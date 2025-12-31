HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bà Rơ Chăm H’Hồng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Tại Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, bà Rơ Chăm H’Hồng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa I.

Ngày 31-12, tại phường Quy Nhơn, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 360.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

Bà Rơ Chăm H’Hồng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khóa I.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đã tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong giai đoạn 2023-2025, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã kết nạp mới 25.225 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 363.136 người. Bình quân mỗi năm có hơn 216.700 hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; đến nay toàn tỉnh có 75.088 hộ đạt danh hiệu này. 

Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 160,2 tỉ đồng, bình quân mỗi năm tăng trên 13,3 tỉ đồng, góp phần hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Phát biểu tại Đại hội, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội và nông dân trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. 

Ông Thái Đại Ngọc đề nghị Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; gắn phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 74 người; Ban Thường vụ gồm 7 người. Bà Rơ Chăm H’Hồng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khóa I; ông Y Khâm và bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy giữ chức Phó Chủ tịch.

