Sức khỏe

60 người nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa

Hải Yến

(NLĐO) - Sau bữa trưa tại công ty, 60 công nhân đã xuất hiện triệu chứng đau bụng, chóng mặt... nên được đưa đi cấp cứu.

Chiều 27-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Hóc Môn vừa tiếp nhận 60 trường hợp là công nhân của một công ty trên địa bàn xã Đông Thạnh, TP HCM đến cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm.

60 người nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Theo thông tin ban đầu, bữa trưa cùng ngày do đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị, gồm các món: cá cam chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, canh chua rau giá – đậu bắp. Sau khi ăn khoảng 1-2 giờ, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đỏ da, ngứa, đau đầu, tê môi… nên được công ty đưa đến bệnh viện.

Bệnh viện cho biết trong tổng số 60 ca tiếp nhận có 36 trường hợp đã được bác sĩ xử trí, cho xuất viện, về theo dõi tại nhà, hiện sức khỏe ổn định. 24 trường hợp còn lại được tiếp tục theo dõi, điều trị nội trú. Hiện tất cả đều trong tình trạng tạm ổn, không có ca nặng, không ghi nhận tử vong.

Khai thác bệnh sử, các công nhân đều cho biết đã sử dụng chung suất ăn trưa do một doanh nghiệp cung cấp. Thực phẩm nghi ngờ được xác định là cá cam trong khẩu phần bữa trưa.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, bệnh viện đã lấy mẫu, báo cáo nhanh đến các cơ quan chức năng và phối hợp Trung tâm Y tế tiến hành điều tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của một doanh nghiệp.

Hiện ngành y tế đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe các công nhân còn nằm viện.

Cùng ngày, đại diện Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức cho biết Khoa Cấp cứu cũng tiếp nhận 19 học sinh cấp cứu với các triệu chứng nghi phản vệ do thức ăn. Trong đó, 17 trường hợp có triệu chứng phản vệ thức ăn mức độ nhẹ (mức độ 1) nên sau khi được xử lý đã được xuất viện về nhà theo dõi. Còn lại 2 trường hợp phản vệ độ 2 nên được nhập viện theo dõi nội trú.

 Hiện vụ việc đã được bệnh viện báo cáo nhanh cho Sở Y tế TP HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM theo quy trình tiếp nhận nhiều ca có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 26-11, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã thông báo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở kinh doanh bánh mì cóc Cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông) khiến 316 người nhập viện.

Theo kết luận, đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở bánh mì cóc Cô Bích gây ra; thức ăn nguyên nhân là bánh mì, căn nguyên gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella.

Tin liên quan

Ngộ độc sau khi ăn bọ xít, một bệnh nhân nguy kịch

Ngộ độc sau khi ăn bọ xít, một bệnh nhân nguy kịch

(NLĐO) - Sau khi ăn bọ xít, người đàn ông quê Đồng Nai rơi vào tình trạng nguy kịch, phải lọc máu và điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Sữa ByHeart bị cảnh báo vì nguy cơ ngộ độc botulinum

(NLĐO) - Ngộ độc botulinum đã ghi nhận ở 31 trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition. Sản phẩm hiện được bán online tại Việt Nam.

Vụ ngộ độc bánh mì cóc cô Bích: Chưa có kết luận nguyên nhân chính thức

(NLĐO) - Tính đến 12 giờ ngày 12-11, các bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 316 trường hợp rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích.

