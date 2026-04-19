Thể thao

6 vận động viên xuất sắc vô địch VnExpress Marathon Huế 2026

Q.Nhật

(NLĐO) - Sáu vận động viên đã xuất sắc vượt qua khoảng 8.000 "chân chạy" để lên ngôi vô địch VnExpress Marathon Huế 2026 với những thành tích "đáng gờm".

Sáng 19-4, VnExpress Marathon Huế 2026 chính thức diễn ra với sự tham gia của khoảng 8.000 vận động viên (VĐV) ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. 

Từ điểm xuất phát bên bờ sông Hương, các vận động viên băng qua cầu Trường Tiền, cầu Dã Viên, cầu Phú Xuân – những công trình gắn liền với lịch sử và đời sống người dân Huế.

Điểm mặt những vận động viên vô địch VnExpress Marathon Huế 2026 - Ảnh 1.

VnExpress Marathon Huế 2026 khai mạc vào sáng 19-4 với khoảng 8.000 VĐV tham gia.

Các "chân chạy" hành trình tiếp tục đi qua các trục đường đẹp nhất nội đô như Lê Lợi, Lê Duẩn cùng các tuyến đường trong khu vực Đại nội.

Điểm mặt những vận động viên vô địch VnExpress Marathon Huế 2026 - Ảnh 2.

Nhà vô địch 5 km nữ Trần Thị Như Ý với thời gian 22 phút 39 giây. Ảnh: VnExpress Marathon Huế.

VĐV Trần Thị Như ý vô địch cự ly 5 km dành cho nữ với thành tích 22 phút 39 giây; VĐV Đoàn Bùi Thanh Trường vô địch ở cự ly này dành cho nam. Hai nhà vô địch nam, nữ ở cự ly 10 km là Hà Quang Thắng và Phạm Huỳnh Yến Thư. 

VĐV Lê Văn Hương và Lê Thị Lam vô địch nam, nữ ở cự ly 21 km.

Điểm mặt những vận động viên vô địch VnExpress Marathon Huế 2026 - Ảnh 3.

Nhà vô địch 5 km là Đoàn Bùi Thanh Trường. Ảnh: VnExpress Marathon Huế.

Điểm mặt những vận động viên vô địch VnExpress Marathon Huế 2026 - Ảnh 4.

Phạm Huỳnh Yến Thư vô địch cự ly 10 km nữ với 38 phút 23 giây. Ảnh: VnExpress Marathon Huế.

Điểm mặt những vận động viên vô địch VnExpress Marathon Huế 2026 - Ảnh 5.

VĐV Hà Quang Thắng vô địch 10 km nam với thời gian 33 phút 25 giây. Ảnh: VnExpress Marathon Huế.


Điểm mặt những vận động viên vô địch VnExpress Marathon Huế 2026 - Ảnh 6.

Vô địch 21 km nữ gọi tên Lê Thị Lam với thành tích 1:21:04. Ảnh: VnExpress Marathon Huế.

Song song với các cự ly dành cho người lớn, Kun Marathon dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi diễn ra vào sáng 18-4 tại khu vực gần quảng trường Ngọ Môn, với cự ly khoảng 700 m và hoàn toàn miễn phí. 

Điểm mặt những vận động viên vô địch VnExpress Marathon Huế 2026 - Ảnh 7.

Lê Minh Hương đến từ Nghệ An bảo vệ thành công ngôi vô địch cự ly 21 km với thời gian 1:12:12. Ảnh: VnExpress Marathon Huế.


5.000 VĐV tham gia VnExpress Marathon Cần Giờ 2026

(NLĐO) - Ban tổ chức VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 đã tổ chức họp báo, giới thiệu thông tin về giải chạy độc đáo này vào chiều 27-3 tại TP HCM.

