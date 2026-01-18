Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM nêu lý do đổi tên trước đó

Ngày 18-1, tại TPHCM diễn ra ngày hội Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2026. Sự kiện do Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (tiền thân là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) phối hợp cùng Tạp chí Giáo dục TPHCM tổ chức.

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

Tham gia ngày hội có hơn 10.000 học sinh đến từ các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX tại TPHCM và các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cùng gần 50 cơ sở giáo dục ĐH, CĐ. Tại sự kiện này, học sinh được hướng nghiệp và được các trường cung cấp thông tin tuyển sinh ĐH 2026.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra tọa đàm côn tác hướng nghiệp và tuyển sinh ĐH năm 2026 với sự tham gia của giáo viên THPT, các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh.

Tại đây, PGS- TS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, thông tin về việc đổi tên trường.

Ông cho biết chức năng sư phạm của trường không còn. Năm 2025 trường được quy hoạch là 1 trong 5 trường công nghệ kỹ thuật trọng điểm của cả nươc nên việc đổi tên nhằm phù hợp với quy hoạch mạng lưới.

Thông tin về tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, TS Quách Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngoài xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD- ĐT, năm nay trường xét tuyển kết hợp.

Cụ thể, trường xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá năng lực 2026 do ĐHQG TPHCM tổ chức; với 4 ngành kiến trúc, kiến trúc nội thất, thiết kế thời trang và thiết kế đồ họa có thêm điểm thành phần môn năng khiếu.