Thời sự

6 ngày sinh tồn trong rừng sâu của cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sau khi sức khoẻ dần hội phục, cụ ông R Ông Ha Hoanh kể lại quá trình 6 ngày mình đi lạc trong rừng sâu ở xã Nam Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Nếu hôm đó không tìm thấy, chắc không qua khỏi

Ngày 24-9, anh Lơ Mu Ha Khen (30 tuổi, con cụ ông R Ông Ha Hoanh, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết khoảng 10 giờ sáng 18-9, cụ đi xe máy vào rừng hái nấm nhưng đến chiều không thấy trở về. Lúc rời nhà đi vào rừng, cụ chỉ mang theo một con dao, một nắm cơm để ăn trưa. Người thân nghĩ rằng cụ ông đã bị lạc nên tổ chức đi tìm.

6 ngày sinh tồn trong rừng sâu của cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng- Ảnh 1.

Cụ ông R Ông Ha Hoanh (bên phải) sức khoẻ đã ổn định và Già làng Lơ Mu Ha Sang (bên trái).

Đến sáng hôm sau, mọi người chỉ tìm thấy chiếc xe máy của cụ để ngoài bìa rừng – cách nhà khoảng 30 km nên xác định được khu vực cụ ông mất tích. Thời tiết những ngày qua mưa gió nhiều nên ai cũng lo lắng, nghĩ có thể xảy ra tình huống xấu.

Hàng chục người thân từ Lâm Hà, Phi Tô, Hang Hớt chia nhau đi tìm suốt 3 ngày nhưng vẫn bặt vô âm tín nên báo chính quyền địa phương. Theo anh Lơ Mu Ha Khen, khu vực ông R Ông Ha Hoanh bị lạc là rừng già rậm rạp, địa hình nhiều đồi dốc nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng khoảng hơn 100 người được huy động chia nhau nhiều ngả vào rừng, để ý tìm những dấu vết nghi của cụ để lại rồi lần tìm theo. Khi được tìm thấy, cụ nằm dựa vào gốc cây, quần áo trên người rách tả tơi, tình trạng sức khỏe rất yếu, nói chuyện khó khăn và không thể đi lại.

6 ngày sinh tồn trong rừng sâu của cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng- Ảnh 3.

Anh Lơ Mu Ha Khen cầm bộ quần áo của ông Lơ Mu Ha Khen mang trong 6 ngày lạc trong rừng.

"Khi tìm thấy, cụ toàn thân ướt sũng và lạnh, chân tay nhợt nhạt. Cụ thều thào rằng nếu lúc đó (ngày 23-9) không tìm được thì chắc khó qua khỏi" – con cụ ông R Ông Ha Hoanh kể.

Ăn đọt mây, uống nước suối, ngủ hốc cây

Do cụ ông R Ông Ha Hoanh không nói được tiếng Kinh nên cuộc trò chuyện của phóng viên với cụ được phiên dịch qua già làng Lơ Mu Ha Sang (tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Lang Biang – Đà Lạt). Cụ ông 78 tuổi cho biết khu rừng này đã quen đi lại rất nhiều lần nhưng không biết sao lần này bị lạc, không tìm thấy đường ra.

6 ngày sinh tồn trong rừng sâu của cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng huy động khoảng 100 người vào rừng tìm kiếm cụ R Ông Ha Hoanh.

Kể lại với mọi người về những ngày bị lạc, cụ cho biết chỉ ăn trái rụng, đọt mây rừng, uống nước suối, ban đêm thì tìm hốc cây to nằm ngủ, ban ngày cố gắng tìm đường trở về nhưng không được. Khu rừng tìm thấy cụ ông cách nơi để xe máy khoảng 8 km.

"Mấy đêm lạc trong rừng, tôi chỉ ăn trái cây, đọt mây và uống nước suối. Ban đêm tôi chui vào gốc cây to nằm cho đỡ mưa nhưng lạnh quá cũng không ngủ được. Nếu hôm qua mọi người không tìm thấy thì tôi đã mất mạng rồi" – cụ R Ông Ha Hoanh kể.

Trong những ngày cụ mất tích trong rừng, người thân báo chính quyền địa phương. Ngày 22-9, lực lượng chức năng phường Langbiang – Đà Lạt cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, xã Nam Hà Lâm Hà và người dân địa phương gồm khoảng 100 người đã chia làm 6 hướng vào rừng đi tìm.

6 ngày sinh tồn trong rừng sâu của cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng- Ảnh 5.

Thời điểm cụ ông 78 tuổi được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Sau hơn 1 ngày vất vả tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ tại khu vực tiểu khu 241B, do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, thuộc xã Nam Hà Lâm Hà). Cụ ông Hoanh được đưa đến Trạm y tế xã Phi Tô Lâm Hà chăm sóc và đến nay sức khỏe đã ổn định trở lại.

Đã nghĩ đến tình huống xấu nhất

Theo người thân, trước đây cụ R Ông Ha Hoanh rất chuyên đi rừng, khu vực này cũng không lạ gì với cụ. Cách đây hơn 1 năm, cụ bị ngã xe và sau đó có vài lần đi lạc trong rừng.

"Hôm đó người nhà tưởng cụ chỉ đi chơi loanh quanh nhưng mãi không thấy về. Lần này đi lạc thời gian dài, thời tiết mưa liên tục, ông lại lớn tuổi rồi nên gia đình đã nghĩ đến tình huống xấu nhất" – người thân của cụ R Ông Ha Hoanh chia sẻ.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Làm rõ nghi vấn thực phẩm "bẩn" tuồn vào trường tiểu học ở Đà Lạt

Lâm Đồng: Làm rõ nghi vấn thực phẩm "bẩn" tuồn vào trường tiểu học ở Đà Lạt

(NLĐO) - Trường Tiểu học T.V. (phường Xuân Hương – Đà Lạt) có 5 nhà cung cấp thực phẩm để nấu ăn cho học sinh bán trú.

Lâm Đồng sạt lở, ngập lụt nhiều nơi

(NLĐO) - Những cơn mưa rất lớn ở tỉnh Lâm Đồng khiến sạt lở xảy ra ở các phường Xuân Hương – Đà Lạt, Đông Gia Nghĩa và nhiều nơi ngập lụt.

Đường cao tốc gần 18.000 tỉ đồng của Lâm Đồng có nguy cơ "đứng bánh"

(NLĐO) - Một trong những vướng mắc khiến dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có nguy cơ chậm tiến độ là do các địa phương chưa thể giải phóng mặt bằng

đi lạc trong rừng Lâm Đồng phường Lang Biang - Đà Lạt cứu hộ Lâm Đồng
