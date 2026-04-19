NSƯT Vũ Luân thăng hoa cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong vở "Lôi Vũ"

Từ trái sang: Võ Ngọc Quyền, Biện Thuy và NSƯT Vũ Luân trong vở "Lôi Vũ"

Tối 18-4, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sân khấu Vũ Luân đã chính thức ra mắt vở cải lương kinh điển "Lôi Vũ" – bản dựng mới từ nguyên tác của Tào Ngu, do Quốc Khánh chuyển thể cải lương và NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn.

Khi kinh điển bước vào thử thách mới

Hòa mình vào đám đông đến xem vở, ngay từ tiền sảnh nhiều khán giả đã khen ngợi sự kiện này khi một đơn vị xã hội hóa lâu nay chỉ dồn sức khai thác vở tuồng cổ mang màu sắc Trung Hoa. Hai năm qua, sau thành công của vở cải lương kinh điển "Hàn Mặc Tử" (được giải thưởng tác phẩm xuất sắc năm 2025 do Hội Sân khấu TP HCM trao), thì đêm diễn tối qua, vở "Lôi Vũ" – một lần nữa khẳng định tâm huyết của Vũ Luân với việc đầu tư vở cho thế hệ trẻ tiếp bước.

Một cảnh trong vở cải lương "Lôi Vũ"

"Lôi Vũ" vốn là một kịch bản đã được dàn dựng qua nhiều hình thức và nhiều thế hệ. Chính vì vậy, mỗi lần tái dựng đều đứng trước áp lực của sự so sánh.

Áp lực ấy càng lớn hơn khi phiên bản lần này không chọn lối đi an toàn, mà chủ động mở đường cho lực lượng nghệ sĩ trẻ bước vào những vai diễn nhiều thách thức về tâm lý, nội tâm và bản lĩnh ca diễn.

Từ định hướng đầu tư của Vũ Luân, vở diễn được xem như một nỗ lực đáng ghi nhận của sân khấu xã hội hóa khi dám đặt niềm tin vào lớp diễn viên trẻ, kể cả những gương mặt đến từ các đoàn địa phương khác nhau.

Ban đầu cũng có ý kiến sợ rằng họ sẽ có độ chênh trong ca diễn vì vốn đã quen với phong cách các đoàn tỉnh như: Lê Duy đến từ Cần Thơ, Vương Quan Trí đến từ An Giang, Bích Trâm đến từ Bạc Liêu…Thế nhưng sau quá trình tập luyện họ đã thành công.

Đạo diễn thổi nhịp sống đương đại vào bi kịch

Điều đáng nói là ở bản dựng này, NSND Trần Ngọc Giàu không xử lý "Lôi Vũ" như một tác phẩm để trưng bày vẻ đẹp cổ điển, mà kéo vở diễn lại gần hơn với nhịp cảm xúc của công chúng hôm nay.

Một cảnh trong vở cải lương "Lôi Vũ"

Tiết tấu được đẩy nhanh, xung đột được xiết chặt, các lớp đối đầu không sa vào kể lể mà dồn nén để bùng nổ.

Cách dàn dựng này đã là cách kể mới về tấn bi kịch của một gia đình phong kiến trong xã hội Trung Hoa thời đó, mang lại cho vở "Lôi Vũ" góc nhìn mới từ công chúng trẻ về một vết thương đạo đức, nơi quyền lực, dục vọng, mặc cảm và sự che giấu đẩy con người vào vòng xoáy không lối thoát.

NSƯT Ca Lê Hồng đánh giá rất cao khả năng ứng biến của các nghệ sĩ trẻ để mỗi vai diễn đều có đất để khai thác, mang thông điệp rất rõ về thân phận con người trước tấn bi kịch gia đình phong kiến, đạo đức giả, để chính những điều tồi tệ do Chu Phác Viên gây ra đã giết chết các con của ông.

Người trẻ đối diện vai khó: Thử lửa và trưởng thành

Nếu nhìn từ góc độ nghề, "Lôi Vũ" lần này cho thấy một điều quan trọng: khi được đặt vào một cấu trúc dàn dựng nghiêm ngặt, diễn viên trẻ có thể bộc lộ chiều sâu mà lâu nay công chúng chưa thấy hết.

NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu (người thứ 5 từ trái sang) sau buổi diễn phúc khảo vở "Lôi Vũ, ông đã chúc mừng các diễn viên

Trên sân khấu cải lương, các diễn viên tham gia vở "Lôi Vũ" không chạy theo còn phương tiện để phô giọng, diễn xuất không cố gây ấn tượng bề mặt. Mà nghệ thuật ca diễn theo sự dàn dựng của NSND Trần Ngọc Giàu đã hòa quyện để chuyên chở số phận các nhân vật.

NSƯT Vũ Luân trong vai Chu Phác Viên là lựa chọn gây chú ý khi anh bước vào một nhân vật nhiều quyền lực nhưng đầy bóng tối tâm lý. Đây được xem là bước chuyển mình rõ nét khi anh chấp nhận thử thách ở những vai nặng ký, đòi hỏi chiều sâu hơn là hình ảnh quen thuộc.

Bên cạnh đó, việc quy tụ nghệ sĩ từ các đoàn tỉnh như Bích Trâm vào vai Phồn Y đằm thắm, khẳng khái. Cô ca diễn chững chạc, tạo độ sâu lắng cần thiết cho số phận người phụ nữ chịu nhiều đau khổ khi làm dâu, làm vợ một gia đình quyền quý.

Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền thể hiện vai Phồn Y sắc xảo, tinh tế. Cô ca diễn chở nặng sự tổn thương trong từng ánh nhìn, hành động. Tuy nhiên ở cảnh cuối, khi phát hiện Thị Bình là mẹ của Chu Bình, cô diễn hơi vội.

Nghệ sĩ Bích Trâm và Biện Thuy trong vở "Lôi Vũ"

Diễn viên trẻ Vương Quan Trí sau khi đoạt giải Chuông Đồng cuộc thi Chuông Vàng vọng cổ 2025, anh đã có thêm một trải nghiệm mới với nhân vật Chu Xung. Về diễn xuất anh còn rụt rè, chưa có sự bứt phá, nhưng có được sự cọ xát đáng quý này, anh sẽ có điều kiện để vươn xa trong nhiều bài học của nghề.

Từ Tây Đô, nghệ sĩ Lê Duy thể hiện đúng chất anh chàng Lỗ Đại Hải phong trần, đại diện công nhân ngành mỏ đối mặt với ông chủ tàn ác Chu Phác Viên, để rồi khi biết đó là cha ruột của mình, lớp diễn đó Lê Duy thể hiện rất đạt.

Nghệ sĩ trẻ Biện Thuy là một dấu ấn đẹp với cách thể hiện tình yêu ngây thơ, trong sáng mà Lỗ Tứ Phượng dành cho Chu Bình. Cô ca diễn đằm thắm, giàu chất tự sự, làm mê đắm khán giả.

Nguyễn Văn Hợp vào vai Chu Bình tròn vai. Các nghệ sĩ đã tạo nên một sắc diện đa dạng cho vở. Nghệ sĩ hài Minh Dự thể hiện nét duyên dáng, gian xảo của vai Lỗ Quý. Tiếng cười được tiết chế đúng liều lượng, giúp vở có nhịp thở, tạo thế tương phản để những khoảng tối phía sau thêm sâu.

Từ trái sang: Nguyễn Văn Hợp, Biện Thuy, Bích Trâm và Lê Duy trong vở cải lương "Lôi Vũ"

Hiệu ứng sân khấu và điểm nhấn cảm xúc

Một chi tiết gây ấn tượng mạnh là cảnh cuối, khi xung đột được đẩy lên đỉnh điểm trong không gian sân khấu xuất hiện cơn mưa. Hiệu ứng thị giác này tạo nên trường cảm xúc mạnh, khiến bi kịch khép lại bằng hình ảnh vừa đẹp vừa ám ảnh.

Mưa không còn là thủ pháp minh họa, mà trở thành ngôn ngữ sân khấu – như sự trút xuống của dồn nén, tội lỗi và tan vỡ.

Sự đầu tư của Vũ Luân dành cho sân khấu cải lương đã khẳng định tầm nhìn của anh, đó là muốn đi tới tương lai thì không thể chỉ dựa vào những lựa chọn an toàn.

Nghệ sĩ Minh Dự và Lê Duy sau suất diễn vở "Lôi Vũ"

Vũ Luân mở đường cho lớp kế cận, NSND Trần Ngọc Giàu giữ trục bi kịch và khơi mở năng lượng sáng tạo; còn các nghệ sĩ trẻ từng bước chạm vào kinh điển bằng nỗ lực thực sự.



