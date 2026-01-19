600 vận động viên tham gia vòng chung kết Hội thao ngành giáo dục TPHCM

Hội thao ngành giáo dục TPHCM năm học 2025-2026 diễn ra từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia ở các vòng đấu.

Riêng vòng chung kết diễn ra từ ngày 18-1 có hơn 600 vận động viên đến từ 16 cụm/khối trong toàn ngành, tranh tài ở các môn như pickleball, bóng chuyền, quần vợt và một số nội dung thể thao khác.

Hội thao do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM phối hợp với Tạp chí Giáo dục TPHCM tổ chức, với sự đồng hành của Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương, Công ty TNHH DOL English - IELTS Đình Lực; sự hỗ trợ chuyên môn của Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TPHCM cùng các cơ sở giáo dục thuộc Sở.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hoa chúc mừng; trao cờ lưu niệm tri ân các đơn vị tài trợ, hỗ trợ và đăng cai; tặng hoa lực lượng trọng tài

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các đơn vị tổ chức; đồng thời nhấn mạnh vai trò của hoạt động thể dục thể thao trong việc nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng đội ngũ nhà giáo khỏe mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Vòng chung kết Hội thao là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao của ngành Giáo dục TP HCM, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, xây dựng môi trường giáo dục năng động, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức, nhà báo Trần Văn Mạnh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TPHCM, cho rằng Hội thao không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là không gian giao lưu, kết nối, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong toàn ngành.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu chính thức diễn ra, gồm pickleball, giao lưu pickleball lãnh đạo, quần vợt và các môn thi đấu khác tại các sân đăng cai.