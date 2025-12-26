500 người tham gia tập huấn về PCCC & CNCH

Ngày 26-12, Đội PCCC & CNCH khu vực 30 đã tổ chức tuyên truyền lắp đặt hệ thống tuyền tin báo cháy, khai báo dữ liệu PCCC và huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở của 50 đơn vị trên địa bàn phường Chánh Hiệp và Thủ Dầu Một.



Việc này nhằm cụ thể hoá về việc triển khai Kế hoạch số 4473/KH-CATP-PC07 ngày 12-12-2025 của Công an TPHCM về tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tại đây, khoảng 500 người còn được tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCCC; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cán bộ, người lao động; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC; biện pháp phòng cháy trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt; an toàn sử dụng điện, gas, xăng dầu, hóa chất; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy...

Theo Đội PCCC & CNCH khu vực 30, kể từ sau khi sáp nhập, khu vực Chánh Hiệp và Thủ Dầu Một đã tổ chức thực tập phương án phối hợp nhiều lực lượng tại 3 đơn vị, tập huấn 100% cơ sở trên địa bàn với người khoảng 2.000 người tham gia...

