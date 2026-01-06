6 khách sạn Việt chính thức gia nhập danh mục Unscripted by Hyatt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

6 khách sạn Việt chính thức gia nhập danh mục Unscripted by Hyatt

Dương Ngọc

(NLĐO)- 6 khách sạn Việt chính thức gia nhập danh mục Unscripted by Hyatt, nâng số lượng khách sạn Hyatt tại Việt Nam lên hơn gấp đôi.

Hyatt Hotels Corporation (Mã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York – NYSE: H) và công ty Indochina Kajima ngày 6-1 đã công bố chuỗi khách sạn Wink tại Việt Nam chính thức gia nhập Unscripted by Hyatt. Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Hyatt và Indochina Kajima - liên doanh giữa Tập đoàn Indochina Capital và Tập đoàn Kajima - đánh dấu lần ra mắt toàn cầu của thương hiệu Unscripted by Hyatt, đồng thời mở rộng sự hiện diện thương hiệu của Hyatt tại Việt Nam tới các điểm nghỉ dưỡng mới như Cần Thơ, Tuy Hòa và Hải Phòng.

6 khách sạn Việt chính thức gia nhập danh mục Unscripted by Hyatt - Ảnh 1.

Ông Stephen Ho, Chủ tịch phụ trách Greater China & Growth, Châu Á - Thái Bình Dương tại Hyatt (trái) và ông Michael Piro, Tổng Giám đốc điều hành Indochina Capital và Wink

Theo thỏa thuận, 6 khách sạn Wink đang hoạt động gồm Wink Saigon Centre, Wink Danang Centre, Wink Danang Riverside, Wink Tuy Hoa Beach, Wink Can Tho Centre và Wink Hai Phong Centre đã chính thức mang thương hiệu Unscripted by Hyatt, qua đó nâng tổng số khách sạn của Hyatt tại Việt Nam từ 4 lên 10 khách sạn. Bên cạnh đó, một khách sạn mới mang tên Wink Hanoi Westlake dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm 2026. Tổng cộng 7 khách sạn Wink sẽ cung cấp hơn 2.000 phòng tại các điểm nghỉ dưỡng trọng điểm trên khắp Việt Nam.

Ông Stephen Ho, Chủ tịch phụ trách Greater China & Growth, Châu Á - Thái Bình Dương tại Hyatt, cho biết: "Mối quan hệ hợp tác với Indochina Kajima và Wink đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng sự hiện diện thương hiệu của Hyatt tại thị trường Việt Nam năng động. Thương hiệu Unscripted by Hyatt là sự lựa chọn lý tưởng, phù hợp với phong cách hiện đại, am hiểu công nghệ và hướng tới cộng đồng của Wink. Chúng tôi rất vui mừng khi mang thương hiệu mới mẻ, đầy khám phá này đến với thế hệ du khách Việt Nam và du khách quốc tế mới."

Là một phần trong danh mục Essentials của Hyatt, thương hiệu cao cấp Unscripted by Hyatt được thiết kế linh hoạt và dễ dàng chuyển đổi, cho phép các khách sạn độc lập vừa giữ được bản sắc riêng, vừa tiếp cận các hệ thống mạnh mẽ và nền tảng toàn cầu của Hyatt. Điều này giúp các khách sạn như Wink chuyển đổi mà không bị gián đoạn hoạt động, đồng thời tận dụng quy mô toàn cầu của Hyatt và chương trình khách hàng thân thiết World of Hyatt từng đoạt giải thưởng, hiện có hơn 61 triệu thành viên.

Thành lập năm 2021, Wink là thương hiệu khách sạn Việt theo phong cách sống, nổi bật với thiết kế tinh tế, vận hành bền vững và dịch vụ ứng dụng công nghệ, mang đậm tinh thần Việt Nam hiện đại. Tôn vinh văn hóa địa phương nhưng đáp ứng nhu cầu du lịch của thế hệ luôn kết nối, Wink xây dựng dấu ấn riêng với không gian sáng tạo, bản sắc độc lập và trải nghiệm khác biệt tại từng khách sạn, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn Hyatt thông qua mô hình Unscripted by Hyatt.

6 khách sạn Việt chính thức gia nhập danh mục Unscripted by Hyatt - Ảnh 2.
6 khách sạn Việt chính thức gia nhập danh mục Unscripted by Hyatt - Ảnh 3.

Thành lập năm 2021, Wink là thương hiệu khách sạn Việt theo phong cách sống, nổi bật với thiết kế tinh tế, vận hành bền vững và dịch vụ ứng dụng công nghệ, mang đậm tinh thần Việt Nam hiện đại

Ông Michael Piro, Tổng Giám đốc điều hành Indochina Capital và Wink, cho biết "Wink được xây dựng dựa trên niềm tin rằng du khách Việt Nam xứng đáng được trải nghiệm những khách sạn có thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ nhưng vẫn giữ được cá tính riêng. Việc gia nhập thương hiệu Unscripted by Hyatt giúp chúng tôi mở rộng tầm nhìn này, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Wink: phong cách đương đại, giá trị bền vững và phong cách Việt Nam hiện đại pha chút hoài cổ."

Từ khi khai trương khách sạn đầu tiên Wink Saigon Centre vào tháng 3-2021, Wink nhanh chóng trở thành chuỗi khách sạn được ưa chuộng trên toàn quốc nhờ thiết kế tinh tế, sống động, kết hợp thẩm mỹ đương đại với thủ công và bảng màu truyền thống Việt Nam, cùng hệ thống công nghệ hiện đại hỗ trợ nhận phòng nhanh, phòng thông minh và trải nghiệm tối ưu cho thế hệ ưu tiên thiết bị di động; song song đó, Wink theo đuổi phát triển bền vững với tiêu chuẩn LEED Gold, hạn chế nhựa dùng một lần, không gian Việt Nam hiện đại pha nét hoài niệm và những trải nghiệm bất ngờ tạo dấu ấn riêng cho du khách.

Từ 1-1 đến 31-3-2026, thành viên World of Hyatt sẽ nhận 500 điểm thưởng cho mỗi đêm lưu trú đủ điều kiện tại các khách sạn Wink, không cần đăng ký trước và có thể tích điểm song song với các ưu đãi khác; thông tin chi tiết được công bố tại worldofhyatt.com/newhotelbonus.

Hyatt Hotels Corporation, có trụ sở chính tại Chicago, là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khách sạn, hiện bao gồm hơn 1.450 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trọn gói tại 82 quốc gia trên 6 châu lục.

Tin liên quan

Bất ngờ thông tin về phơi nhiễm khói thuốc lá thụ động tại khách sạn

Bất ngờ thông tin về phơi nhiễm khói thuốc lá thụ động tại khách sạn

(NLĐO)- Theo kết quả điều tra, tỉ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020.

Loạt khách sạn "Royal" liên lụy trong vụ "bùng" phòng du khách tại phố Hàng Cháo

(NLĐO)- Nhiều khách sạn có tên "Royal" ở Hà Nội đang nhận hàng loạt đánh giá 1 sao, cùng những bình luận tiêu cực.

Những khách sạn có view "đỉnh nóc" xem bắn pháo hoa, diễu binh, diễu hành

(NLĐO) – Nhu cầu tìm điểm đến, khách sạn có view đẹp xem bắn pháo hoa, trình diễn nghệ thuật 3D Mapping, diễu binh, diễu hành ở TP HCM đang tăng cao.

khách sạn khách sạn Park Hyatt Saigon Wink Hyatt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo