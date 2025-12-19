Hành trình về nguồn đáng nhớ của cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM

Ngày 19-12, tại tỉnh Đồng Tháp, đoàn cán bộ Dân vận tiêu biểu TPHCM đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Di tích Quốc gia đặc biệt.

Đoàn làm lễ dâng hương tại Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Đoàn cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM làm lễ dâng hương, dâng hoa tại mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Khi nhắc về Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mọi người càng kính trọng và biết ơn một nhân cách lớn. Người đã có công sinh thành, dưỡng dục nên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đây là hoạt động khép lại hành trình về nguồn với chủ đề: "Tự hào cán bộ dân vận khéo thành phố mang tên Bác".

Thăm nhà sàn Bác Hồ tại Di tích Quốc gia đặc biệt.

Hành trình về nguồn dành cho các điển hình phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2025 tại Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức.

Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Di tích Quốc gia đặc biệt.

Chương trình diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19-12. Ông Tạ Quốc Trung -Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - làm trưởng đoàn.

Trước đó, ngày 17-12, trong khuôn khổ chuyến về nguồn, đoàn làm lễ dâng hương, dâng hoa Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cà Mau.

Đoàn đến tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, áo dài cho các cô giáo, tivi cho trường học tại xã An Trạch, tỉnh Cà Mau.

Nhân dịp này, Báo Người Lao Động hỗ trợ 300 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", tặng người dân và một số trụ sở, tuyến đường trên địa bàn xã An Trạch.

Tại xã Đất Mũi, hơn 200 thành viên đoàn cũng với lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Cà Mau, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi, gia đình chính sách, người dân khó khăn, học sinh nghèo học giỏi... đã thực hiện lễ chào cờ đặc biệt tại biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi - điểm cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Tạ Quốc Trung trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động hỗ trợ.

Đơn vị hỗ trợ cũng tặng 2 tivi cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi.

Đoàn tặng 50 phần quà cho các đến các hộ dân, chiến sĩ.

90 suất học bổng được trao tặng cho các em học sinh xã Đất Mũi.

Các em học sinh tham gia lễ chào cờ và nhận học bổng.

Đoàn cũng tặng quà cho cán bộ Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.