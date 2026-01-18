Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM nêu lý do đổi tên trước đó

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM nêu lý do đổi tên trước đó

Huy Lân

(NLĐO)- Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM lý giải việc đổi tên từ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM theo quy hoạch mạng lưới giáo dục ĐH.

Ngày 18-1, tại TPHCM diễn ra ngày hội Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2026. Sự kiện do Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (tiền thân là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) phối hợp cùng Tạp chí Giáo dục TPHCM tổ chức. 

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM nêu lý do đổi tên - Ảnh 1.

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

Tham gia ngày hội có hơn 10.000 học sinh đến từ các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX tại TPHCM và các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cùng gần 50 cơ sở giáo dục ĐH, CĐ. Tại sự kiện này, học sinh được hướng nghiệp và được các trường cung cấp thông tin tuyển sinh ĐH 2026.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra tọa đàm côn tác hướng nghiệp và tuyển sinh ĐH năm 2026 với sự tham gia của giáo viên THPT, các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh. 

Tại đây, PGS- TS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, thông tin về việc đổi tên trường. 

Ông cho biết chức năng sư phạm của trường không còn. Năm 2025 trường được quy hoạch là 1 trong 5 trường công nghệ kỹ thuật trọng điểm của cả nươc nên việc đổi tên nhằm phù hợp với quy hoạch mạng lưới. 

Thông tin về tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, TS Quách Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngoài xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD- ĐT, năm nay trường xét tuyển kết hợp. 

Cụ thể, trường xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá năng lực 2026 do ĐHQG TPHCM tổ chức; với 4 ngành kiến trúc, kiến trúc nội thất, thiết kế thời trang và thiết kế đồ họa có thêm điểm thành phần môn năng khiếu.

Tin liên quan

VIDEO: Có gì trong phòng thí nghiệm 40 tỉ đồng của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM?

(NLĐO) - Phòng thí nghiệm Cơ khí và động lực học của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa được khánh thành với tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ra mắt mạng lưới đào tạo xuất sắc năng lượng xanh

(NLĐO) - Ngày 26-9, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Cuba Juan Esteban Lazo Hernández thăm và làm việc tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, củng cố hợp tác Việt Nam – Cuba.

cơ sở giáo dục tuyển sinh đh 2026 Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo