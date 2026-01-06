6 khách sạn Việt chính thức gia nhập danh mục Unscripted by Hyatt

Hyatt Hotels Corporation (Mã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York – NYSE: H) và công ty Indochina Kajima ngày 6-1 đã công bố chuỗi khách sạn Wink tại Việt Nam chính thức gia nhập Unscripted by Hyatt. Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Hyatt và Indochina Kajima - liên doanh giữa Tập đoàn Indochina Capital và Tập đoàn Kajima - đánh dấu lần ra mắt toàn cầu của thương hiệu Unscripted by Hyatt, đồng thời mở rộng sự hiện diện thương hiệu của Hyatt tại Việt Nam tới các điểm nghỉ dưỡng mới như Cần Thơ, Tuy Hòa và Hải Phòng.

Ông Stephen Ho, Chủ tịch phụ trách Greater China & Growth, Châu Á - Thái Bình Dương tại Hyatt (trái) và ông Michael Piro, Tổng Giám đốc điều hành Indochina Capital và Wink

Theo thỏa thuận, 6 khách sạn Wink đang hoạt động gồm Wink Saigon Centre, Wink Danang Centre, Wink Danang Riverside, Wink Tuy Hoa Beach, Wink Can Tho Centre và Wink Hai Phong Centre đã chính thức mang thương hiệu Unscripted by Hyatt, qua đó nâng tổng số khách sạn của Hyatt tại Việt Nam từ 4 lên 10 khách sạn. Bên cạnh đó, một khách sạn mới mang tên Wink Hanoi Westlake dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm 2026. Tổng cộng 7 khách sạn Wink sẽ cung cấp hơn 2.000 phòng tại các điểm nghỉ dưỡng trọng điểm trên khắp Việt Nam.

Ông Stephen Ho, Chủ tịch phụ trách Greater China & Growth, Châu Á - Thái Bình Dương tại Hyatt, cho biết: "Mối quan hệ hợp tác với Indochina Kajima và Wink đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng sự hiện diện thương hiệu của Hyatt tại thị trường Việt Nam năng động. Thương hiệu Unscripted by Hyatt là sự lựa chọn lý tưởng, phù hợp với phong cách hiện đại, am hiểu công nghệ và hướng tới cộng đồng của Wink. Chúng tôi rất vui mừng khi mang thương hiệu mới mẻ, đầy khám phá này đến với thế hệ du khách Việt Nam và du khách quốc tế mới."

Là một phần trong danh mục Essentials của Hyatt, thương hiệu cao cấp Unscripted by Hyatt được thiết kế linh hoạt và dễ dàng chuyển đổi, cho phép các khách sạn độc lập vừa giữ được bản sắc riêng, vừa tiếp cận các hệ thống mạnh mẽ và nền tảng toàn cầu của Hyatt. Điều này giúp các khách sạn như Wink chuyển đổi mà không bị gián đoạn hoạt động, đồng thời tận dụng quy mô toàn cầu của Hyatt và chương trình khách hàng thân thiết World of Hyatt từng đoạt giải thưởng, hiện có hơn 61 triệu thành viên.

Thành lập năm 2021, Wink là thương hiệu khách sạn Việt theo phong cách sống, nổi bật với thiết kế tinh tế, vận hành bền vững và dịch vụ ứng dụng công nghệ, mang đậm tinh thần Việt Nam hiện đại. Tôn vinh văn hóa địa phương nhưng đáp ứng nhu cầu du lịch của thế hệ luôn kết nối, Wink xây dựng dấu ấn riêng với không gian sáng tạo, bản sắc độc lập và trải nghiệm khác biệt tại từng khách sạn, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn Hyatt thông qua mô hình Unscripted by Hyatt.

Thành lập năm 2021, Wink là thương hiệu khách sạn Việt theo phong cách sống, nổi bật với thiết kế tinh tế, vận hành bền vững và dịch vụ ứng dụng công nghệ, mang đậm tinh thần Việt Nam hiện đại

Ông Michael Piro, Tổng Giám đốc điều hành Indochina Capital và Wink, cho biết "Wink được xây dựng dựa trên niềm tin rằng du khách Việt Nam xứng đáng được trải nghiệm những khách sạn có thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ nhưng vẫn giữ được cá tính riêng. Việc gia nhập thương hiệu Unscripted by Hyatt giúp chúng tôi mở rộng tầm nhìn này, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Wink: phong cách đương đại, giá trị bền vững và phong cách Việt Nam hiện đại pha chút hoài cổ."

Từ khi khai trương khách sạn đầu tiên Wink Saigon Centre vào tháng 3-2021, Wink nhanh chóng trở thành chuỗi khách sạn được ưa chuộng trên toàn quốc nhờ thiết kế tinh tế, sống động, kết hợp thẩm mỹ đương đại với thủ công và bảng màu truyền thống Việt Nam, cùng hệ thống công nghệ hiện đại hỗ trợ nhận phòng nhanh, phòng thông minh và trải nghiệm tối ưu cho thế hệ ưu tiên thiết bị di động; song song đó, Wink theo đuổi phát triển bền vững với tiêu chuẩn LEED Gold, hạn chế nhựa dùng một lần, không gian Việt Nam hiện đại pha nét hoài niệm và những trải nghiệm bất ngờ tạo dấu ấn riêng cho du khách.

Từ 1-1 đến 31-3-2026, thành viên World of Hyatt sẽ nhận 500 điểm thưởng cho mỗi đêm lưu trú đủ điều kiện tại các khách sạn Wink, không cần đăng ký trước và có thể tích điểm song song với các ưu đãi khác; thông tin chi tiết được công bố tại worldofhyatt.com/newhotelbonus.

Hyatt Hotels Corporation, có trụ sở chính tại Chicago, là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khách sạn, hiện bao gồm hơn 1.450 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trọn gói tại 82 quốc gia trên 6 châu lục.