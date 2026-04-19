NSƯT Vũ Luân thăng hoa cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong vở "Lôi Vũ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Vũ Luân thăng hoa cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong vở "Lôi Vũ"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Luôn tạo điều kiện để lực lượng trẻ chạm tay đến vở kinh điển, Vũ Luân thực hiện vở "Lôi Vũ" đầy tâm huyết

NSƯT Vũ Luân thăng hoa cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong vở "Lôi Vũ" - Ảnh 1.

Từ trái sang: Võ Ngọc Quyền, Biện Thuy và NSƯT Vũ Luân trong vở "Lôi Vũ"

Tối 18-4, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sân khấu Vũ Luân đã chính thức ra mắt vở cải lương kinh điển "Lôi Vũ" – bản dựng mới từ nguyên tác của Tào Ngu, do Quốc Khánh chuyển thể cải lương và NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn.

Khi kinh điển bước vào thử thách mới

Hòa mình vào đám đông đến xem vở, ngay từ tiền sảnh nhiều khán giả đã khen ngợi sự kiện này khi một đơn vị xã hội hóa lâu nay chỉ dồn sức khai thác vở tuồng cổ mang màu sắc Trung Hoa. Hai năm qua, sau thành công của vở cải lương kinh điển "Hàn Mặc Tử" (được giải thưởng tác phẩm xuất sắc năm 2025 do Hội Sân khấu TP HCM trao), thì đêm diễn tối qua, vở "Lôi Vũ" – một lần nữa khẳng định tâm huyết của Vũ Luân với việc đầu tư vở cho thế hệ trẻ tiếp bước.

NSƯT Vũ Luân thăng hoa cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong vở "Lôi Vũ" - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở cải lương "Lôi Vũ"

"Lôi Vũ" vốn là một kịch bản đã được dàn dựng qua nhiều hình thức và nhiều thế hệ. Chính vì vậy, mỗi lần tái dựng đều đứng trước áp lực của sự so sánh. 

Áp lực ấy càng lớn hơn khi phiên bản lần này không chọn lối đi an toàn, mà chủ động mở đường cho lực lượng nghệ sĩ trẻ bước vào những vai diễn nhiều thách thức về tâm lý, nội tâm và bản lĩnh ca diễn.

Từ định hướng đầu tư của Vũ Luân, vở diễn được xem như một nỗ lực đáng ghi nhận của sân khấu xã hội hóa khi dám đặt niềm tin vào lớp diễn viên trẻ, kể cả những gương mặt đến từ các đoàn địa phương khác nhau. 

Ban đầu cũng có ý kiến sợ rằng họ sẽ có độ chênh trong ca diễn vì vốn đã quen với phong cách các đoàn tỉnh như: Lê Duy đến từ Cần Thơ, Vương Quan Trí đến từ An Giang, Bích Trâm đến từ Bạc Liêu…Thế nhưng sau quá trình tập luyện họ đã thành công.

Đạo diễn thổi nhịp sống đương đại vào bi kịch

Điều đáng nói là ở bản dựng này, NSND Trần Ngọc Giàu không xử lý "Lôi Vũ" như một tác phẩm để trưng bày vẻ đẹp cổ điển, mà kéo vở diễn lại gần hơn với nhịp cảm xúc của công chúng hôm nay.

NSƯT Vũ Luân thăng hoa cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong vở "Lôi Vũ" - Ảnh 3.

Một cảnh trong vở cải lương "Lôi Vũ"

Tiết tấu được đẩy nhanh, xung đột được xiết chặt, các lớp đối đầu không sa vào kể lể mà dồn nén để bùng nổ. 

Cách dàn dựng này đã là cách kể mới về tấn bi kịch của một gia đình phong kiến trong xã hội Trung Hoa thời đó, mang lại cho vở "Lôi Vũ" góc nhìn mới từ công chúng trẻ về một vết thương đạo đức, nơi quyền lực, dục vọng, mặc cảm và sự che giấu đẩy con người vào vòng xoáy không lối thoát.

NSƯT Ca Lê Hồng đánh giá rất cao khả năng ứng biến của các nghệ sĩ trẻ để mỗi vai diễn đều có đất để khai thác, mang thông điệp rất rõ về thân phận con người trước tấn bi kịch gia đình phong kiến, đạo đức giả, để chính những điều tồi tệ do Chu Phác Viên gây ra đã giết chết các con của ông.

Người trẻ đối diện vai khó: Thử lửa và trưởng thành

Nếu nhìn từ góc độ nghề, "Lôi Vũ" lần này cho thấy một điều quan trọng: khi được đặt vào một cấu trúc dàn dựng nghiêm ngặt, diễn viên trẻ có thể bộc lộ chiều sâu mà lâu nay công chúng chưa thấy hết.

NSƯT Vũ Luân thăng hoa cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong vở "Lôi Vũ" - Ảnh 4.

NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu (người thứ 5 từ trái sang) sau buổi diễn phúc khảo vở "Lôi Vũ, ông đã chúc mừng các diễn viên

Trên sân khấu cải lương, các diễn viên tham gia vở "Lôi Vũ" không chạy theo còn phương tiện để phô giọng, diễn xuất không cố gây ấn tượng bề mặt. Mà nghệ thuật ca diễn theo sự dàn dựng của NSND Trần Ngọc Giàu đã hòa quyện để chuyên chở số phận các nhân vật.

NSƯT Vũ Luân trong vai Chu Phác Viên là lựa chọn gây chú ý khi anh bước vào một nhân vật nhiều quyền lực nhưng đầy bóng tối tâm lý. Đây được xem là bước chuyển mình rõ nét khi anh chấp nhận thử thách ở những vai nặng ký, đòi hỏi chiều sâu hơn là hình ảnh quen thuộc.

Bên cạnh đó, việc quy tụ nghệ sĩ từ các đoàn tỉnh như Bích Trâm vào vai Phồn Y đằm thắm, khẳng khái. Cô ca diễn chững chạc, tạo độ sâu lắng cần thiết cho số phận người phụ nữ chịu nhiều đau khổ khi làm dâu, làm vợ một gia đình quyền quý.

Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền thể hiện vai Phồn Y sắc xảo, tinh tế. Cô ca diễn chở nặng sự tổn thương trong từng ánh nhìn, hành động. Tuy nhiên ở cảnh cuối, khi phát hiện Thị Bình là mẹ của Chu Bình, cô diễn hơi vội.

NSƯT Vũ Luân thăng hoa cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong vở "Lôi Vũ" - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Bích Trâm và Biện Thuy trong vở "Lôi Vũ"

Diễn viên trẻ Vương Quan Trí sau khi đoạt giải Chuông Đồng cuộc thi Chuông Vàng vọng cổ 2025, anh đã có thêm một trải nghiệm mới với nhân vật Chu Xung. Về diễn xuất anh còn rụt rè, chưa có sự bứt phá, nhưng có được sự cọ xát đáng quý này, anh sẽ có điều kiện để vươn xa trong nhiều bài học của nghề.

Từ Tây Đô, nghệ sĩ Lê Duy thể hiện đúng chất anh chàng Lỗ Đại Hải phong trần, đại diện công nhân ngành mỏ đối mặt với ông chủ tàn ác Chu Phác Viên, để rồi khi biết đó là cha ruột của mình, lớp diễn đó Lê Duy thể hiện rất đạt.

Nghệ sĩ trẻ Biện Thuy là một dấu ấn đẹp với cách thể hiện tình yêu ngây thơ, trong sáng mà Lỗ Tứ Phượng dành cho Chu Bình. Cô ca diễn đằm thắm, giàu chất tự sự, làm mê đắm khán giả.

Nguyễn Văn Hợp vào vai Chu Bình tròn vai. Các nghệ sĩ đã tạo nên một sắc diện đa dạng cho vở. Nghệ sĩ hài Minh Dự thể hiện nét duyên dáng, gian xảo của vai Lỗ Quý. Tiếng cười được tiết chế đúng liều lượng, giúp vở có nhịp thở, tạo thế tương phản để những khoảng tối phía sau thêm sâu.

NSƯT Vũ Luân thăng hoa cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong vở "Lôi Vũ" - Ảnh 6.

Từ trái sang: Nguyễn Văn Hợp, Biện Thuy, Bích Trâm và Lê Duy trong vở cải lương "Lôi Vũ"

Hiệu ứng sân khấu và điểm nhấn cảm xúc

Một chi tiết gây ấn tượng mạnh là cảnh cuối, khi xung đột được đẩy lên đỉnh điểm trong không gian sân khấu xuất hiện cơn mưa. Hiệu ứng thị giác này tạo nên trường cảm xúc mạnh, khiến bi kịch khép lại bằng hình ảnh vừa đẹp vừa ám ảnh.

Mưa không còn là thủ pháp minh họa, mà trở thành ngôn ngữ sân khấu – như sự trút xuống của dồn nén, tội lỗi và tan vỡ.

Sự đầu tư của Vũ Luân dành cho sân khấu cải lương đã khẳng định tầm nhìn của anh, đó là muốn đi tới tương lai thì không thể chỉ dựa vào những lựa chọn an toàn.

NSƯT Vũ Luân thăng hoa cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong vở "Lôi Vũ" - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Minh Dự và Lê Duy sau suất diễn vở "Lôi Vũ"

Vũ Luân mở đường cho lớp kế cận, NSND Trần Ngọc Giàu giữ trục bi kịch và khơi mở năng lượng sáng tạo; còn các nghệ sĩ trẻ từng bước chạm vào kinh điển bằng nỗ lực thực sự.


Vũ Luân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo