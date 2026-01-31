60 trường học đoạt giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

Hơn 600 học sinh, sinh viên đến từ 16 cơ sở giáo dục tiêu biểu trên khắp các miền Tổ quốc, cùng thầy cô giáo, các em học sinh đại diện cho 60 trường đoạt giải, đã hội tụ về Cung Thiếu nhi Hà Nội, mang theo những mô hình, sáng kiến xanh và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với môi trường.



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành thăm gian trưng bày mô hình của các đơn vị đoạt giải

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định, Giải thưởng là một sáng kiến có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ hợp tác môi trường ASEAN, góp phần thúc đẩy giáo dục môi trường, xây dựng các mô hình trường học xanh, bền vững trong khu vực.

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN được triển khai trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức các Quan chức cấp cao Môi trường ASEAN (ASOEN), thể hiện cam kết mạnh mẽ của các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, đối với các mục tiêu phát triển bền vững.

Việc Việt Nam tích cực tổ chức và triển khai Giải thưởng không chỉ khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Nhấn mạnh chủ đề "Trường học không rác thải nhựa" của Giải thưởng năm 2025, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng, đây là chủ đề có tính thời sự, trực tiếp góp phần giải quyết một trong những thách thức môi trường cấp bách hiện nay. Rác thải nhựa không chỉ là vấn đề môi trường đơn thuần, mà còn là vấn đề trách nhiệm cộng đồng, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc lựa chọn trường học, thầy cô giáo và học sinh làm trung tâm của hành động thể hiện tầm nhìn dài hạn, bởi giáo dục và thay đổi hành vi ngay từ sớm chính là chìa khóa cho một tương lai xanh, bền vững.

Thông tin về kết quả triển khai Giải thưởng, Thứ trưởng cho biết, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 đã thu hút sự tham gia tích cực, nghiêm túc của nhiều cơ sở giáo dục trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đánh giá khách quan, minh bạch của Hội đồng chấm giải, Ban Tổ chức đã quyết định trao 60 giải thưởng cho 60 trường học thuộc 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, với đầy đủ các hạng mục từ giải Nhất đến giải Sáng tạo.

Các mô hình, sáng kiến về giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, tái chế - tái sử dụng và thay đổi thói quen tiêu dùng trong nhà trường đã và đang mang lại những tác động tích cực, thiết thực.

Năm nay, trường đoạt giải Nhất hạng mục Tiểu học là Trường Tiểu học Hà An, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Ở hạng mục THCS, giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, phường Xuân Phương, TP Hà Nội.

Ở hạng mục THPT, giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.