có công sinh thành, dưỡng dục nên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 4.

Đây là hoạt động khép lại hành trình về nguồn với chủ đề: "Tự hào cán bộ dân vận khéo thành phố mang tên Bác".

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 5.

Thăm nhà sàn Bác Hồ tại Di tích Quốc gia đặc biệt.

Hành trình về nguồn dành cho các điển hình phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2025 tại Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức.

Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Di tích Quốc gia đặc biệt.

Chương trình diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19-12. Ông Tạ Quốc Trung -Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - làm trưởng đoàn.

Trước đó, ngày 17-12, trong khuôn khổ chuyến về nguồn, đoàn làm lễ dâng hương, dâng hoa Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cà Mau.

Đoàn đến tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, áo dài cho các cô giáo, tivi cho trường học tại xã An Trạch, tỉnh Cà Mau.

Nhân dịp này, Báo Người Lao Động hỗ trợ 300 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", tặng người dân và một số trụ sở, tuyến đường trên địa bàn xã An Trạch.

Tại xã Đất Mũi, hơn 200 thành viên đoàn cũng với lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Cà Mau, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi, gia đình chính sách, người dân khó khăn, học sinh nghèo học giỏi... đã thực hiện lễ chào cờ đặc biệt tại biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi - điểm cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 6.

Ông Tạ Quốc Trung trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động hỗ trợ.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 7.

Đơn vị hỗ trợ cũng tặng 2 tivi cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 8.

Đoàn tặng 50 phần quà cho các đến các hộ dân, chiến sĩ.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 9.

90 suất học bổng được trao tặng cho các em học sinh xã Đất Mũi.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 10.

Các em học sinh tham gia lễ chào cờ và nhận học bổng.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 11.

Đoàn cũng tặng quà cho cán bộ Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Nhìn lại hành trình của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM - Ảnh 12.

Đoàn đại biểu "Dân vận khéo" tặng lá cờ Tổ quốc cỡ lớn cho Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Tin liên quan

TPHCM: Hành trình về nguồn cán bộ "Dân vận khéo"

TPHCM: Hành trình về nguồn cán bộ "Dân vận khéo"

(NLĐO) - Hơn 200 đại biểu tham gia hành trình Về nguồn Tự hào cán bộ "Dân vận khéo" thành phố mang tên Bác năm 2025.

Những điểm đến khó quên trong hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM

(NLĐO)- Đoàn đại biểu trí thức TP HCM do ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM với hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo là dịp tri ân, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh di tích Quốc gia đặc biệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo