HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

6 đối tượng bị Interpol "truy nã đỏ" sa lưới ở Khánh Hòa

Kỳ Nam - Phú Khánh

(NLĐO)- Các đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đều đang có lệnh truy nã đỏ từ Interpol hoặc tòa án các nước, bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng

Từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, phối hợp bắt giữ và bàn giao ít nhất 6 đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã đỏ cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo pháp luật quốc tế. Trong số này có 2 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc, 1 Trung Quốc, 1 Nga, 1 Ukraina và 1 Kyrgyzstan.

6 đối tượng bị Interpol "truy nã đỏ" sa lưới ở Khánh Hòa - Ảnh 3.

Đối tượng Huang Yue (sinh năm 1996) quốc tịch Trung Quốc

Các đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đều đang có lệnh truy nã đỏ từ Interpol hoặc tòa án các nước, được cho là phạm tội nghiêm trọng như lừa đảo xuyên quốc gia, mua bán và vận chuyển chất ma túy…

Điển hình đối tượng Omokeev Ulubek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan), bị Interpol truy nã đỏ vì liên quan đến vụ mua bán và vận chuyển khoảng 670 kg heroin.

Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện và bắt giữ Omokeev Ulubek tại Nha Trang với hộ chiếu và thị thực không rõ ràng.

6 đối tượng bị Interpol "truy nã đỏ" sa lưới ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Đối tượng Omokeev Ulubek (47 tuổi) quốc tịch Kyrgyzstan liên quan đến vụ mua bán và vận chuyển khoảng 670 kg heroin.

Một đối tượng khác là Yeo Sungjin (37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), bị Interpol truy nã đỏ liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi phạm pháp khác. Yeo bị bắt tại một căn hộ cao cấp ở phường Bắc Nha Trang sau thời gian dài lẩn trốn trong lãnh thổ Việt Nam.

6 đối tượng bị Interpol "truy nã đỏ" sa lưới ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Yeo Sungjin (37 tuổi) quốc tịch Hàn Quốc

Đối tượng Huang Yue (sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc) – thành viên một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, bị TAND TP Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ra quyết định bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có lệnh truy nã đỏ của Interpol.

6 đối tượng bị Interpol "truy nã đỏ" sa lưới ở Khánh Hòa - Ảnh 3.

Đối tượng Huang Yue (sinh năm 1996) quốc tịch Trung Quốc

Thành công trên được đánh giá là dấu ấn nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới của Công an tỉnh Khánh Hòa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn các đối tượng tội phạm lợi dụng việc xuất nhập cảnh để trốn tránh pháp luật.

Tin liên quan

Khởi tố 5 bị can vụ tử vong trên đường dây trung thế ở Khánh Hòa

Khởi tố 5 bị can vụ tử vong trên đường dây trung thế ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ tai nạn điện nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế

Khánh Hòa: Bàn giao nghi phạm Trung Quốc lừa đảo qua mạng

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an bàn giao nghi phạm lừa đảo qua mạng người Trung Quốc theo nguyên tắc ngoại giao

Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn

(NLĐO)- Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng thông báo đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKS Quân sự Trung ương đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

công an tỉnh khánh hòa người nước ngoài Interpol truy nã đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo