Văn hóa - Văn nghệ

6 diễn viên trẻ hóa thân mạnh mẽ vào câu chuyện "Song diện" của đạo diễn Quốc Thảo

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Thêm một lứa học trò của đạo diễn Quốc Thảo ra mắt khán giả với vở kịch "Song diện" do ông sáng tác, dàn dựng


6 diễn viên trẻ hóa thân mạnh mẽ vào câu chuyện "Song diện" của đạo diễn Quốc Thảo - Ảnh 1.

Nghệ sĩ, đạo diễn Quốc Thảo và 6 diễn viên K15 đã diễn thành công vở "Song diện"

Tối 18-4, tại sân khấu kịch Quốc Thảo, vở kịch "Song diện" của tác giả, đạo diễn Quốc Thảo đã ra mắt thành công, để lại dư âm mạnh mẽ không chỉ bởi cấu trúc kịch chặt chẽ, giàu thử thách dành cho dàn diễn viên trẻ.

Quốc Thảo dành sự thử nghiệm do học trò

Đây là một thử nghiệm đáng chú ý: sáu diễn viên trẻ cùng bước vào một không gian kịch tối giản, nơi mỗi người phải tự "gánh" nhiều lớp vai, nhiều trạng thái tâm lý, và liên tục chuyển đổi cảm xúc trong một tiết tấu dồn dập.

Không có nhiều điểm tựa ngoại cảnh, chính nội lực diễn xuất trở thành yếu tố quyết định. "Tôi muốn các em được hóa thân vào nhiều tính cách nhân vật khác nhau, mỗi vai diễn mang góc nhìn mới của đời sống đương đại khi mà lòng tham của con người đã giết chết tất cả hạnh phúc mà lẽ ra họ được hưởng. Thông điệp vở kịch mang lại nhiều giá trị giáo dục để các em thể hiện cốt cách, tâm lý của từng vai kịch, từ đó gửi gắm đến người xem hôm nay những bài học về đạo đức và truyền thống của người Việt: đó là biết trân quý hạnh phúc, không sống giả dối, lừa lọc" – đạo diễn Quốc Thảo chia sẻ.

6 diễn viên trẻ hóa thân mạnh mẽ vào câu chuyện "Song diện" của đạo diễn Quốc Thảo - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở kịch "Song diện"

Khi diễn viên trẻ đối diện chính mình trên sân khấu

Điểm nổi bật của "Song diện" là cho dàn diễn viên đã học sau 18 tháng có thể hóa thân vào các vai nặng tâm lý. Cụ thể là Phương Thảo đảm nhận hai vai Phượng và Khánh – hai cực đối lập về tâm lý, một bên là khát vọng, một bên là tổn thương. 

Vở còn có: Đại Dương (vai Minh), Ngọc Khôi (vai ông Cường), Hồng Ngọc (vai Chanh), Duy Tân (ông Phú), Thanh Tuyền (bà Yến), mỗi người đều góp một "nốt nhạc" riêng, tạo nên một bản hòa âm không lời – đúng như tên gọi của vở diễn.

6 diễn viên trẻ hóa thân mạnh mẽ vào câu chuyện "Song diện" của đạo diễn Quốc Thảo - Ảnh 3.

Diễn viên Đại Dương cà Ngọc Khôi trong vở "Song diện"

Một cấu trúc sân khấu giàu tính thử nghiệm

Không đi theo lối kể chuyện tuyến tính, vở "Song diện" sử dụng cấu trúc đan xen các tuyến nhân vật, phản chiếu lẫn nhau như những mảnh vỡ của cùng một thực tại.

Yếu tố tâm lý xã hội được đặt trong một lớp không khí pha chút kinh dị, tạo nên cảm giác bất an kéo dài. Ánh sáng, tiết tấu kịch và khoảng lặng được khai thác như những "ngôn ngữ thứ hai", góp phần làm rõ trạng thái nội tâm của nhân vật.

Trước khi vở diễn bắt đầu, khán giả được xem một phim ngắn "Hợp âm câm" do đạo diễn Gia Bảo thực hiện, như một lớp "dẫn nhập điện ảnh", giúp các diễn viên trẻ làm quen với diễn xuất trước ống kính, mở rộng không gian kể chuyện và tạo chiều sâu cho các nhân vật mà các bạn sẽ đối mặt trong tương lai.

6 diễn viên trẻ hóa thân mạnh mẽ vào câu chuyện "Song diện" của đạo diễn Quốc Thảo - Ảnh 4.

Diễn viên Kim Quốc Nhân và Vương Kiệt trong vở "Song diện"

Một tín hiệu đáng mừng cho sân khấu trẻ

Sự ghi nhận từ đạo diễn Quốc Thảo cùng các nghệ sĩ là giảng viên của sân khấu này như: Nghệ sĩ Hữu Nghĩa, Thạc sĩ Nguyễn Đức Thành, nghệ sĩ hóa trang Tố Loan và NSƯT Nhâm Minh Hiền cho thấy một điều: lực lượng trẻ đang có những chuyển động đáng kể, nếu được đặt trong môi trường đúng và có định hướng rõ ràng.

Vở "Song diện" và phim ngắn "Hợp âm câm" vì thế không chỉ là một vở diễn, bộ phim để chào sân. Nó là hai bài kiểm tra năng lực, hai không gian thử nghiệm để 6 gương mặt trẻ này thăng hoa sáng tạo. 


Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình nghệ thuật "Trăng Rằm huyền diệu"

Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình nghệ thuật "Trăng Rằm huyền diệu"

(NLĐO) - Sân khấu Trung thu đầy sắc màu dành cho thiếu nhi sẽ được diễn ra tại Sân khấu Quốc Thảo với nhiều bất ngờ, thú vị

Quốc Thảo, Hữu Nghĩa và lời khuyên cho diễn viên trẻ

(NLĐO) – Là hai nghệ sĩ trụ cột chăm lo cho việc đào tạo tại Sân khấu Quốc Thảo, đã qua 18 khóa họ đúc kết nhiều bài học quý

