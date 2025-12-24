HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bất ngờ thông tin về phơi nhiễm khói thuốc lá thụ động tại khách sạn

Dương Ngọc

(NLĐO)- Theo kết quả điều tra, tỉ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020.

Đó là kết quả Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá (PGATS 2024) được Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết tại Lễ vinh danh "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá", lần thứ I - năm 2025 tổ chức chiều 24-12 ở Hà Nội.

Bất ngờ thông tin về phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại khách sạn - Ảnh 1.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, phát biểu.

Sử dụng thuốc lá đã và đang gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam, với hơn 100.000 ca tử vong do thuốc lá và 108 ngàn tỉ đồng chi phí y tế và thiệt hại kinh tế do sử dụng thuốc lá mỗi năm.

Từ năm 2014 đến nay, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền hạn chế sử dụng thuốc lá trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình; tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật; xây dựng nếp sống văn hóa không mời, không sử dụng thuốc lá tại cộng đồng.

Các địa phương đã quan tâm triển khai mô hình khách sạn không khói thuốc thông qua tuyên truyền quy định đến nhân viên và khách lưu trú, ban hành nội quy cấm hút thuốc, lắp đặt biển báo "Cấm hút thuốc", yêu cầu nhân viên nhắc nhở kịp thời tại các khu vực sảnh, hành lang, phòng nghỉ, nhà hàng, phòng họp và các không gian sinh hoạt chung. Đặc biệt, Quỹ hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho nhân viên về kỹ năng nhắc nhở, hướng dẫn khách thực hiện quy định không khói thuốc...

Lễ vinh danh "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá", lần thứ I - năm 2025 là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một bảng xếp hạng quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn. "Đây là chiến lược mang lại lợi ích kép: Vừa bảo vệ cộng đồng, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch quốc gia"- bà Hải khẳng định.

Bất ngờ thông tin về phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại khách sạn - Ảnh 2.

Trao danh hiệu "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" cho đại diện các khách sạn

Chương trình "Bảng xếp hạng khách sạn không khói thuốc" do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp với Báo Văn hóa tổ chức được phát động ngày 3-10-2025. Kết quả, từ 51 hồ sơ của 18 tỉnh, thành phố, Ban Giám khảo công nhận 44 khách sạn đạt danh hiệu "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" lần thứ I - năm 2025, thuộc 16 tỉnh, thành phố (10 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn 4 sao, 16 khách sạn 5 sao).

Các khách sạn được công nhận sẽ nhận quyết định chứng nhận, biển công nhận và được giới thiệu, quảng bá trên các kênh truyền thông phù hợp.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng ban Tổ chức, nhấn mạnh Ban tổ chức mong muốn không chỉ vinh danh các cơ sở lưu trú tiêu biểu, mà còn đặt nền móng cho một chuẩn mực mới của ngành lưu trú du lịch Việt Nam - chuẩn mực của môi trường không khói thuốc, của dịch vụ gắn với sức khỏe con người và của phát triển du lịch có trách nhiệm.

Bất ngờ thông tin về phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại khách sạn - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng ban Tổ chức phát biểu.

Trong các mùa tiếp theo, Ban tổ chức hướng tới mở rộng đối tượng tham gia, không chỉ giới hạn ở khách sạn từ 3 sao trở lên, mà tiến tới bao phủ nhiều loại hình cơ sở lưu trú; hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế; tăng cường giám sát, minh chứng thực tế và tính bền vững của mô hình; đẩy mạnh truyền thông để "khách sạn không thuốc lá" trở thành một giá trị được nhận diện, được lựa chọn và được trân trọng trong ngành du lịch Việt Nam.

thuốc lá phơi nhiễm khói thuốc lá khách sạn không thuốc lá
