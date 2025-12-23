Ông Nguyễn Thành Trung tiếp tục làm Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM

Ngày 23-12, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với chủ đề "Đoàn kết - đổi mới - hợp tác - phát triển".

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và sự tham dự của 285 đại biểu đại diện cho gần 146.000 hội viên toàn thành phố.

Ông Nguyễn Thành Trung

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, nhấn mạnh đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TPHCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra không gian phát triển nông nghiệp rộng lớn, là sự kết hợp chiến lược, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau giữa 3 khu vực.

Trong đó, TPHCM giữ vai trò trung tâm nghiên cứu và phát triển giống, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; Bình Dương phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi quy mô lớn theo hướng hữu cơ và an toàn; Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm đặc sản, thủy sản và du lịch nông nghiệp sinh thái.

Sự kết hợp này tạo nền tảng quan trọng để hướng tới một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân tri thức, nông thôn hiện đại, môi trường bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, hội nhập và hiện đại, nghĩa tình, vì hạnh phúc của nhân dân.

TPHCM phấn đấu 100% hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số.

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Phan, Trưởng Ban Công tác nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ định nhân sự Hội Nông dân TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 65 thành viên trong ban chấp hành.

Ông Nguyễn Thành Trung được chỉ định tiếp tục là Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã nhất trí trong 5 năm tới, toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân TPHCM sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu, 5 khâu đột phá, 5 đề án và 2 chương trình trọng tâm.

Trong các chỉ tiêu, đáng chú ý có: hỗ trợ thành lập mới 150 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 76 HTX, trong đó có tối thiểu 35 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập ít nhất 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phấn đấu 100% hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số.

Trong nhiệm kỳ tới, hội có 2 chương trình trọng tâm là: "Hợp tác 6 nhà, tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản giai đoạn 2026 – 2030" và chương trình "Đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố".